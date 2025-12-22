Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή

Στην αποκάλυψη ότι στο παρελθόν δέχθηκε ανήθικη πρόταση όσο ήταν ενεργή αθλήτρια του βάδην προχώρησε η Ολυμπιονίκης Αθανασία Τσουμελέκα. Μιλώντας στην εφημερίδα Espresso, η ίδια δήλωσε πως το περιστατικό συνέβη από προπονητή, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε. Όπως ανέφερε, έκλεισε ραντεβού μαζί του σε ξενοδοχείο, του ζήτησε να κάνει μπάνιο και όσο εκείνος απουσίαζε από το δωμάτιο, πήρε τα ρούχα του και αποχώρησε.

Η Αθανασία Τσουμελέκα τοποθετήθηκε παράλληλα και στο ζήτημα του MeToo στον αθλητισμό, τονίζοντας πως, ενώ υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις που πρέπει να αναδεικνύονται, θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το κίνημα έχει εργαλειοποιηθεί. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, γνώριζε περίπτωση ανήλικης αθλήτριας που είχε συναινετική σχέση με τον προπονητή της και χρόνια αργότερα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Η ίδια σημείωσε πως παντρεύτηκε τον τελευταίο της προπονητή και απέκτησαν μαζί παιδιά.

Αναφερόμενη στις ομιλίες που πραγματοποιεί σε σχολεία, η Ολυμπιονίκης τόνισε ότι προσπαθεί να μεταδώσει στους νέους το μήνυμα της επιμονής και της πίστης. Όπως λέει, πίσω από τα μετάλλια και τη δόξα κρύβεται μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, καθώς μεγάλωσε σε μια ιδιαίτερα φτωχή οικογένεια στην Πρέβεζα, όπου τρεις αδερφές μοιράζονταν ένα ζευγάρι παπούτσια. «Με πείσμα και πίστη μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά», υπογράμμισε, ενθαρρύνοντας τους νέους να ρισκάρουν για τα όνειρά τους.

Στην ίδια συνέντευξη, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε και για την περιπέτεια που βίωσε το 2008, όταν ενεπλάκη σε υπόθεση ντόπινγκ και αποκλείστηκε από τους αγώνες. Όπως ανέφερε, το δικαστήριο αργότερα την δικαίωσε, επισημαίνοντας πως ήταν αδύνατον να είναι έγκυος και ταυτόχρονα ντοπαρισμένη. Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρξαν προσπάθειες να τεθεί εκτός αθλητισμού, ενώ αποκάλυψε ότι της είχε προταθεί να αποδεχθεί διετή τιμωρία προκειμένου να λήξει η υπόθεση, κάτι που αρνήθηκε, οδηγώντας τελικά στην αποχώρησή της από τον χώρο.

