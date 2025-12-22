MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 22.12.2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα

Κωνσταντίνος Αργυρός
Η εξομολόγηση για την οικογένεια και τη σύζυγό του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αφορμή την τηλεοπτική προβολή της εντυπωσιακής συναυλίας του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας τόσο σε φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα όσο και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής τοποθετήθηκε αρχικά σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν να κάνει βήματα προς την πολιτική και συγκεκριμένα προς τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας πως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα σχέδιά του. «Δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχουν υπάρξει προτάσεις, όμως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προτιμώ να προσφέρω και να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

www.instagram.com/argiros_konstantinos

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για τη τη γνωρίμια του με τη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στη συνέχεια, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την οικογένειά του, τονίζοντας πως αποτελεί τον πιο σημαντικό πυλώνα της ζωής του. «Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι η οικογένειά μου. Για εκείνους κάνω τα πάντα», δήλωσε.


Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά του με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός κράτησε χαμηλούς τόνους, αφήνοντας τα πράγματα στη ροή τους: «Αν τα φέρει έτσι ο Θεός, αυτός αποφασίζει», απάντησε λιτά.

Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ Κωνσταντίνος Αργυρό ΠΑΙΔΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins

Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins

22.12.2025
Επόμενο
Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;

Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;

22.12.2025

Δες επίσης

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες
Celeb News

Έγκυος η Άννα Κορακάκη – Το φύλο του μωρού και οι πρώτες φωτογραφίες

22.12.2025
Η Christina Aguilera γιόρτασε τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της
Celeb News

Η Christina Aguilera γιόρτασε τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

22.12.2025
Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE
Celeb News

Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

22.12.2025
Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης
Celeb News

Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης

22.12.2025
Νίκη του Brad Pitt στη διαμάχη με την Angelina Jolie για το Chateau Miraval
Celeb News

Νίκη του Brad Pitt στη διαμάχη με την Angelina Jolie για το Chateau Miraval

22.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της
Celeb News

Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της

21.12.2025
Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle
Celeb News

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle

19.12.2025
Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

19.12.2025
Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds
Celeb News

Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών