Celeb News 19.12.2025

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle

Οικογενειακή φωτογραφία και εορταστική κάρτα από τον δούκα και τη δούκισσα του Sussex με έμφαση στη φιλανθρωπική τους δράση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle μοιράστηκαν ένα τρυφερό χριστουγεννιάτικο μήνυμα συνοδευόμενο από οικογενειακή φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται μαζί με τα 2 παιδιά τους τον πρίγκιπα Archie και την πριγκίπισσα Lilibet. Η εικόνα δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της Meghan Markle στο Instagram και αποτυπώνει μια ιδιωτική στιγμή της οικογένειας σε φυσικό περιβάλλον. Στη φωτογραφία ο πρίγκιπας Archie αγκαλιάζει τον πατέρα του πρίγκιπα Harry ενώ η Meghan Markle σκύβει στο ύψος της πριγκίπισσας Lilibet και της κρατά το χέρι. Η οικογένεια στέκεται πάνω σε ένα μικρό ξύλινο γεφυράκι στο δάσος. Το συνοδευτικό μήνυμα ανέφερε «Καλές γιορτές από την οικογένειά μας στη δική σας».

Παράλληλα ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle έδωσαν στη δημοσιότητα τη φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα τους καθώς και ένα βίντεο απολογισμού της χρονιάς με αναφορά στο φιλανθρωπικό τους έργο. Στο σχεδόν δίλεπτο βίντεο εμφανίζονται και τα παιδιά τους ηλικίας 6 και 4 ετών αντίστοιχα τα οποία συμμετέχουν σε δράση παρασκευής γλυκισμάτων ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών σε συνεργασία με τοπική φιλανθρωπική οργάνωση.

Το βίντεο παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle μέσω του ιδρύματός τους Archewell Foundation το οποίο μετονομάστηκε σε Archewell Philanthropies. Η αλλαγή ονομασίας ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού όπου το ζευγάρι δήλωσε ότι το νέο σχήμα τους επιτρέπει να «επεκτείνουν τις παγκόσμιες φιλανθρωπικές τους δράσεις ως οικογένεια». Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2020 μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μόνιμη εγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους το μήνυμα αναφέρει «Εκ μέρους του Γραφείου του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle δούκα και δούκισσας του Sussex καθώς και του Archewell σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ένα χαρούμενο νέο έτος».

www.instagram.com/princeandprincessofwales

Η δημοσίευση του μηνύματος ήρθε μία ημέρα μετά τη χριστουγεννιάτικη κάρτα του πρίγκιπα William και της Catherine Middleton πρίγκιπα και πριγκίπισσας της Ουαλίας οι οποίοι παρουσίασαν νέο οικογενειακό πορτρέτο με τα παιδιά τους τον πρίγκιπα George την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis. Νωρίτερα μέσα στον μήνα και ο βασιλιάς Κάρολος III με τη βασίλισσα Καμίλα είχαν δημοσιεύσει τη δική τους εορταστική κάρτα με φωτογραφία από τη Ρώμη.

