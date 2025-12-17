MadWalk 2025 Mega
Screen News 17.12.2025

Κυκλοφόρησε το trailer του Disclosure Day του Steven Spielberg με την Emily Blunt

Το νέο φιλμ του Steven Spielberg με πρωταγωνιστές τους Emily Blunt και Colin Firth ανοίγει ξανά τον διάλογο για την ανθρώπινη θέση στο σύμπαν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Steven Spielberg με τίτλο «Disclosure Day», αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το μυστηριώδες κινηματογραφικό πρότζεκτ που εδώ και μήνες περιβαλλόταν από απόλυτη μυστικότητα. Πρόκειται για ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας με επίκεντρο την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής και τον αντίκτυπό της στην ανθρωπότητα, σε μια επιστροφή του κορυφαίου δημιουργού στο είδος που σημάδεψε την καριέρα του.

Το σενάριο του «Disclosure Day» υπογράφει ο David Koepp, μακροχρόνιος συνεργάτης του Steven Spielberg, βασισμένο σε πρωτότυπη ιδέα του ίδιου του σκηνοθέτη. Η ταινία παρακολουθεί έναν κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος με την αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος στο σύμπαν, ένα θέμα που αναπτύσσεται μέσα από προσωπικές και συλλογικές συγκρούσεις. Στο τέλος του τρέιλερ, ο χαρακτήρας που υποδύεται η Elizabeth Marvel θέτει το υπαρξιακό ερώτημα «Γιατί να δημιουργήσει ένα τόσο απέραντο σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για εμάς».

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson και Wyatt Russell. Ο χαρακτήρας του Josh O’Connor ακούγεται να δηλώνει «Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια. Ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους», μια φράση που συμπυκνώνει τον κεντρικό άξονα της αφήγησης. Η νέα ταινία αποτελεί την πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Steven Spielberg μετά το «The Fabelmans» του 2022, το ημι-αυτοβιογραφικό δράμα που απέσπασε 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Παράλληλα, σηματοδοτεί την επιστροφή του στον κόσμο των εξωγήινων, τον οποίο έχει εξερευνήσει στο παρελθόν με εμβληματικά έργα όπως «War of the Worlds», «ET» και «Close Encounters of the Third Kind».

www.imdb.com

Ο Josh O’Connor χαρακτήρισε την ταινία ως «παλιού τύπου Spielberg», προσθέτοντας ότι «νομίζω πως ο κόσμος θα ενθουσιαστεί». Από την πλευρά του, ο David Koepp περιέγραψε το φιλμ ως «μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία». Ο Colman Domingo δήλωσε ότι «όταν τελείωσα την ανάγνωση του σεναρίου, ξέσπασα σε κλάματα. Το θεώρησα ένα από τα πιο όμορφα κείμενα για την ανθρωπιά μας. Έκλαψα επειδή ο Steven Spielberg πιστεύει στις δυνατότητες των ανθρώπων που θα μπορούσαμε να γίνουμε».

www.imdb.com

Η προωθητική καμπάνια της ταινίας συμπίπτει χρονικά με την επιτυχία του ντοκιμαντέρ «The Age of Disclosure», το οποίο καταγράφει ισχυρισμούς περί συγκάλυψης από κυβερνήσεις σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και σημείωσε ρεκόρ τις πρώτες 48 ώρες προβολής του σε ψηφιακή πλατφόρμα. Διαφημιστικές πινακίδες για το «Disclosure Day» έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην Times Square, ενώ το τρέιλερ θα προβάλλεται πριν από τη νέα ταινία «Avatar» μέσα στον μήνα.

Το «Disclosure Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2026, σε μια σεζόν ιδιαίτερα ανταγωνιστική που θα περιλαμβάνει επίσης τίτλους όπως «Toy Story 5», «The Odyssey» του Christopher Nolan, «Minions 3», «Supergirl», το live action «Moana» και το «He Man Masters of the Universe».

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

