Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

Στη λίστα του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών συναντώνται οι BLACKPINK, ο Drake, η Lady Gaga, η Chappell Roan και η Olivia Dean

Ο Barack Obama συνεχίζει και το 2025 την καθιερωμένη πλέον παράδοση να μοιράζεται με το κοινό τις πολιτιστικές του επιλογές της χρονιάς, δημοσιοποιώντας τη λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια. Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε ότι καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, η Olivia Dean, ο Drake και οι BLACKPINK βρέθηκαν σε συνεχή ακρόαση τους τελευταίους 12 μήνες.

O Barack Obama ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γραφικά με την ετήσια λίστα του. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισε περιλαμβάνονται το «Abracadabra» της Lady Gaga, το «Nice to Each Other» της Olivia Dean και το «Nokia» του Drake, καθώς και το «Luther» των Kendrick Lamar και SZA, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 13 εβδομάδες, αλλά και το «The Giver» της Chappell Roan.

Στις μουσικές του επιλογές για το 2025 ο Barack Obama συμπεριέλαβε επίσης το «Jump» των BLACKPINK, το «Faithless» του Bruce Springsteen, το «Sexo, Violencia y Llantas» της Rosalía, το «Just Say Dat» του Gunna, το «Silver Lining» της Laufey και το «Ordinary» του Alex Warren, ένα από τα πιο σταθερά τραγούδια της χρονιάς στα charts.

Στο συνοδευτικό του μήνυμα ο Barack Obama ανέφερε ότι καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του συνεχίζει μια παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο για να απολαύσετε και παρακαλώ στείλτε μου προτάσεις για όσα αξίζει να δω ή να ακούσω» έγραψε.

As 2025 comes to a close, I’m continuing a tradition that I started during my time in the White House: sharing my annual lists of favorite books, movies, and music. I hope you find something new to enjoy—and please send any recommendations for me to check out! pic.twitter.com/T9LFt5fnKG — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2025

Πέρα από τη μουσική ο Barack Obama αναφέρθηκε και στις κινηματογραφικές του προτιμήσεις για τη χρονιά, δηλώνοντας ότι ξεχώρισε ταινίες όπως το «One Battle After Another», το «Sinners» και το «Hamnet». Στις αναγνωστικές του επιλογές περιλαμβάνονται το βιβλίο «Mark Twain» του Ron Chernow και το «The Book of Records» της Madeleine Thien, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το εύρος των πολιτιστικών του ενδιαφερόντων.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

