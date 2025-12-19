MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 19.12.2025

Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds

Ο Idris Elba χαρακτήρισε την εμπειρία σουρεαλιστική και συγκινητική καθώς το πρώτο του ομοίωμα στο Λονδίνο παίρνει θέση στη Baker Street
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο παρουσίασε το νέο κέρινο ομοίωμα του Idris Elba, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερη στιγμή για τον διεθνώς αναγνωρισμένο ηθοποιό. Ο Idris Elba δήλωσε ότι το να βλέπει τη μορφή του αποτυπωμένη με τόση ακρίβεια στον εμβληματικό χώρο της Baker Street είναι μια εμπειρία σουρεαλιστική και βαθιά συγκινητική.

Το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba αποτελεί την πρώτη φιγούρα του ηθοποιού που φιλοξενείται στο Madame Tussauds του Λονδίνου. Η μορφή είναι ντυμένη με μακρυμάνικη εκδοχή του κοστουμιού που είχε φορέσει ο Idris Elba όταν συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2024. Το σύνολο ολοκληρώνεται με λουστρίνι παπούτσια Christian Louboutin, τα οποία ο ίδιος ο Idris Elba δώρισε προσωπικά στο μουσείο.

Πηγή: Madame Tussauds

Διάβασε επίσης: Σε παγκόσμια tour τα κέρινα ομοιώματα της Taylor Swift

Ο Idris Elba, γεννημένος στο Χάκνεϊ του Λονδίνου, περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας «είναι πραγματικά τιμή μου να αναγνωρίζομαι με αυτόν τον τρόπο και ακόμη πιο ξεχωριστό να γνωρίζω ότι αυτή η άλλη εκδοχή του εαυτού μου θα στέκεται αγέρωχη στο Λονδίνο. Έτσι, ακόμη και όταν λείπω, ένα μέρος του εαυτού μου είναι πάντα στο σπίτι». Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διαδικασία δημιουργίας του ομοιώματος εντυπωσιακή και συναρπαστική.

Η συνεργασία του Idris Elba με τους καλλιτέχνες του Madame Tussauds διήρκεσε αρκετούς μήνες. Ο ηθοποιός συνέκρινε τη διαδικασία με την προετοιμασία για έναν κινηματογραφικό ρόλο, εξηγώντας ότι η προσοχή στη λεπτομέρεια και η δουλειά πάνω στο κοστούμι και τη στάση του σώματος θύμιζαν έντονα τη δουλειά που προηγείται μιας ταινίας. Όπως ανέφερε, το να βλέπει μια άλλη εκδοχή του εαυτού του να στέκεται στον χώρο του μουσείου του έδωσε την αίσθηση ενός κύκλου που κλείνει.

Πηγή: Madame Tussauds

Ο Idris Elba είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Stringer Bell στη σειρά «The Wire» και για την ερμηνεία του ως ντετέκτιβ στη σειρά «Luther». Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στο αποκαλυπτικό θρίλερ «A House Of Dynamite» και στη νέα οικογενειακή παραγωγή της Disney «Zootopia 2». Παράλληλα, η δράση του εκτείνεται και πέρα από την υποκριτική, καθώς το 2016 τιμήθηκε με τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire για την προσφορά του στο δράμα.

Τα τελευταία χρόνια ο Idris Elba δραστηριοποιείται έντονα και σε κοινωνικά ζητήματα. Είναι το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας «Don’t Stop Your Future», που ξεκίνησε το 2024 με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σοβαρή νεανική βία και τα εγκλήματα με μαχαίρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό έχει συναντηθεί δύο φορές με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ προκειμένου να συζητήσουν τρόπους δημιουργίας θετικών ευκαιριών για τους νέους.

Ο γενικός διευθυντής του Madame Tussauds London Steve Blackburn δήλωσε ότι είναι προνόμιο για το μουσείο να δημιουργεί το πρώτο κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Λονδίνο, την πόλη από όπου ξεκίνησαν όλα για τον ηθοποιό. Τόνισε ότι η συνεργασία του Idris Elba υπήρξε καθοριστική και εξέφρασε τη χαρά του για την αντίδραση του καλλιτέχνη στο τελικό αποτέλεσμα.

Το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba τοποθετήθηκε στη ζώνη των βραβείων του μουσείου, πλάι σε φιγούρες διεθνών προσωπικοτήτων όπως η Gillian Anderson, ο Timothée Chalamet, ο Harry Styles, η Zendaya και η Lady Gaga, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Idris Elba ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σύγχρονης παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Διάβασε επίσης: Winnie Harlow x2: Το κέρινο ομοίωμά της στο Madame Tussauds μοιάζει ολοζώντανο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Idris Elba Madame Tussauds κέρινο ομοίωμα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές

Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές

19.12.2025
Επόμενο
Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

19.12.2025

Δες επίσης

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

19.12.2025
Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές
Celeb News

Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές

19.12.2025
Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam
Celeb News

Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam

19.12.2025
Η Katie Holmes μοιράζεται σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
Celeb News

Η Katie Holmes μοιράζεται σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

19.12.2025
Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα και τις κηλίδες στο πρόσωπό της
Celeb News

Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα και τις κηλίδες στο πρόσωπό της

19.12.2025
Δέσποινα Βανδή: «Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου» είπε στον γιο της σε video
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: «Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου» είπε στον γιο της σε video

19.12.2025
Γιατί ο Gary Sinise στέλνει δωρεάν χιλιάδες παιδιά στη Disneyland
Celeb News

Γιατί ο Gary Sinise στέλνει δωρεάν χιλιάδες παιδιά στη Disneyland

19.12.2025
Σε κρίσιμη κατάσταση η Miss Jamaica μετά από σοβαρό ατύχημα στη σκηνή του Miss Universe
Celeb News

Σε κρίσιμη κατάσταση η Miss Jamaica μετά από σοβαρό ατύχημα στη σκηνή του Miss Universe

19.12.2025
Ο Pete Davidson έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά – Δες τις πρώτες φωτογραφίες
Celeb News

Ο Pete Davidson έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά – Δες τις πρώτες φωτογραφίες

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις