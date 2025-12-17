Ανησυχία για την κατάσταση του μοντέλου Katie Price: «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»

Ανησυχία προκαλεί η εικόνα της Katie Price μετά τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της, με φίλους της να κάνουν λόγο για σοβαρή επιδείνωση της κατάστασής της

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν στη Βρετανία οι τελευταίες εικόνες της Katie Price, με το πρώην μοντέλο και γνωστή περσόνα των social media να εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένη και ιδιαίτερα αδύνατη. Φίλοι και θαυμαστές της κάνουν λόγο για μια εικόνα που απέχει σημαντικά από όσα είχαν συνηθίσει στο παρελθόν, εκφράζοντας φόβους για τη σωματική και ψυχική της υγεία.

Το περασμένο Σάββατο, η 47χρονη εθεάθη σε εκδήλωση στο Hoddesdon της Αγγλίας, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, παρέμεινε για μόλις 20 λεπτά. Κατά την αποχώρησή της φαινόταν ασταθής και χρειάστηκε τη βοήθεια φίλων της για να περπατήσει και να κατέβει σκαλιά, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες γύρω από την κατάστασή της.

Φίλοι της, μιλώντας σε βρετανικά μέσα, περιέγραψαν την εικόνα της ως «τη χειρότερη που έχουν δει ποτέ», τονίζοντας ότι, παρότι στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει δύσκολες περιόδους, αυτή τη φορά η κατάσταση δείχνει διαφορετική. «Την έχουμε δει να περνά πολλά, αλλά τώρα μοιάζει πραγματικά εύθραυστη», ανέφεραν χαρακτηριστικά, με ορισμένους να δηλώνουν ότι «πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας».

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στον στενό της κύκλο. Στα social media, χρήστες εκφράζουν τον προβληματισμό τους, με αρκετούς να συνδέουν τη σημερινή της εικόνα είτε με πιθανή χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους είτε με παλαιότερους εθισμούς, τους οποίους η ίδια έχει παραδεχτεί δημόσια στο παρελθόν. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και τα παιδιά της, Princess και Junior, φέρονται να είναι ιδιαίτερα ανήσυχα για την κατάσταση της μητέρας τους.

‘She’s dying in front of our eyes, it’s devastating’: Friends of Katie Price reveal harrowing truth about model’s new photos, heartbreak for Princess and Junior and addiction they now fear is to blame to KATIE HIND https://t.co/uqZRnkrIzP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 16, 2025

Η Katie Price έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την κοκαΐνη, εξηγώντας πως γύρω στο 2018 η ζωή της είχε αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο, έπειτα από μια σειρά τραυματικών γεγονότων. Όπως έχει δηλώσει, η χρήση ουσιών και το αλκοόλ λειτούργησαν τότε ως μηχανισμός διαφυγής, μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και να εισαχθεί σε ιδιωτική κλινική για 28 ημέρες.

Στην ίδια περίοδο εντάσσεται και ένα από τα πιο τραυματικά βιώματα της ζωής της: ο βιασμός της το 2018, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του ριάλιτι «My Crazy Life» στη Νότια Αφρική. Η ίδια έχει περιγράψει δημόσια την επίθεση που δέχτηκε υπό την απειλή όπλου, αποκαλύπτοντας ότι το γεγονός αυτό της προκάλεσε σοβαρό μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας.

Σε ντοκιμαντέρ της στο Channel 4 με τίτλο «Trauma And Me», η Katie Price μίλησε ανοιχτά για τη θεραπεία και τη σημασία της ψυχικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι η εισαγωγή σε κλινική δεν αποτελεί στίγμα αλλά πράξη δύναμης. «Οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια είναι γενναίοι», έχει δηλώσει, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να είχε ξεκινήσει θεραπεία πολύ νωρίτερα στη ζωή της.

