MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 19.12.2025

GNTM 6: Τα 4 μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

gntm
Ο μεγάλος τελικός του GNTM 2025 είναι γεγονός, με τα μοντέλα να αντιμετωπίζουν την πιο απαιτητική δοκιμασία της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία κορυφώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, όταν οι διαγωνιζόμενοι του GNTM 2025 αντιμετώπισαν την τελευταία απαιτητική δοκιμασία πριν από τον μεγάλο τελικό. Σε ένα σκηνικό που θύμιζε high fashion party, με εντυπωσιακά φώτα, δυνατή μουσική και μοντέλα υψηλής ραπτικής, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε πλήθος καλεσμένων και να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο επίκεντρο της προσοχής ενός exclusive fashion event.

Η δοκιμασία περιλάμβανε πρώτα ομαδική φωτογράφιση, όπου κάθε υποψήφιος έπρεπε να κρατήσει τα φώτα πάνω του και να δείξει την προσωπικότητά του χωρίς να «χαθεί» στο πλήθος. Στη συνέχεια, ακολούθησε ατομική φωτογράφιση σε ζευγάρια, με στόχο να αποτυπωθεί η χημεία, ο δυναμισμός και η αυτοπεποίθηση που απαιτείται για μια καμπάνια κορυφαίου fashion brand.

Διάβασε επίσης: GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

Μόνο τέσσερις κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου: η Ξένια, η Ειρήνη, ο Ανέστης και ο Γιώργος. Οι τέσσερις φιναλίστ πλέον περιμένουν να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του GNTM 2025.

Η χθεσινή βραδιά ξεκίνησε με μια συγκινητική έκπληξη από τις παρουσιάστριες Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί, καθώς οι οικογένειες των υποψηφίων επισκέφθηκαν το Σπίτι του GNTM 2025. Αγκαλιές, χαμόγελα και λόγια στήριξης χάρισαν στιγμές συγκίνησης και ανθρώπινης ζεστασιάς, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στο ταξίδι των μοντέλων.

Το δείπνο στον κήπο, με ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, έδωσε στους έξι υποψήφιους μια ανάσα χαλάρωσης πριν από την τελευταία και πιο απαιτητική πρόκληση της σεζόν.

Απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, θα γνωρίσουμε ποιο από τα τέσσερα μοντέλα θα στεφθεί Greece’s Next Top Model, κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο μια ακόμη σεζόν γεμάτη μόδα, ένταση και συγκινήσεις.


Διάβασε επίσης: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GNTM GNTM 6 GNTM Greece's Next Top Model
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

19.12.2025

Δες επίσης

Ο Mente Fuerte μιλάει για τη μουσική και τη ζωή του στο «After Dark»
TV

Ο Mente Fuerte μιλάει για τη μουσική και τη ζωή του στο «After Dark»

19.12.2025
ROUK ZOUK: Γέλια και πολλή φασαριά στο εορταστικό επεισόδιο με το καστ της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα»
TV

ROUK ZOUK: Γέλια και πολλή φασαριά στο εορταστικό επεισόδιο με το καστ της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα»

18.12.2025
Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»
TV

Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»

18.12.2025
GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό
TV

GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

18.12.2025
Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής
TV

Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

17.12.2025
Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της
TV

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

17.12.2025
Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!
TV

Παραμονή Χριστουγέννων στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

16.12.2025
Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως
TV

Απρόοπτο στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την Ανθή Βούλγαρη – Αποχώρησε εκτάκτως

16.12.2025
Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Δες το επίσημο trailer του επετειακού επεισοδίου

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις