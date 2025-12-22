Νίκη του Brad Pitt στη διαμάχη με την Angelina Jolie για το Chateau Miraval

Δικαστική εντολή υποχρεώνει την Angelina Jolie να παραδώσει τα emails που αφορούν την πώληση του μεριδίου της από το γαλλικό οινοποιείο

Ο Brad Pitt κατέγραψε σημαντική διαδικαστική νίκη στη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Angelina Jolie σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο Chateau Miraval. Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες διέταξε την Angelina Jolie να παραδώσει πλήρεις και μη λογοκριμένες επικοινωνίες που συνδέονται με την υπόθεση, έπειτα από αίτημα της νομικής ομάδας του Brad Pitt.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου και αφορά emails και μηνύματα μεταξύ μη νομικών προσώπων τα οποία η Angelina Jolie είχε μέχρι σήμερα παραδώσει με περικοπές ή είχε αποκρύψει επικαλούμενη προνόμια. Το δικαστήριο όρισε προθεσμία 45 ημερών για την πλήρη παράδοση των συγκεκριμένων εγγράφων.

Η νομική ομάδα του Brad Pitt θεωρεί πως τα emails «θα αποδείξουν ότι η Angelina Jolie δεν ήταν ειλικρινής από την αρχή σχετικά με τις πραγματικές της προθέσεις για την πώληση του μεριδίου της στο Chateau Miraval».

Η διαμάχη ξεκίνησε το 2022 όταν ο Brad Pitt κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Angelina Jolie πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο παραβιάζοντας προηγούμενη συμφωνία που απαιτούσε τη συναίνεση και των δύο πλευρών. Η Angelina Jolie αρνήθηκε την ύπαρξη της συμφωνίας και κατέθεσε ανταγωγή κατηγορώντας τον Brad Pitt για εκδικητική συμπεριφορά. Ο δικηγόρος της Angelina Jolie Paul Murphy δήλωσε ότι η πλευρά της είναι «απογοητευμένη από την ερμηνεία του δικαστηρίου» και υποστήριξε πως η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμα της εντολέως του σε δίκαιη δίκη, προαναγγέλλοντας έφεση.

Ο Brad Pitt και η Angelina Jolie οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη, ωστόσο η υπόθεση του Chateau Miraval παραμένει ανοιχτή και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και υψηλού προφίλ νομικά μέτωπα μεταξύ τους.

