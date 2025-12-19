MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 19.12.2025

Το επικό «χαστούκι» της Cher στην Ariana Grande στο promo του SNL

cher_grande
Η Cher επιστρέφει στο Saturday Night Live μαζί με την Ariana Grande και τον Bowen Yang, σε ένα επεισόδιο γεμάτο χιούμορ, μουσική και νοσταλγία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η θρυλική Cher κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή στο Saturday Night Live αυτό το Σαββατοκύριακο, σε promos που υπόσχονται να πραγματοποιήσουν κάθε «Moonstruck» φαντασία των Ariana Grande και Bowen Yang.

«Ari, είμαι τόσο χαρούμενη που είσαι εδώ», λέει ο Yang στην φίλη του και συμπρωταγωνίστριά του στο Wicked. «Κι εγώ είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα!» ανταποδίδει με χαμόγελο η Grande.

www.instagram.com/cher

Διάβασε επίσης: Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»

Το στιγμιότυπο που ξεχωρίζει είναι η στιγμή που ο Yang αναφωνεί: «Κι η Cher! Ονειρεύομαι;», πριν η Cher εκτελέσει ένα διπλό χαστούκι και στους δύο, φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Snap out of it!», μια σκηνή που θυμίζει τη θρυλική της ερμηνεία στην ταινία Moonstruck του 1987, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου το 1988.

Παρά το χαστούκι, η διάθεση παραμένει χαρούμενη: «Η Cher μας χαστούκισε!» λένε ταυτόχρονα Grande και Yang, κρατώντας τα χέρια τους από χαρά. Στα promos, η Cher χαρίζει επίσης «δώρα» στο ζευγάρι, με την ίδια της την παρουσία.

https://www.instagram.com/reels/DSbD60WjSyl/

Η Cher επιστρέφει ως μουσική καλεσμένη για πρώτη φορά από τις 21 Νοεμβρίου 1987, λιγότερο από ένα μήνα πριν κυκλοφορήσει η Moonstruck. Παράλληλα, έχει κάνει δύο cameo στο SNL: μία το 1992 σε επεισόδιο με οικοδεσπότη τον Nic Cage και μία νωρίτερα φέτος στο 50ό επετειακό special. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «Christmas Is Here», το οποίο ταιριάζει απόλυτα με το τελευταίο επεισόδιο πριν τα Χριστούγεννα.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Για την Ariana Grande, αυτό θα είναι το τρίτο της hosting στο SNL, μετά το ντεμπούτο της το Μάρτιο του 2016 ως οικοδέσποινα και μουσική καλεσμένη και την περσινή εμφάνιση στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του 2024, προωθώντας την παράσταση Wicked. Αυτή τη φορά, η Grande προωθεί τη συνέχεια της παράστασης, Wicked: For Good.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ένα επεισόδιο γεμάτο μουσική, χιούμορ και νοσταλγία, με την Cher να αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

Διάβασε επίσης: Η Apple Martin βγαίνει στο κόκκινο χαλί με το μαύρο φόρεμα Calvin Klein της μητέρας της, Gwyneth Paltrow

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ariana Grande celebrity Cher SNL
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

19.12.2025
Επόμενο
Michele Morrone: Αποκαλύπτει το χόμπι του να εκπαιδεύει Pokémon

Michele Morrone: Αποκαλύπτει το χόμπι του να εκπαιδεύει Pokémon

19.12.2025

Δες επίσης

Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025
Μουσικά Νέα

Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

19.12.2025
ORF: Χωρίς λογοκρισία η Eurovision 2026 – Δεν θα καλύπτονται οι αποδοκιμασίες
Μουσικά Νέα

ORF: Χωρίς λογοκρισία η Eurovision 2026 – Δεν θα καλύπτονται οι αποδοκιμασίες

19.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα του έπειτα από τη μήνυση
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα του έπειτα από τη μήνυση

19.12.2025
Οι Έλληνες καλλιτέχνες που μάς άφησαν την αίσθηση πως το 2025 ήταν η χρονιά τους
Μουσικά Νέα

Οι Έλληνες καλλιτέχνες που μάς άφησαν την αίσθηση πως το 2025 ήταν η χρονιά τους

19.12.2025
Ο André Rieu μαγεύει το Maastricht  με ελληνικά κάλαντα και μπουζούκι (Video)
Μουσικά Νέα

Ο André Rieu μαγεύει το Maastricht  με ελληνικά κάλαντα και μπουζούκι (Video)

19.12.2025
Η Taylor Swift δεν φεύγει για τουρνέ χωρίς τις γάτες της
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift δεν φεύγει για τουρνέ χωρίς τις γάτες της

18.12.2025
Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

18.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του 21χρονου τραγουδιστή για τη μήνυση
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του 21χρονου τραγουδιστή για τη μήνυση

18.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις