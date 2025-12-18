Από το «Ζάρι» στα Labubu: Η ελληνική ανασκόπηση που εξηγεί γιατί το 2025 ήταν το πιο weird έτος

Όλα τα πρόσωπα και οι στιγμές που έγιναν talk of the town στους δρόμους της Αθήνας και στα feeds των κινητών μας το 2025 διαμορφώνοντας τη νέα ελληνική πραγματικότητα

Αν κοιτάξεις πίσω τους τελευταίους 12 μήνες, θα συνειδητοποιήσεις πως το 2025 δεν ήταν άλλη μια τυπική χρονιά που απλά κύλησε, αλλά ένας πολιτισμικός τυφώνας που σάρωσε όσα θεωρούσες δεδομένα στη διασκέδαση, τη μουσική και τον τρόπο που επικοινωνείς. Ζήσαμε τη χρονιά που η Ελλάδα σταμάτησε να κοιτάζει μόνο προς τα έξω και άρχισε να εξάγει το δικό της «vibe», με την παράδοση να γίνεται το νέο luxury και το digital detox να θεωρείται η πιο ακριβή απόλαυση.

Είδαμε το Google Search να «παίρνει φωτιά» για εξηγήσεις λέξεων που πριν λίγο καιρό δεν υπήρχαν καν στο λεξιλόγιό μας, ενώ το Spotify Wrapped σου μάλλον αποκάλυψε μια πλευρά του εαυτού σου που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Είτε είσαι από εκείνους που κόλλησαν με τα Labubu, είτε από εκείνους που έψαχναν μανιωδώς πώς θα ζήσουν την εμπειρία ενός «Green Island», το σίγουρο είναι πως το 2025 σε σημάδεψε.

Κάτσε αναπαυτικά γιατί σου έχω μια «ακτινογραφία» της χρονιάς μας, έτσι όπως την κατέγραψαν τα trends, οι αναζητήσεις και οι influencers που πραγματικά επηρέασαν το timeline σου.

1.Μαρίνα Σάττι: Η γυναίκα που άλλαξε το DNA της ελληνικής pop

Δεν είναι απλά μια τραγουδίστρια, είναι το πρόσωπο που κατάφερε το 2025 να ενώσει το παλιό με το υπερσύγχρονο. Μετά το παγκόσμιο buzz της Eurovision, συνέχισε να πειραματίζεται με ήχους που κανείς άλλος δεν τολμούσε, κάνοντας το «Zari» και τα επόμενα singles της να ακούγονται από τα πιο underground clubs του Λονδίνου μέχρι τα πανηγύρια στην Κρήτη. Η επιρροή της στο στυλ και τη μουσική αισθητική των νέων Ελλήνων είναι αδιαμφισβήτητη. Το όνομά της στις αναζητήσεις της Google (και όχι μόνο) σταθεροποιήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τις ημέρες των μεγάλων συναυλιών της ή των νέων κυκλοφοριών, οι αναζητήσεις ξεπερνούσαν τις 100.000 ημερησίως.

2.Μίλτος Τεντόγλου: Ο αθλητής που μας έμαθε τι σημαίνει coolness

Σε μια εποχή που όλοι προσπαθούν να δείξουν κάτι τέλειο, ο Μίλτος παρέμεινε ο εαυτός του. Οι αναζητήσεις στη Google για τις δηλώσεις του μετά από κάθε αγώνα ήταν συχνά περισσότερες από αυτές για τις ίδιες τις επιδόσεις του. Το 2025 έγινε το απόλυτο icon γιατί απέδειξε πως μπορείς να είσαι στην κορυφή του κόσμου χωρίς να χάσεις το χιούμορ και την επαφή σου με την πραγματικότητα. Ο Μίλτος είχε πάνω από 350.000 αναζητήσεις στην Ελλάδα κατά τις περιόδους των μεγάλων διοργανώσεων. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στο «αν κέρδισε», αλλά κυρίως στο «τι είπε».

3.Lamine Yamal: Το φαινόμενο που δεν έχει ηλικία

Αν και δεν είναι Έλληνας, ο Yamal κυριάρχησε στις αναζητήσεις των Ελλήνων φιλάθλων και όχι μόνο. Ο τρόπος που ένας έφηβος πήρε στις πλάτες του ολόκληρα παιχνίδια έγινε το απόλυτο παράδειγμα για το πώς η νέα γενιά έρχεται να ανατρέψει τα πάντα, κάνοντάς τον το πιο viral πρόσωπο στα αθλητικά feeds του Instagram. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των μεγάλων διοργανώσεων, οι αναζητήσεις στην Ελλάδα για τον 17χρονο star παρουσίασαν αύξηση πάνω από 300% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

4.ΛΕΞ: Η αθόρυβη δύναμη της ελληνικής hip hop

Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς συνεντεύξεις, μόνο με τη μουσική του. Το 2025 ο ΛΕΞ απέδειξε πως η αυθεντικότητα είναι το πιο ισχυρό νόμισμα. Οι συναυλίες του έγιναν σημεία αναφοράς για την κοινωνική συνοχή και τα tracks του βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των Spotify charts στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς που νιώθει ότι δεν την ακούν. Οι αναζητήσεις για «ΛΕΞ συναυλία» ή «ΛΕΞ νέα κομμάτια» είχαν spikes που ξεπερνούσαν τις 80.000 κάθε φορά που υπήρχε φήμη για νέα εμφάνιση.

5.Remalakapano: Η άνοδος του νέου content creation

Στα social media και ειδικά στο TikTok, είδαμε μια στροφή προς το πιο ακατέργαστο χιούμορ. Ο Remalakapano κατάφερε να γίνει ο πιο επιδραστικός δημιουργός της χρονιάς, δείχνοντας πως το κοινό έχει κουραστεί από τις στημένες φωτογραφίες και αναζητά κάτι που να του θυμίζει την παρέα του και την καθημερινότητά του στην Ελλάδα. Είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αλληλεπίδρασης στην Ελλάδα, ξεπερνώντας το 12-15% ανά post (όταν οι περισσότεροι influencers παλεύουν για ένα 2-3%). Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έβλεπε απλά τα video, αλλά σχολίαζε και τα μοιραζόταν μαζικά.Τα video του συγκέντρωσαν πάνω από 10.000.000 likes συνολικά μέσα στη χρονιά. Η δύναμή του ήταν τα «POV» (Point of View) clips που περιέγραφαν καταστάσεις που όλοι έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, κάνοντάς τα να γίνονται share σε κάθε ομαδική συνομιλία στο Viber και το WhatsApp.Οι αναζητήσεις για το «ποιος είναι ο Remalakapano» και «Remalakapano πρόσωπο» αυξήθηκαν κατά 250% το 2025, καθώς η περιέργεια του κοινού για τον άνθρωπο πίσω από το viral περιεχόμενο κορυφώθηκε.

6.Labubu: Η εμμονή που κανείς δεν κατάλαβε αλλά όλοι ακολούθησαν

Αν αναρωτιέσαι γιατί έβλεπες παντού αυτά τα μικρά τερατάκια, δεν είσαι ο μόνος. Ήταν η κορυφαία αναζήτηση στα Google Trends για τα viral objects. Μια τάση που ξεκίνησε από την Ασία και κατέκλυσε την ελληνική αγορά, αποδεικνύοντας πόσο γρήγορα μπορεί ένα trend να γίνει απόλυτη ανάγκη μέσα από το TikTok. Αυτή ήταν η απόλυτη έκπληξη. Η λέξη Labubu είχε μια εκρηκτική άνοδο (breakout trend) με πάνω από 200.000 αναζητήσεις τους τελευταίους μήνες του 2025, καθώς οι χρήστες έψαχναν πού να τα αγοράσουν στην Ελλάδα.

7.Loud Budgeting: Η οικονομία έγινε το νέο flex

Ξέχνα την επίδειξη πλούτου. Το 2025 η τάση ήταν να μιλάς ανοιχτά για το ότι δεν θέλεις να ξοδέψεις λεφτά σε περιττά πράγματα. Στην Ελλάδα, αυτό μεταφράστηκε σε μια στροφή προς τις πιο value for money εμπειρίες, με τους influencers να διαφημίζουν πλέον πώς να περνάς καλά χωρίς να χρεώνεσαι, κερδίζοντας το σεβασμό των followers τους. Αν και είναι όρος στα αγγλικά, η αναζήτηση για το πώς να κάνει κάποιος οικονομία με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 150% το 2025.

8.«Βοριάς» από APON: Το soundtrack των ελληνικών stories

Αν υπήρχε ένα τραγούδι που έπαιζε σε λούπα σε κάθε ελληνικό profile το 2025, ήταν αυτό. Ο APON κατάφερε να δημιουργήσει ένα hit που ένωσε την pop αισθητική με το συναίσθημα που αναζητά ο Έλληνας ακροατής, κάνοντάς το ένα από τα πιο streamed κομμάτια στο Spotify Wrapped της χώρας. Το κομμάτι ξεπέρασε τα 10-15 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify για την ελληνική αγορά, νούμερο τεράστιο για τα δεδομένα της χώρας μας.

9.Green Islands και η οικολογική συνείδηση

Η αναζήτηση για προορισμούς όπως η Αστυπάλαια και η Τήλος χτύπησε κόκκινο. Οι Έλληνες χρήστες έδειξαν για πρώτη φορά τόσο έντονα ότι τους ενδιαφέρει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διακοπών τους, μετατρέποντας την αειφορία σε ένα από τα πιο ισχυρά lifestyle trends της χρονιάς. Σύμφωνα με τα Google Trends 2025, οι Έλληνες χρήστες έψαξαν τη φράση «βιώσιμος τουρισμός» και «eco-friendly διαμονή» 3 φορές περισσότερο σε σχέση με το 2023. Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο τα νησιά, αλλά και την καθημερινότητα, με τις αναζητήσεις για «zero waste products» να αυξάνονται κατά 65%.

10.Digital Detox και η επιστροφή στα Dumbphones

Η κούραση από την ατελείωτη πληροφορία οδήγησε πολλούς Έλληνες να ψάχνουν τρόπους αποσύνδεσης. Η αγορά κινητών χωρίς ίντερνετ και η συμμετοχή σε offline ομάδες (όπως λέσχες ανάγνωσης) ήταν η έκπληξη της χρονιάς, δείχνοντας πως η μεγαλύτερη τάση για το μέλλον είναι η επιστροφή στις ρίζες και στην ουσιαστική επαφή. Οι αναζητήσεις για συσκευές χωρίς ίντερνετ και τρόπους αποσύνδεσης είδαν μια σταθερή άνοδο της τάξεως του 40% σε σχέση με το 2024.

