Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram – «Είμαι τόσο χαρούμενη»

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με μια νέα ανάρτηση στα social media

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, μοιράστηκε με τους followers της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο νέες φωτογραφίες, όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με δύο παιδιά μπροστά από ένα εντυπωσιακά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, προκειμένου να ανακοινώσει την νέα της συνεργασία.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις γιορτινές μέρες που πλησιάζουν, αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με το 5226kids, την εφηβική σειρά της Celia Kritharioti, παρουσιάζοντας μια limited edition χριστουγεννιάτικη συλλογή loungewear. Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της:

«Λίγη μαγεία Χριστουγέννων… Είμαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μια μικρή γεύση από τη νέα μας συνεργασία με την @5226kids. Μαζί δημιουργήσαμε μια limited festive loungewear συλλογή, ζεστή, λαμπερή και γεμάτη αγάπη – ακριβώς όπως αυτές οι μέρες που έρχονται! Stay tuned».

Οι εικόνες και το μήνυμά της μετέδωσαν αμέσως τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την τρυφερότητα του στιγμιότυπου και την προσμονή για τη νέα συλλογή.

