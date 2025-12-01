MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Screen News 01.12.2025

Ο George Clooney θυμάται τον ρόλο που του «άρπαξε» ο Brad Pitt μέσα από τα χέρια

Η χαμένη ευκαιρία που σημάδεψε την αρχή της καριέρας του George Clooney και απογείωσε την καριέρα του Brad Pitt
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο George Clooney και ο Brad Pitt έχουν μια αγαστή συνεργασία σε πλήθος ταινιών.  Ωστόσο, ο George Clooney  δεν μπορεί ακόμα να ξεπεράσει το γεγονός ότι ο καλός του φίλος του βούτηξε ρόλο μέσα από τα χέρια στα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Ο George Clooney δήλωσε ότι είχε φτάσει μέχρι την τελική οντισιόν για έναν ρόλο στο «Thelma & Louise», το φιλμ του Ridley Scott που κυκλοφόρησε το 1991, με πρωταγωνίστριες τη Susan Sarandon και τη Geena Davis όμως επιλέχθηκε τελικά ο Brad Pitt. Ο ρόλος ήταν εκείνος του J.D., ενός νεαρού γοητευτικού άνδρα που συνδέεται για λίγο με τη Thelma, πριν την ληστέψει. Η ερμηνεία του Brad Pitt λειτούργησε ως το εκρηκτικό ξεκίνημα της κινηματογραφικής του καριέρας και άνοιξε τον δρόμο για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες σκηνοθετών όπως ο Robert Redford και ο Tony Scott.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

Αντίθετα, ο George Clooney παρέμεινε για αρκετά χρόνια σε δεύτερους ρόλους στην τηλεόραση. Ο ίδιος ομολόγησε ότι αισθανόταν απογοήτευση, αναφέροντας πως «δεν είδα το “Thelma & Louise” για χρόνια επειδή ήμουν ενοχλημένος. Αυτός ο ρόλος ξεκίνησε την καριέρα του Brad στον κινηματογράφο. Θα μπορούσε να έχει απογειώσει τη δική μου». Ο George Clooney αποκάλυψε ότι ο Brad Pitt δεν χάνει την ευκαιρία να τον πειράξει για τη χαμένη αυτή ευκαιρία. «Ναι, φυσικά με πειράζει» είπε, πριν παραδεχθεί ότι τελικά ο Brad Pitt ήταν ο κατάλληλος για τον ρόλο. «Όταν είδα την ταινία συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον παίξει αυτός».

Ο Adam Sandler θυμήθηκε μάλιστα τη δική του εμπειρία βλέποντας την ταινία στον κινηματογράφο. «Είδα τη σκηνή όπου ο Brad Pitt βγάζει τη μπλούζα του και ο κόσμος παραληρούσε» δήλωσε, προσθέτοντας αστειευόμενος προς τον George Clooney ότι «έπρεπε να είσαι εσύ». Η Geena Davis είχε αναφερθεί στο περιστατικό ήδη από το 2016, όταν σε συνέντευξή της στο Good Morning America είχε αποκαλύψει ότι ο George Clooney της είχε εκμυστηρευθεί την απογοήτευσή του για την απώλεια του συγκεκριμένου ρόλου. Όπως είχε αναφέρει, ο George Clooney της είπε ότι «μισεί τον Brad Pitt επειδή πήρε τον ρόλο στο “Thelma & Louise”», πριν τηςυπενθυμίσει πως οι δυο τους είναι φίλοι.

Παρά το αρχικό παράπονο, οι δύο ηθοποιοί εξελίχθηκαν σε στενούς συνεργάτες, πρωταγωνιστώντας μαζί σε πλήθος ταινιών, όπως το «Ocean’s Eleven» του 2001 και τις συνέχειές του «Ocean’s Twelve» και «Ocean’s Thirteen». Ο George Clooney σκηνοθέτησε τον Brad Pitt στη μικρή του εμφάνιση στο «Confessions of a Dangerous Mind», ενώ αργότερα συναντήθηκαν ξανά στο «Burn After Reading» των αδελφών Coen και στο «Wolfs» του Jon Watts. Ο George Clooney αποκάλυψε πρόσφατα ότι θα πρωταγωνιστήσει στο «Ocean’s Fourteen» και εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψουν μαζί του οι Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts και Don Cheadle. Όπως τόνισε, «είμαστε ακόμη πολύ καλοί φίλοι, οπότε η ευκαιρία να δουλέψουμε ξανά μαζί θα ήταν πραγματικά διασκεδαστική».

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney «ταράχτηκε» βλέποντας πλάνα από παλιές ταινίες του

