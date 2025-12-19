GNTM 6: Τα 4 μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

Ο μεγάλος τελικός του GNTM 2025 είναι γεγονός, με τα μοντέλα να αντιμετωπίζουν την πιο απαιτητική δοκιμασία της σεζόν

Η αγωνία κορυφώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, όταν οι διαγωνιζόμενοι του GNTM 2025 αντιμετώπισαν την τελευταία απαιτητική δοκιμασία πριν από τον μεγάλο τελικό. Σε ένα σκηνικό που θύμιζε high fashion party, με εντυπωσιακά φώτα, δυνατή μουσική και μοντέλα υψηλής ραπτικής, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε πλήθος καλεσμένων και να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο επίκεντρο της προσοχής ενός exclusive fashion event.

Η δοκιμασία περιλάμβανε πρώτα ομαδική φωτογράφιση, όπου κάθε υποψήφιος έπρεπε να κρατήσει τα φώτα πάνω του και να δείξει την προσωπικότητά του χωρίς να «χαθεί» στο πλήθος. Στη συνέχεια, ακολούθησε ατομική φωτογράφιση σε ζευγάρια, με στόχο να αποτυπωθεί η χημεία, ο δυναμισμός και η αυτοπεποίθηση που απαιτείται για μια καμπάνια κορυφαίου fashion brand.

Μόνο τέσσερις κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου: η Ξένια, η Ειρήνη, ο Ανέστης και ο Γιώργος. Οι τέσσερις φιναλίστ πλέον περιμένουν να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του GNTM 2025.

Η χθεσινή βραδιά ξεκίνησε με μια συγκινητική έκπληξη από τις παρουσιάστριες Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί, καθώς οι οικογένειες των υποψηφίων επισκέφθηκαν το Σπίτι του GNTM 2025. Αγκαλιές, χαμόγελα και λόγια στήριξης χάρισαν στιγμές συγκίνησης και ανθρώπινης ζεστασιάς, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στο ταξίδι των μοντέλων.

Το δείπνο στον κήπο, με ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, έδωσε στους έξι υποψήφιους μια ανάσα χαλάρωσης πριν από την τελευταία και πιο απαιτητική πρόκληση της σεζόν.

Απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, θα γνωρίσουμε ποιο από τα τέσσερα μοντέλα θα στεφθεί Greece’s Next Top Model, κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο μια ακόμη σεζόν γεμάτη μόδα, ένταση και συγκινήσεις.





