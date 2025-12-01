MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram – «Είμαι τόσο χαρούμενη»

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram - «Είμαι τόσο χαρούμενη»
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με μια νέα ανάρτηση στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, μοιράστηκε με τους followers της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο νέες φωτογραφίες, όπου ποζάρει χαμογελαστή μαζί με δύο παιδιά μπροστά από ένα εντυπωσιακά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, προκειμένου να ανακοινώσει την νέα της συνεργασία.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις γιορτινές μέρες που πλησιάζουν, αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με το 5226kids, την εφηβική σειρά της Celia Kritharioti, παρουσιάζοντας μια limited edition χριστουγεννιάτικη συλλογή loungewear. Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της:

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram - «Είμαι τόσο χαρούμενη»
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Διάβασε επίσης: Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια

«Λίγη μαγεία Χριστουγέννων…  Είμαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μια μικρή γεύση από τη νέα μας συνεργασία με την @5226kids. Μαζί δημιουργήσαμε μια limited festive loungewear συλλογή, ζεστή, λαμπερή και γεμάτη αγάπη – ακριβώς όπως αυτές οι μέρες που έρχονται! Stay tuned».

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram - «Είμαι τόσο χαρούμενη»
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Οι εικόνες και το μήνυμά της μετέδωσαν αμέσως τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την τρυφερότητα του στιγμιότυπου και την προσμονή για τη νέα συλλογή.

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ συνεργασία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο George Clooney θυμάται τον ρόλο που του «άρπαξε» ο Brad Pitt μέσα από τα χέρια

Ο George Clooney θυμάται τον ρόλο που του «άρπαξε» ο Brad Pitt μέσα από τα χέρια

01.12.2025
Επόμενο
Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού

Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού

01.12.2025

Δες επίσης

Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο

01.12.2025
Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα
Celeb News

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα

01.12.2025
Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών

01.12.2025
Κατερίνα Λιόλιου στο After Dark: «Είμαι πολύ καλή στις δουλειές του σπιτιού»
Celeb News

Κατερίνα Λιόλιου στο After Dark: «Είμαι πολύ καλή στις δουλειές του σπιτιού»

01.12.2025
Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού
Celeb News

Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού

01.12.2025
Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

01.12.2025
Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια

01.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

01.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

01.12.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης