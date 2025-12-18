GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε την σχετική ανακοίνωση με δάκρυα στα μάτια

Το GNTM μπαίνει πια στην τελική του φάση και το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου προβλήθηκε το επεισόδιο με την τελευταία αποχώρηση πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του fashion reality.

Ύστερα από μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο στούντιο για να ακούσουν τις παρατηρήσεις της κριτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Έντι Γαβριηλίδη, τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη. Στο πλευρό τους βρέθηκε και η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία συμμετείχε ως special guest στο επεισόδιο.

Διάβασε επίσης: Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

Την πιο δυνατή φωτογραφία της εβδομάδας παρουσίασε ο Ανέστης, ενώ αντίθετα οι πιο αδύναμες επιδόσεις ανήκαν στον Εντουάρντο και την Ξένια.

Την ανακοίνωση της τελικής απόφασης έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά γνωστοποίησε πως ο παίκτης που αποχωρεί από τον διαγωνισμό είναι ο Εντουάρντο.

«Σε αυτόν τον χώρο, το συναίσθημα και η ψυχή παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ξένια παραμένει στον διαγωνισμό και εξασφαλίζει τη θέση της στον ημιτελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Έτσι, στον ημιτελικό του GNTM προκρίνονται οι: Ανέστης, Γιώργος, Ειρήνη, Μιχάλης, Ξένια και Ραφαηλία.

Διάβασε επίσης: Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ

Δες κι αυτό…