MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 22.12.2025

Νίκη του Brad Pitt στη διαμάχη με την Angelina Jolie για το Chateau Miraval

Brad Pitt και Angelina Jolie
Δικαστική εντολή υποχρεώνει την Angelina Jolie να παραδώσει τα emails που αφορούν την πώληση του μεριδίου της από το γαλλικό οινοποιείο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Brad Pitt κατέγραψε σημαντική διαδικαστική νίκη στη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Angelina Jolie σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο Chateau Miraval. Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες διέταξε την Angelina Jolie να παραδώσει πλήρεις και μη λογοκριμένες επικοινωνίες που συνδέονται με την υπόθεση, έπειτα από αίτημα της νομικής ομάδας του Brad Pitt.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου και αφορά emails και μηνύματα μεταξύ μη νομικών προσώπων τα οποία η Angelina Jolie είχε μέχρι σήμερα παραδώσει με περικοπές ή είχε αποκρύψει επικαλούμενη προνόμια. Το δικαστήριο όρισε προθεσμία 45 ημερών για την πλήρη παράδοση των συγκεκριμένων εγγράφων.

Φωτογραφία: Serge Chapuis

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney θυμάται τον ρόλο που του «άρπαξε» ο Brad Pitt μέσα από τα χέρια

Η νομική ομάδα του Brad Pitt θεωρεί πως τα emails «θα αποδείξουν ότι η Angelina Jolie δεν ήταν ειλικρινής από την αρχή σχετικά με τις πραγματικές της προθέσεις για την πώληση του μεριδίου της στο Chateau Miraval».

Η διαμάχη ξεκίνησε το 2022 όταν ο Brad Pitt κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Angelina Jolie πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο παραβιάζοντας προηγούμενη συμφωνία που απαιτούσε τη συναίνεση και των δύο πλευρών. Η Angelina Jolie αρνήθηκε την ύπαρξη της συμφωνίας και κατέθεσε ανταγωγή κατηγορώντας τον Brad Pitt για εκδικητική συμπεριφορά. Ο δικηγόρος της Angelina Jolie Paul Murphy δήλωσε ότι η πλευρά της είναι «απογοητευμένη από την ερμηνεία του δικαστηρίου» και υποστήριξε πως η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμα της εντολέως του σε δίκαιη δίκη, προαναγγέλλοντας έφεση.

Ο Brad Pitt και η Angelina Jolie οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη, ωστόσο η υπόθεση του Chateau Miraval παραμένει ανοιχτή και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και υψηλού προφίλ νομικά μέτωπα μεταξύ τους.

Διάβασε επίσης: Η σειρά που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston παρακολουθούσαν μετά μανίας κάθε βράδυ

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Brad Pitt. Angelina Jolie Chateau Miraval δικαστήριο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το The Night Manager επιστρέφει μετά από 10 χρόνια

Το The Night Manager επιστρέφει μετά από 10 χρόνια

22.12.2025
Επόμενο
Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

22.12.2025

Δες επίσης

Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE
Celeb News

Η Klavdia αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε από τον OGE

22.12.2025
Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης
Celeb News

Gisele Bündchen: Παντρεύτηκε «μυστικά» μετά από 2 χρόνια σχέσης

22.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της
Celeb News

Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της

21.12.2025
Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle
Celeb News

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle

19.12.2025
Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

19.12.2025
Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds
Celeb News

Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds

19.12.2025
Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές
Celeb News

Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές

19.12.2025
Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam
Celeb News

Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam

19.12.2025
Η Katie Holmes μοιράζεται σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
Celeb News

Η Katie Holmes μοιράζεται σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών