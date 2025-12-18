MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 18.12.2025

GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

GNTM
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε την σχετική ανακοίνωση με δάκρυα στα μάτια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το GNTM μπαίνει πια στην τελική του φάση και το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου προβλήθηκε το επεισόδιο με την τελευταία αποχώρηση πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του fashion reality.

Ύστερα από μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο στούντιο για να ακούσουν τις παρατηρήσεις της κριτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Έντι Γαβριηλίδη, τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη. Στο πλευρό τους βρέθηκε και η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία συμμετείχε ως special guest στο επεισόδιο.

Αυλαία για το GNTM - Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

Την πιο δυνατή φωτογραφία της εβδομάδας παρουσίασε ο Ανέστης, ενώ αντίθετα οι πιο αδύναμες επιδόσεις ανήκαν στον Εντουάρντο και την Ξένια.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Την ανακοίνωση της τελικής απόφασης έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά γνωστοποίησε πως ο παίκτης που αποχωρεί από τον διαγωνισμό είναι ο Εντουάρντο.

«Σε αυτόν τον χώρο, το συναίσθημα και η ψυχή παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ξένια παραμένει στον διαγωνισμό και εξασφαλίζει τη θέση της στον ημιτελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Έτσι, στον ημιτελικό του GNTM προκρίνονται οι: Ανέστης, Γιώργος, Ειρήνη, Μιχάλης, Ξένια και Ραφαηλία.

Διάβασε επίσης: Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GNTM GNTM 6 Star tv ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το «Ζάρι» στα Labubu: Η ελληνική ανασκόπηση που εξηγεί γιατί το 2025 ήταν το πιο weird έτος

Από το «Ζάρι» στα Labubu: Η ελληνική ανασκόπηση που εξηγεί γιατί το 2025 ήταν το πιο weird έτος

18.12.2025
Επόμενο
Οι ταινίες της εβδομάδας: Επικό Avatar: Φωτιά και Στάχτη, η πολυσυζητημένη Αγγελία και ο Ποντικούλης

Οι ταινίες της εβδομάδας: Επικό Avatar: Φωτιά και Στάχτη, η πολυσυζητημένη Αγγελία και ο Ποντικούλης

18.12.2025

Δες επίσης

Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»
TV

Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»

18.12.2025
Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής
TV

Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

17.12.2025
Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της
TV

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

17.12.2025
Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως
TV

Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως

16.12.2025
Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

16.12.2025
Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ
TV

Αλλαγή σχεδίων για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ

16.12.2025
Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού
TV

Αυλαία για το GNTM – Η ημερομηνία του μεγάλου τελικού

16.12.2025
Παρά Πέντε: Θεοπούλα και Άννα ξαναζωντανεύουν τη θρυλική τους κόντρα – Το επικό βίντεο από τα γυρίσματα
TV

Παρά Πέντε: Θεοπούλα και Άννα ξαναζωντανεύουν τη θρυλική τους κόντρα – Το επικό βίντεο από τα γυρίσματα

15.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας