GNTM 6: Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με την πρώτη ανατροπή

Η πρώτη δοκιμασία του τελικού έφερε την αποχώρηση ενός φιναλίστ, αφήνοντας τρεις να συνεχίσουν στην τελική ευθεία

Μετά από μήνες γεμάτους μόδα, ένταση και δημιουργικές αναμετρήσεις, το GNTM 2025 βρίσκεται απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στην κορύφωσή του. Ο μεγάλος τελικός είναι σε εξέλιξη και τέσσερα μοντέλα ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, σε μια βραδιά υπερπαραγωγή γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και υψηλή αισθητική.

Η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα προετοιμάζονται με έντονη συγκέντρωση για την πρώτη δοκιμασία του τελικού, γνωρίζοντας πως κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την πορεία τους. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς το ξεκίνημα του τελικού είναι καθοριστικό και κανείς δεν θέλει να είναι εκείνος που θα αποχωρήσει πρώτος.

Διάβασε επίσης: Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές

Η πρώτη δοκιμασία είναι ένα εντυπωσιακό catwalk–υπερθέαμα, εμπνευσμένο από τον Salvador Dali, σε ένα μπαρόκ σκηνικό που θυμίζει τις Βερσαλίες. Ανάμεσα σε φωτεινά γλυπτά και καλλιτεχνικές αναφορές, τα μοντέλα καλούνται να συνδυάσουν κίνηση, φινέτσα και σκηνική παρουσία, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα ζωντανό έργο τέχνης με σουρεαλιστική αισθητική.

Στο τέλος αυτής της πρώτης δοκιμασίας, η Ειρήνη Βασιλειάδου αποχώρησε από τον διαγωνισμό, αφήνοντας τον Ανέστη, τον Γιώργο και την Ξένια να συνεχίσουν στην τελική ευθεία του GNTM 6. Το κοινό πλέον έχει τον τελευταίο λόγο για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο, ενώ η αγωνία για τον μεγάλο νικητή κορυφώνεται.

Διάβασε επίσης: GNTM 6: Τα 4 μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

Δες κι αυτό…