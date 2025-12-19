MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 19.12.2025

GNTM 6: Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με την πρώτη ανατροπή

gntm_telikos
Η πρώτη δοκιμασία του τελικού έφερε την αποχώρηση ενός φιναλίστ, αφήνοντας τρεις να συνεχίσουν στην τελική ευθεία
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από μήνες γεμάτους μόδα, ένταση και δημιουργικές αναμετρήσεις, το GNTM 2025 βρίσκεται απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στην κορύφωσή του. Ο μεγάλος τελικός είναι σε εξέλιξη και τέσσερα μοντέλα ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, σε μια βραδιά υπερπαραγωγή γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και υψηλή αισθητική.

Η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ξένια Τσίρκοβα προετοιμάζονται με έντονη συγκέντρωση για την πρώτη δοκιμασία του τελικού, γνωρίζοντας πως κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει την πορεία τους. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς το ξεκίνημα του τελικού είναι καθοριστικό και κανείς δεν θέλει να είναι εκείνος που θα αποχωρήσει πρώτος.

gntm
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές

Η πρώτη δοκιμασία είναι ένα εντυπωσιακό catwalk–υπερθέαμα, εμπνευσμένο από τον Salvador Dali, σε ένα μπαρόκ σκηνικό που θυμίζει τις Βερσαλίες. Ανάμεσα σε φωτεινά γλυπτά και καλλιτεχνικές αναφορές, τα μοντέλα καλούνται να συνδυάσουν κίνηση, φινέτσα και σκηνική παρουσία, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα ζωντανό έργο τέχνης με σουρεαλιστική αισθητική.

Στο τέλος αυτής της πρώτης δοκιμασίας, η Ειρήνη Βασιλειάδου αποχώρησε από τον διαγωνισμό, αφήνοντας τον Ανέστη, τον Γιώργο και την Ξένια να συνεχίσουν στην τελική ευθεία του GNTM 6. Το κοινό πλέον έχει τον τελευταίο λόγο για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο, ενώ η αγωνία για τον μεγάλο νικητή κορυφώνεται.

Διάβασε επίσης: GNTM 6: Τα 4 μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GNTM GNTM 6 GNTM Greece's Next Top Model
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιορτινό τραπέζι χωρίς λάθη: Τι να αποφύγεις στη διακόσμηση

Γιορτινό τραπέζι χωρίς λάθη: Τι να αποφύγεις στη διακόσμηση

19.12.2025
Επόμενο
GNTM 2025: Αυτός είναι ο διαγωνιζόμενος που αποχώρησε πρώτος από τον τελικό

GNTM 2025: Αυτός είναι ο διαγωνιζόμενος που αποχώρησε πρώτος από τον τελικό

19.12.2025

Δες επίσης

GNTM 2025: Αυτός είναι ο διαγωνιζόμενος που αποχώρησε πρώτος από τον τελικό
TV

GNTM 2025: Αυτός είναι ο διαγωνιζόμενος που αποχώρησε πρώτος από τον τελικό

19.12.2025
Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές
Social & Tech

Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές

19.12.2025
GNTM 6: Τα 4 μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό
TV

GNTM 6: Τα 4 μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

19.12.2025
Ο Mente Fuerte μιλάει για τη μουσική και τη ζωή του στο «After Dark»
TV

Ο Mente Fuerte μιλάει για τη μουσική και τη ζωή του στο «After Dark»

19.12.2025
ROUK ZOUK: Γέλια και πολλή φασαριά στο εορταστικό επεισόδιο με το καστ της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα»
TV

ROUK ZOUK: Γέλια και πολλή φασαριά στο εορταστικό επεισόδιο με το καστ της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα»

18.12.2025
Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»
TV

Παρά Πέντε: Η συγκίνηση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου όταν είδε τις σκηνές του «Κακού και της Ρίτσας»

18.12.2025
GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό
TV

GNTM: Ο παίκτης που αποχώρησε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό

18.12.2025
Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής
TV

Φάρμα: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής

17.12.2025
Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της
TV

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στο GNTM – Ο ρόλος της

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις