TV 17.12.2025

Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής
Ποιος είναι ο παίκτης που κέρδισε το έπαθλο των 50.000 ευρώ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αυλαία έπεσε το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στη «Φάρμα» μέσα από τη συχνότητα του Star, με έναν τελικό γεμάτο ένταση, συγκίνηση και δυνατές αναμετρήσεις. Μετά από μια απαιτητική σεζόν, ο Δημήτρης Ζήκος κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού.

Ο 30χρονος παίκτης βρέθηκε αντιμέτωπος στον τελικό με τον Λευτέρη Δασκαλάκη, σε μια σκληρή και αμφίρροπη μάχη που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Τελικά, ο Δημήτρης Ζήκος ήταν εκείνος που επικράτησε, κερδίζοντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Διάβασε επίσης: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

Τη στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, ο νικητής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και αφιέρωσε τη νίκη του στους γονείς του, στέλνοντας ένα βαθιά φορτισμένο μήνυμα: «Θέλω να κάνω τον πατέρα μου όσο πιο περήφανο μπορώ. Αφού δεν τα κατάφερα όσο ζούσε, τουλάχιστον να το πετύχω τώρα», είπε εμφανώς συγκινημένος.


Ποιος είναι ο Δημήτρης Ζήκος

Ο Δημήτρης Ζήκος είναι 30 ετών, κατάγεται από τα Ιωάννινα και εργάζεται ως εναερίτης, ένα επάγγελμα που απαιτεί θάρρος, αντοχή και απόλυτη συγκέντρωση, στοιχεία που φρόντισε να δείξει και μέσα στη «Φάρμα». Από την πρώτη στιγμή είχε ξεκαθαρίσει πως δεν μπήκε στο reality για να περάσει απαρατήρητος. Με επιμονή, αποφασιστικότητα και έντονο ανταγωνιστικό πνεύμα, αγωνίστηκε σε κάθε δοκιμασία με στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος με τις δικές του δυνάμεις.


Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με τη συμπαίκτριά του Στέλλα, με τους δυο τους να αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά και αχώριστα δίδυμα της φετινής σεζόν. Η συνεργασία και η στήριξη μεταξύ τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του μέχρι την τελική νίκη. Ο τελικός της «Φάρμας» ολοκληρώθηκε με έντονα συναισθήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν δεν κρίθηκε μόνο στις σωματικές αντοχές, αλλά και στη δύναμη χαρακτήρα.

Διάβασε επίσης: Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

Star tv νικητής Φάρμα
