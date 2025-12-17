Η γαλλική διαφήμιση έχει γίνει viral παγκοσμίως και πρέπει να δεις (Video)

Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Intermarché εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, κερδίζοντας εκατομμύρια θεατές και θετικά σχόλια σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί στη διαφημιστική παραγωγή, το συγκεκριμένο σποτ κατάφερε να ξεχωρίσει ακολουθώντας τον ακριβώς αντίθετο δρόμο, επενδύοντας αποκλειστικά στη χειροποίητη δημιουργία και στη συναισθηματική αφήγηση.

Η διαφήμιση με τίτλο «Le mal aimé», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Ο ανεπιθύμητος», ανοίγει με ένα μικρό αγόρι που φοβάται έναν λούτρινο λύκο. Ο πατέρας του τού αφηγείται μια ιστορία για έναν μοναχικό λύκο, τον οποίο τα υπόλοιπα ζώα αποφεύγουν και φοβούνται. Η αφήγηση μεταφέρεται σταδιακά σε έναν ζωγραφισμένο κόσμο animation, όπου ο λύκος προσπαθεί επίμονα να συνδεθεί με τους γείτονές του στο δάσος, χωρίς επιτυχία. Αποφασίζει τότε να αλλάξει τη στάση του και αρχίζει να μαγειρεύει λαχανικά, ώσπου η ιστορία ολοκληρώνεται με την εμφάνισή του σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι, κρατώντας ένα σπιτικό φαγητό.

Το σποτ είναι μουσικά ντυμένο με τη γαλλική επιτυχία των δεκαετιών του 1970 «Le Mal Aimé» του Claude François και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές εκτός Γαλλίας. Η θερμή, γενναιόδωρη ατμόσφαιρά του και το καθαρό μήνυμα για την αποδοχή, το ανήκειν και την υπέρβαση των στερεοτύπων θεωρούνται από πολλούς θεατές υποδειγματικά για το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η σύλληψη και η υλοποίηση της διαφήμισης έγιναν από τη διαφημιστική εταιρεία Romance. Η παραγωγή διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο και ολοκληρώθηκε από ομάδα 80 ανθρώπων, με επικεφαλής την εταιρεία animation Illogic Studios με έδρα το Μονπελιέ και παραγωγή από το στούντιο Wizz στο Παρίσι.

Θεατές από διαφορετικές χώρες μοιράζονται το βίντεο με υπότιτλους, εκφράζουν τον θαυμασμό τους στα κοινωνικά δίκτυα και, σε αρκετές περιπτώσεις, δηλώνουν ότι θα ήθελαν να δουν τον «Ο ανεπιθύμητος» ως κανονική ταινία μεγάλου μήκους και όχι ως διαφημιστικό διάρκειας 2 λεπτών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη ζωγραφική αισθητική του animation και στο γεγονός ότι η αφήγηση δεν βασίζεται σε αυτοματοποιημένες λύσεις, αλλά σε παραδοσιακή καλλιτεχνική δουλειά με σαφή συναισθηματικό πυρήνα.

Ο Victor Chevalier, ανώτερος κειμενογράφος της Romance, δήλωσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να δημιουργήσει ιστορίες. Εμείς δημιουργούμε ιστορίες» και πρόσθεσε ότι «αυτό που έκανε τη διαφήμιση επιτυχημένη είναι ότι αφιερώσαμε χρόνο». Ο Thierry Cotillard, πρόεδρος του ομίλου Les Mousquetaires και μητρικής εταιρείας της Intermarché, υπογράμμισε ότι η αλυσίδα απέδειξε πως η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει «ένα διαφορετικό συναίσθημα». Οι θετικές αντιδράσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι το κοινό δεν ενθουσιάζεται απαραίτητα από το εύκολο και γρήγορο περιεχόμενο, ακόμη κι αν αυτό κατακλύζει το διαδίκτυο.

Μέρος των αντιδράσεων περιλάμβανε και επικρίσεις από θεατές που θεώρησαν ότι η διαφήμιση προωθεί τη χορτοφαγία. Ο Thierry Cotillard απάντησε ότι «δεν πρόκειται για παρότρυνση να σταματήσει κανείς να τρώει κρέας. Η ιδέα είναι ότι κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται, ούτε ο λύκος, που δεν πρόκειται να φάει τους νέους του φίλους». Σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί δημιουργοί εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον της εργασίας και των πνευματικών δικαιωμάτων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, η επιτυχία της διαφήμισης της Intermarché λειτουργεί ως υπενθύμιση της δύναμης της ανθρώπινης δημιουργίας. Το μήνυμα είναι σαφές. Η αυθεντική σύνδεση και η ενσυναίσθηση εξακολουθούν να γεννιούνται πιο πειστικά από ανθρώπους και όχι από αλγορίθμους.

