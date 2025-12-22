MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Streaming News 22.12.2025

Το The Night Manager επιστρέφει μετά από 10 χρόνια

Ο Tom Hiddleston ξανά στον ρόλο του Jonathan Pine σε μια δεύτερη σεζόν με πολιτικό βάθος διεθνή ίντριγκα και πιο τολμηρή αφήγηση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σειρά «The Night Manager» επιστρέφει έπειτα από μια δεκαετία απουσίας με νέα επεισόδια και ανανεωμένη θεματική φιλοδοξία, επαναφέροντας τον Tom Hiddleston στον ρόλο του Jonathan Pine. Η αρχική σεζόν του 2016 βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του John le Carré και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, προσελκύοντας περίπου 10 εκατομμύρια τηλεθεατές και εξασφαλίζοντας βραβεία Χρυσής Σφαίρας για τους Tom Hiddleston, Hugh Laurie και Olivia Colman.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

Τη νέα σεζόν υπογράφει ξανά ο σεναριογράφος David Farr, ο οποίος εμπνεύστηκε την επιστροφή της σειράς από ένα όραμα που, όπως έχει περιγράψει, τον οδήγησε σε μια ολοκληρωμένη νέα ιστορία. Παρότι δεν υπήρχε δεύτερο βιβλίο του John le Carré, ο συγγραφέας είχε δώσει την έγκρισή του πριν από τον θάνατό του το 2020, γεγονός καθοριστικό για την εξέλιξη του πρότζεκτ.

Ο Jonathan Pine εμφανίζεται πλέον ως επικεφαλής μυστικής μονάδας της MI6 στο Λονδίνο, ενώ η πλοκή τον οδηγεί σε νέα διεθνή αποστολή με επίκεντρο τα καρτέλ όπλων στη Νότια Αμερική. Στο πλευρό του επιστρέφει η Olivia Colman ως Angela Burr, ενώ νέο βασικό πρόσωπο αποτελεί η Camila Morrone στον ρόλο της Roxana Bolaños, μιας αινιγματικής επιχειρηματία που κινείται ανάμεσα στην εξουσία και την εξαπάτηση.

Η νέα σεζόν, συμπαραγωγή του BBC και του Prime Video με υψηλό προϋπολογισμό, διαδραματίζεται σε πολλαπλές χώρες και φιλοδοξεί να συνδυάσει πολιτικό σχόλιο, κατασκοπευτικό θρίλερ και πιο σύνθετες ανθρώπινες σχέσεις, αντανακλώντας τις γεωπολιτικές εντάσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Διάβασε επίσης: Λευκοί άνδρες μονοπωλούν τη δημιουργία των σειρών streaming – Θεατές οι γυναίκες

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
John le Carré Olivia Colman The Night Manager tom hiddleston ΣΕΙΡΑ Χρυσές Σφαίρες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ

Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ

22.12.2025
Επόμενο
Νίκη του Brad Pitt στη διαμάχη με την Angelina Jolie για το Chateau Miraval

Νίκη του Brad Pitt στη διαμάχη με την Angelina Jolie για το Chateau Miraval

22.12.2025

Δες επίσης

Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire
Cinema

Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

22.12.2025
Sylvester Stallone: «Oδυνηρή η νύχτα των Όσκαρ του Rocky»
Cinema

Sylvester Stallone: «Oδυνηρή η νύχτα των Όσκαρ του Rocky»

22.12.2025
Bridgerton 4: Ο πιο επικίνδυνος έρωτας μέχρι σήμερα – Όσα γνωρίζουμε για τον νέο κύκλο
Cinema

Bridgerton 4: Ο πιο επικίνδυνος έρωτας μέχρι σήμερα – Όσα γνωρίζουμε για τον νέο κύκλο

22.12.2025
Young Sherlock: Στο φως το πρώτο teaser της σειράς του Guy Ritchie  
Cinema

Young Sherlock: Στο φως το πρώτο teaser της σειράς του Guy Ritchie  

22.12.2025
Night Agent: Η σειρά-φαινόμενο του Netflix μπαίνει σε νέα εποχή – Όλα όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν
Cinema

Night Agent: Η σειρά-φαινόμενο του Netflix μπαίνει σε νέα εποχή – Όλα όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν

21.12.2025
Matthew McConaughey και Zoe Saldaña: Μαζί σε ρομαντική ταινία Netflix
Cinema

Matthew McConaughey και Zoe Saldaña: Μαζί σε ρομαντική ταινία Netflix

20.12.2025
Η εξαφάνιση της MH370: Το Netflix φέρνει στο φως την πιο μυστηριώδη πτήση στην ιστορία
Cinema

Η εξαφάνιση της MH370: Το Netflix φέρνει στο φως την πιο μυστηριώδη πτήση στην ιστορία

20.12.2025
Η Sony αποκτά τα Peanuts με συμφωνία 457 εκατομμυρίων δολαρίων
Cinema

Η Sony αποκτά τα Peanuts με συμφωνία 457 εκατομμυρίων δολαρίων

20.12.2025
Δυναμικό ξεκίνημα για το Avatar: Fire And Ash
Cinema

Δυναμικό ξεκίνημα για το Avatar: Fire And Ash

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών