MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 22.12.2025

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή
Μιλά ανοιχτά για ανήθικη πρόταση και MeToo στον αθλητισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην αποκάλυψη ότι στο παρελθόν δέχθηκε ανήθικη πρόταση όσο ήταν ενεργή αθλήτρια του βάδην προχώρησε η Ολυμπιονίκης Αθανασία Τσουμελέκα. Μιλώντας στην εφημερίδα Espresso, η ίδια δήλωσε πως το περιστατικό συνέβη από προπονητή, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε. Όπως ανέφερε, έκλεισε ραντεβού μαζί του σε ξενοδοχείο, του ζήτησε να κάνει μπάνιο και όσο εκείνος απουσίαζε από το δωμάτιο, πήρε τα ρούχα του και αποχώρησε.

Η Αθανασία Τσουμελέκα τοποθετήθηκε παράλληλα και στο ζήτημα του MeToo στον αθλητισμό, τονίζοντας πως, ενώ υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις που πρέπει να αναδεικνύονται, θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το κίνημα έχει εργαλειοποιηθεί. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, γνώριζε περίπτωση ανήλικης αθλήτριας που είχε συναινετική σχέση με τον προπονητή της και χρόνια αργότερα προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Η ίδια σημείωσε πως παντρεύτηκε τον τελευταίο της προπονητή και απέκτησαν μαζί παιδιά.

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή
https://www.instagram.com/tsoumeleka.gr/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Αναφερόμενη στις ομιλίες που πραγματοποιεί σε σχολεία, η Ολυμπιονίκης τόνισε ότι προσπαθεί να μεταδώσει στους νέους το μήνυμα της επιμονής και της πίστης. Όπως λέει, πίσω από τα μετάλλια και τη δόξα κρύβεται μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, καθώς μεγάλωσε σε μια ιδιαίτερα φτωχή οικογένεια στην Πρέβεζα, όπου τρεις αδερφές μοιράζονταν ένα ζευγάρι παπούτσια. «Με πείσμα και πίστη μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά», υπογράμμισε, ενθαρρύνοντας τους νέους να ρισκάρουν για τα όνειρά τους.

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή
https://www.instagram.com/tsoumeleka.gr/?hl=el

Στην ίδια συνέντευξη, η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε και για την περιπέτεια που βίωσε το 2008, όταν ενεπλάκη σε υπόθεση ντόπινγκ και αποκλείστηκε από τους αγώνες. Όπως ανέφερε, το δικαστήριο αργότερα την δικαίωσε, επισημαίνοντας πως ήταν αδύνατον να είναι έγκυος και ταυτόχρονα ντοπαρισμένη. Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρξαν προσπάθειες να τεθεί εκτός αθλητισμού, ενώ αποκάλυψε ότι της είχε προταθεί να αποδεχθεί διετή τιμωρία προκειμένου να λήξει η υπόθεση, κάτι που αρνήθηκε, οδηγώντας τελικά στην αποχώρησή της από τον χώρο.

Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή
https://www.instagram.com/tsoumeleka.gr/?hl=el

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Αθανασία Τσουμελέκα παρενόχληση σεξουαλική παρενόχληση
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση

Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση

22.12.2025
Επόμενο
Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus

Μόνο 3 υλικά αρκούν για αυτά τα χριστουγεννιάτικα τρουφάκια Lotus

22.12.2025

Δες επίσης

Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση
Celeb News

Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

22.12.2025
Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz
Celeb News

Harry Styles: Ρομαντικός περίπατος στη Ρώμη πυροδοτεί φήμες αρραβώνα με την Zoe Kravitz

22.12.2025
Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα
Celeb News

Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα

22.12.2025
Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης
Celeb News

Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης

22.12.2025
Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες
Celeb News

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες

22.12.2025
Η Christina Aguilera γιόρτασε τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της
Celeb News

Η Christina Aguilera γιόρτασε τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

22.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα

22.12.2025
Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE
Celeb News

Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

22.12.2025
Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης
Celeb News

Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών