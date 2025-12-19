MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 19.12.2025

Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

Στη λίστα του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών συναντώνται οι BLACKPINK, ο Drake, η Lady Gaga, η Chappell Roan και η Olivia Dean
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Barack Obama συνεχίζει και το 2025 την καθιερωμένη πλέον παράδοση να μοιράζεται με το κοινό τις πολιτιστικές του επιλογές της χρονιάς, δημοσιοποιώντας τη λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια. Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε ότι καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, η Olivia Dean, ο Drake και οι BLACKPINK βρέθηκαν σε συνεχή ακρόαση τους τελευταίους 12 μήνες.

O Barack Obama ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γραφικά με την ετήσια λίστα του. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισε περιλαμβάνονται το «Abracadabra» της Lady Gaga, το «Nice to Each Other» της Olivia Dean και το «Nokia» του Drake, καθώς και το «Luther» των Kendrick Lamar και SZA, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 13 εβδομάδες, αλλά και το «The Giver» της Chappell Roan.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα κορυφαία τραγούδια του 2025

Στις μουσικές του επιλογές για το 2025 ο Barack Obama συμπεριέλαβε επίσης το «Jump» των BLACKPINK, το «Faithless» του Bruce Springsteen, το «Sexo, Violencia y Llantas» της Rosalía, το «Just Say Dat» του Gunna, το «Silver Lining» της Laufey και το «Ordinary» του Alex Warren, ένα από τα πιο σταθερά τραγούδια της χρονιάς στα charts.

Στο συνοδευτικό του μήνυμα ο Barack Obama ανέφερε ότι καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του συνεχίζει μια παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο για να απολαύσετε και παρακαλώ στείλτε μου προτάσεις για όσα αξίζει να δω ή να ακούσω» έγραψε.

Πέρα από τη μουσική ο Barack Obama αναφέρθηκε και στις κινηματογραφικές του προτιμήσεις για τη χρονιά, δηλώνοντας ότι ξεχώρισε ταινίες όπως το «One Battle After Another», το «Sinners» και το «Hamnet». Στις αναγνωστικές του επιλογές περιλαμβάνονται το βιβλίο «Mark Twain» του Ron Chernow και το «The Book of Records» της Madeleine Thien, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το εύρος των πολιτιστικών του ενδιαφερόντων.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Μουσική που γράφει ιστορία – Αυτά είναι τα 10 τραγούδια που όρισαν τη μουσική του 21ο αιώνα

