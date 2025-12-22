Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού με την Αλεξάνδρα Νίκα

Με αφορμή την τηλεοπτική προβολή της εντυπωσιακής συναυλίας του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας τόσο σε φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα όσο και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής τοποθετήθηκε αρχικά σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν να κάνει βήματα προς την πολιτική και συγκεκριμένα προς τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας πως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα σχέδιά του. «Δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχουν υπάρξει προτάσεις, όμως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προτιμώ να προσφέρω και να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την οικογένειά του, τονίζοντας πως αποτελεί τον πιο σημαντικό πυλώνα της ζωής του. «Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι η οικογένειά μου. Για εκείνους κάνω τα πάντα», δήλωσε.





Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά του με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός κράτησε χαμηλούς τόνους, αφήνοντας τα πράγματα στη ροή τους: «Αν τα φέρει έτσι ο Θεός, αυτός αποφασίζει», απάντησε λιτά.

