Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ

Ο απόλυτος οδηγός για κόκκινα χείλη που εντυπωσιάζουν με άψογη εφαρμογή και διάρκεια όλη μέρα

Αν υπάρχει ένα beauty item που μπορεί να αλλάξει αμέσως την εμφάνισή μας και να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή μας, αυτό είναι το κόκκινο κραγιόν. Έντονο, σκούρο, φωτεινό, ματ ή glossy, το κόκκινο έχει έναν σχεδόν μαγικό τρόπο να φωτίζει το πρόσωπο και να προσθέτει κομψότητα σε κάθε εμφάνιση. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει διαχρονικό και αγαπημένο σε όλες τις εποχές.

Παρά την ισχυρή του παρουσία, πολλές γυναίκες το αποφεύγουν επειδή πιστεύουν ότι η εφαρμογή του είναι δύσκολη και απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες. Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική: με μερικά απλά βήματα και λίγη προσοχή, τα κόκκινα χείλη μπορούν να γίνουν το πιο εύκολο και γρήγορο τρικ για να δείχνουμε αψεγάδιαστες και περιποιημένες, κάθε στιγμή της ημέρας.

Βρες την ιδανική απόχρωση

Το πρώτο μυστικό για άψογο αποτέλεσμα είναι να επιλέξεις το κόκκινο που ταιριάζει στον τόνο της επιδερμίδας σου. Για θερμούς τόνους, τα κόκκινα με πορτοκαλί βάση δίνουν ζεστασιά και φωτίζουν το πρόσωπο. Αντίθετα, οι ψυχροί τόνοι δείχνουν καλύτερα με κόκκινα που έχουν μπλε υποτόνους, δημιουργώντας κομψή αντίθεση και ένταση.

Η βάση είναι το Α και το Ω

Πριν εφαρμόσεις το κραγιόν, φρόντισε τα χείλη σου να είναι μαλακά και ενυδατωμένα. Μία απαλή απολέπιση απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, ενώ ένα θρεπτικό βάλσαμο που θα αφήσεις να δράσει λίγα λεπτά πριν τη βαφή διασφαλίζει λεία επιφάνεια.

Διαλέγοντας τη σύνθεση

Η επιλογή της φόρμουλας είναι καθοριστική. Το glossy κραγιόν μπορεί να είναι ιδανικό για ήρεμες μέρες, αλλά σε άνεμο ή όταν έχεις κοντά μαλλιά που μπορούν να κολλήσουν, καλύτερα να προτιμήσεις ματ ή satin υφές. Από την άλλη, αν τα χείλη είναι ξηρά, απόφυγε τις πολύ ματ φόρμουλες που μπορεί να τονίσουν την ξηρότητα.

Τεχνική εφαρμογής

Για αψεγάδιαστο περίγραμμα, χρησιμοποίησε ένα μολύβι χειλιών στην ίδια απόχρωση ή ένα λεπτό πινέλο για μεγαλύτερη ακρίβεια. Αν το κραγιόν βγει εκτός γραμμής, μια μπατονέτα με λίγο κονσίλερ διορθώνει εύκολα το λάθος.

Μακράς διάρκειας αποτέλεσμα

Για να παραμείνει το χρώμα αναλλοίωτο, εστίασε στο εσωτερικό των χειλιών, όπου φεύγει πιο εύκολα λόγω φαγητού ή ποτού. Μία δεύτερη στρώση μόνο εκεί ενισχύει τη διάρκεια, ενώ το περίγραμμα παραμένει καθαρό και κομψό.

