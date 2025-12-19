MadWalk 2025 Mega
Fitness 19.12.2025

Το «Fart Walk» είναι το νέο trend στο περπάτημα που θα αλλάξει την πέψη σου

Το μυστικό για να νιώθεις ανάλαφρος μετά το γεύμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν νομίζαμε ότι ξέρουμε τα πάντα για τα οφέλη του περπατήματος, εμφανίζεται μια νέα μέθοδος που μας εκπλήσσει: το λεγόμενο fart walk. Πρόκειται για έναν απλό τρόπο περπατήματος που μπορεί να βοηθήσει την πέψη και να διευκολύνει την αποβολή αερίων, βελτιώνοντας τη λειτουργία του εντέρου.

Τι είναι το «fart walk» και ποιοι ωφελούνται

Ο Dr. Tim Tiutan, παθολόγος στο Memorial Sloan Kettering της Νέας Υόρκης, εξηγεί ότι ένα σύντομο περπάτημα μετά το φαγητό ενεργοποιεί την κινητικότητα του εντέρου, βοηθώντας στην αποβολή αερίων και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Όπως επισημαίνει, «το έντερο κινείται μόνο του, αλλά λειτουργεί καλύτερα όταν κινούμαστε κι εμείς». Ο γαστρεντερολόγος Christopher Damman από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον συμφωνεί, τονίζοντας πως η κίνηση είναι ο φυσικός σύμμαχος της πέψης.

Γιατί λειτουργεί

Ο όρος μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά η πρακτική έχει επιστημονική βάση. Η Dr. Alpa Patel από την American Cancer Society σημειώνει ότι μόλις 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο αρκετών μορφών καρκίνου. Η συγγραφέας Mairlyn Smith, στο βιβλίο της Peace, Love and Fiber (2019), περιγράφει το fart walk ως έναν ελαφρύ, διακριτικό περίπατο που επιτρέπει την αποβολή αερίων χωρίς αμηχανία. Παράλληλα, η πρακτική συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Πώς να το κάνεις σωστά

  • Ξεκίνα το περπάτημα περίπου 30 λεπτά μετά το γεύμα, όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ανεβαίνουν.
  • Η διάρκεια να είναι 10-15 λεπτά, αρκετή για να ενεργοποιηθεί η πέψη και να αποβληθούν τα παγιδευμένα αέρια.
  • Προτίμησε ήρεμο ρυθμό, ώστε να είναι άνετο και διακριτικό.

Με λίγα λόγια, το fart walk είναι ένας απλός, φυσικός τρόπος να βελτιώσεις την πέψη, να μειώσεις την δυσφορία και να κρατήσεις το έντερο σου υγιές χωρίς καν να χρειάζεται να αλλάξεις την καθημερινότητά σου.

