Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

Με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε ότι έχει βιώσει σεξουαλική παρενόχληση. Η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα ενώ ήταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, ξαφνιάζοντας τους πάντες στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@Star». «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου.

«Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει. Επειδή είμαι σίγουρη ότι συνεχίζει και το κάνει. Θα ήθελα πολύ να σώσω και τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθειάσω. Δεν θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά. Εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία», κατέληξε.

