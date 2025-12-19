Το επικό «χαστούκι» της Cher στην Ariana Grande στο promo του SNL

Η Cher επιστρέφει στο Saturday Night Live μαζί με την Ariana Grande και τον Bowen Yang, σε ένα επεισόδιο γεμάτο χιούμορ, μουσική και νοσταλγία

Η θρυλική Cher κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή στο Saturday Night Live αυτό το Σαββατοκύριακο, σε promos που υπόσχονται να πραγματοποιήσουν κάθε «Moonstruck» φαντασία των Ariana Grande και Bowen Yang.

«Ari, είμαι τόσο χαρούμενη που είσαι εδώ», λέει ο Yang στην φίλη του και συμπρωταγωνίστριά του στο Wicked. «Κι εγώ είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα!» ανταποδίδει με χαμόγελο η Grande.

Το στιγμιότυπο που ξεχωρίζει είναι η στιγμή που ο Yang αναφωνεί: «Κι η Cher! Ονειρεύομαι;», πριν η Cher εκτελέσει ένα διπλό χαστούκι και στους δύο, φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Snap out of it!», μια σκηνή που θυμίζει τη θρυλική της ερμηνεία στην ταινία Moonstruck του 1987, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου το 1988.

Παρά το χαστούκι, η διάθεση παραμένει χαρούμενη: «Η Cher μας χαστούκισε!» λένε ταυτόχρονα Grande και Yang, κρατώντας τα χέρια τους από χαρά. Στα promos, η Cher χαρίζει επίσης «δώρα» στο ζευγάρι, με την ίδια της την παρουσία.

https://www.instagram.com/reels/DSbD60WjSyl/

Η Cher επιστρέφει ως μουσική καλεσμένη για πρώτη φορά από τις 21 Νοεμβρίου 1987, λιγότερο από ένα μήνα πριν κυκλοφορήσει η Moonstruck. Παράλληλα, έχει κάνει δύο cameo στο SNL: μία το 1992 σε επεισόδιο με οικοδεσπότη τον Nic Cage και μία νωρίτερα φέτος στο 50ό επετειακό special. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «Christmas Is Here», το οποίο ταιριάζει απόλυτα με το τελευταίο επεισόδιο πριν τα Χριστούγεννα.

Για την Ariana Grande, αυτό θα είναι το τρίτο της hosting στο SNL, μετά το ντεμπούτο της το Μάρτιο του 2016 ως οικοδέσποινα και μουσική καλεσμένη και την περσινή εμφάνιση στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του 2024, προωθώντας την παράσταση Wicked. Αυτή τη φορά, η Grande προωθεί τη συνέχεια της παράστασης, Wicked: For Good.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ένα επεισόδιο γεμάτο μουσική, χιούμορ και νοσταλγία, με την Cher να αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

