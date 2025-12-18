MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Streaming News 18.12.2025

Λευκοί άνδρες μονοπωλούν τη δημιουργία των σειρών streaming – Θεατές οι γυναίκες

Πάνω από 91.7% των κορυφαίων σειρών έχει λευκό δημιουργό σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η συντριπτική πλειονότητα των δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών σε πλατφόρμες streaming εξακολουθεί να δημιουργείται από λευκούς δημιουργούς, σύμφωνα με νέα μελέτη του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Τα ευρήματα δείχνουν σαφή υποχώρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας το 2024, τόσο πίσω όσο και μπροστά από την κάμερα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα προγράμματα ένταξης του Χόλιγουντ έχουν περιοριστεί αισθητά. Η πιο πρόσφατη έκδοση της ετήσιας έκθεσης Hollywood Diversity Report κατέγραψε ότι από τις 250 σειρές μυθοπλασίας με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, συμπεριλαμβανομένων νέων και παλαιότερων τίτλων, ποσοστό άνω του 91.7% είχε δημιουργό λευκό άτομο. Οι λευκοί άνδρες αντιστοιχούσαν στο 79% όλων των δημιουργών σειρών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, οι λευκοί ηθοποιοί κατείχαν το 80% των ρόλων.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αρνητική για άλλες φυλετικές και εθνοτικές ομάδες. Από τις 222 σειρές που εξετάστηκαν, μόλις 49 είχαν δημιουργηθεί από γυναίκες, ενώ οι δημιουργοί από μειονοτικές ομάδες αντιστοιχούσαν σε μόλις 8%. Η μελέτη διαπιστώνει συνολικά λιγότερες ευκαιρίες για γυναίκες και άτομα έγχρωμων κοινοτήτων μπροστά από την κάμερα, παρότι τα νοικοκυριά μειονοτήτων και το γυναικείο κοινό αποτελούν βασικούς μοχλούς τηλεθέασης για τις κορυφαίες σειρές.

Διάβασε επίσης: «Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για σαφή αναστροφή της προόδου που είχε σημειωθεί μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του 2020 για το κίνημα Black Lives Matter, οι οποίες ακολούθησαν τη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικούς στη Μινεάπολη. Εκείνη την περίοδο, πολλές εταιρείες streaming και τηλεοπτικά δίκτυα είχαν θεσπίσει προγράμματα ενίσχυσης της ποικιλομορφίας και είχαν επενδύσει στην ανάπτυξη έργων από ή με πρωταγωνιστές άτομα έγχρωμων κοινοτήτων, κυρίως μαύρους δημιουργούς.

Παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της ποικιλομορφίας πίσω από την κάμερα, η μελέτη καταγράφει αύξηση των υποεκπροσωπούμενων αφηγηματικών γραμμών το 2024, ανεξαρτήτως φύλου πρωταγωνιστή. Αναφέρονται παραδείγματα σειρών με άνδρες πρωταγωνιστές, όπως το «Ted Lasso» της Apple και το «The Penguin» του HBO, οι οποίες ανέπτυξαν πλούσιες δευτερεύουσες ιστορίες με επίκεντρο γυναικείους χαρακτήρες. Ο Nico Garcia, υποψήφιος διδάκτορας κινηματογράφου και μέσων και συνσυγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι «ακόμη και όταν η συνολική διαφορετικότητα μειώνεται, διαπιστώνουμε ότι οι ιστορίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Όταν υπάρχουν καλές και αναγνωρίσιμες ιστορίες, το κοινό παρακολουθεί ανεξάρτητα από το ποιος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

www.imdb.com

Η έκθεση επισημαίνει ότι τέτοιες αφηγήσεις, ιδιαίτερα όσες επικεντρώνονται σε γυναικείες εμπειρίες, σημειώνουν υψηλότερη αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι σειρές «House of the Dragon» του HBO και «Bridgerton» του Netflix. Ο Michael Tran, κοινωνιολόγος και συνσυγγραφέας της μελέτης, ανέφερε ότι «αν μια σειρά περιλαμβάνει κάποια μορφή υποεκπροσωπούμενης ιστορίας, όπως μια ιστορία με επίκεντρο τις γυναίκες, η διάμεση συνολική αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πάνω από 5 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με σειρές χωρίς τέτοια στοιχεία».

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Ο λόγος που άλλαξε η ηθοποιός που υποδύεται τη Holly Wheeler

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
άνδρες ΣΕΙΡΑ σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Stranger Things: Αυτές είναι οι 5 επικρατέστερες θεωρίες για το επικό φινάλε

Stranger Things: Αυτές είναι οι 5 επικρατέστερες θεωρίες για το επικό φινάλε

18.12.2025
Επόμενο
Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

18.12.2025

Δες επίσης

Stranger Things: Αυτές είναι οι 5 επικρατέστερες θεωρίες για το επικό φινάλε
Cinema

Stranger Things: Αυτές είναι οι 5 επικρατέστερες θεωρίες για το επικό φινάλε

18.12.2025
Τα Όσκαρ περνούν στην ψηφιακή εποχή – Το YouTube αναλαμβάνει τη μετάδοση από το 2029
Cinema

Τα Όσκαρ περνούν στην ψηφιακή εποχή – Το YouTube αναλαμβάνει τη μετάδοση από το 2029

17.12.2025
Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90
Cinema

Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί με αισθητική της δεκαετίας του 90

17.12.2025
Η Warner Bros απέρριψε τα 108,4 δισ. της Paramount και ανοίγει το δρόμο στο Netflix
Cinema

Η Warner Bros απέρριψε τα 108,4 δισ. της Paramount και ανοίγει το δρόμο στο Netflix

17.12.2025
Κυκλοφόρησε το trailer του Disclosure Day του Steven Spielberg με την Emily Blunt
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του Disclosure Day του Steven Spielberg με την Emily Blunt

17.12.2025
Η γαλλική διαφήμιση έχει γίνει viral παγκοσμίως και πρέπει να δεις (Video)
Cinema

Η γαλλική διαφήμιση έχει γίνει viral παγκοσμίως και πρέπει να δεις (Video)

17.12.2025
Τα καλύτερα fashion looks από την πρεμιέρα του Emily in Paris στο Παρίσι
Cinema

Τα καλύτερα fashion looks από την πρεμιέρα του Emily in Paris στο Παρίσι

17.12.2025
Νέες φωτογραφίες από την υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Christopher Nolan
Cinema

Νέες φωτογραφίες από την υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Christopher Nolan

17.12.2025
Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried
Cinema

Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας