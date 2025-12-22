Το The Night Manager επιστρέφει μετά από 10 χρόνια

Ο Tom Hiddleston ξανά στον ρόλο του Jonathan Pine σε μια δεύτερη σεζόν με πολιτικό βάθος διεθνή ίντριγκα και πιο τολμηρή αφήγηση

Η σειρά «The Night Manager» επιστρέφει έπειτα από μια δεκαετία απουσίας με νέα επεισόδια και ανανεωμένη θεματική φιλοδοξία, επαναφέροντας τον Tom Hiddleston στον ρόλο του Jonathan Pine. Η αρχική σεζόν του 2016 βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του John le Carré και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, προσελκύοντας περίπου 10 εκατομμύρια τηλεθεατές και εξασφαλίζοντας βραβεία Χρυσής Σφαίρας για τους Tom Hiddleston, Hugh Laurie και Olivia Colman.

Τη νέα σεζόν υπογράφει ξανά ο σεναριογράφος David Farr, ο οποίος εμπνεύστηκε την επιστροφή της σειράς από ένα όραμα που, όπως έχει περιγράψει, τον οδήγησε σε μια ολοκληρωμένη νέα ιστορία. Παρότι δεν υπήρχε δεύτερο βιβλίο του John le Carré, ο συγγραφέας είχε δώσει την έγκρισή του πριν από τον θάνατό του το 2020, γεγονός καθοριστικό για την εξέλιξη του πρότζεκτ.

Ο Jonathan Pine εμφανίζεται πλέον ως επικεφαλής μυστικής μονάδας της MI6 στο Λονδίνο, ενώ η πλοκή τον οδηγεί σε νέα διεθνή αποστολή με επίκεντρο τα καρτέλ όπλων στη Νότια Αμερική. Στο πλευρό του επιστρέφει η Olivia Colman ως Angela Burr, ενώ νέο βασικό πρόσωπο αποτελεί η Camila Morrone στον ρόλο της Roxana Bolaños, μιας αινιγματικής επιχειρηματία που κινείται ανάμεσα στην εξουσία και την εξαπάτηση.

Η νέα σεζόν, συμπαραγωγή του BBC και του Prime Video με υψηλό προϋπολογισμό, διαδραματίζεται σε πολλαπλές χώρες και φιλοδοξεί να συνδυάσει πολιτικό σχόλιο, κατασκοπευτικό θρίλερ και πιο σύνθετες ανθρώπινες σχέσεις, αντανακλώντας τις γεωπολιτικές εντάσεις της τελευταίας δεκαετίας.

