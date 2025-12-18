Λευκοί άνδρες μονοπωλούν τη δημιουργία των σειρών streaming – Θεατές οι γυναίκες

Η συντριπτική πλειονότητα των δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών σε πλατφόρμες streaming εξακολουθεί να δημιουργείται από λευκούς δημιουργούς, σύμφωνα με νέα μελέτη του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Τα ευρήματα δείχνουν σαφή υποχώρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας το 2024, τόσο πίσω όσο και μπροστά από την κάμερα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα προγράμματα ένταξης του Χόλιγουντ έχουν περιοριστεί αισθητά. Η πιο πρόσφατη έκδοση της ετήσιας έκθεσης Hollywood Diversity Report κατέγραψε ότι από τις 250 σειρές μυθοπλασίας με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, συμπεριλαμβανομένων νέων και παλαιότερων τίτλων, ποσοστό άνω του 91.7% είχε δημιουργό λευκό άτομο. Οι λευκοί άνδρες αντιστοιχούσαν στο 79% όλων των δημιουργών σειρών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, οι λευκοί ηθοποιοί κατείχαν το 80% των ρόλων.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αρνητική για άλλες φυλετικές και εθνοτικές ομάδες. Από τις 222 σειρές που εξετάστηκαν, μόλις 49 είχαν δημιουργηθεί από γυναίκες, ενώ οι δημιουργοί από μειονοτικές ομάδες αντιστοιχούσαν σε μόλις 8%. Η μελέτη διαπιστώνει συνολικά λιγότερες ευκαιρίες για γυναίκες και άτομα έγχρωμων κοινοτήτων μπροστά από την κάμερα, παρότι τα νοικοκυριά μειονοτήτων και το γυναικείο κοινό αποτελούν βασικούς μοχλούς τηλεθέασης για τις κορυφαίες σειρές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για σαφή αναστροφή της προόδου που είχε σημειωθεί μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του 2020 για το κίνημα Black Lives Matter, οι οποίες ακολούθησαν τη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικούς στη Μινεάπολη. Εκείνη την περίοδο, πολλές εταιρείες streaming και τηλεοπτικά δίκτυα είχαν θεσπίσει προγράμματα ενίσχυσης της ποικιλομορφίας και είχαν επενδύσει στην ανάπτυξη έργων από ή με πρωταγωνιστές άτομα έγχρωμων κοινοτήτων, κυρίως μαύρους δημιουργούς.

Παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της ποικιλομορφίας πίσω από την κάμερα, η μελέτη καταγράφει αύξηση των υποεκπροσωπούμενων αφηγηματικών γραμμών το 2024, ανεξαρτήτως φύλου πρωταγωνιστή. Αναφέρονται παραδείγματα σειρών με άνδρες πρωταγωνιστές, όπως το «Ted Lasso» της Apple και το «The Penguin» του HBO, οι οποίες ανέπτυξαν πλούσιες δευτερεύουσες ιστορίες με επίκεντρο γυναικείους χαρακτήρες. Ο Nico Garcia, υποψήφιος διδάκτορας κινηματογράφου και μέσων και συνσυγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι «ακόμη και όταν η συνολική διαφορετικότητα μειώνεται, διαπιστώνουμε ότι οι ιστορίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Όταν υπάρχουν καλές και αναγνωρίσιμες ιστορίες, το κοινό παρακολουθεί ανεξάρτητα από το ποιος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Η έκθεση επισημαίνει ότι τέτοιες αφηγήσεις, ιδιαίτερα όσες επικεντρώνονται σε γυναικείες εμπειρίες, σημειώνουν υψηλότερη αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι σειρές «House of the Dragon» του HBO και «Bridgerton» του Netflix. Ο Michael Tran, κοινωνιολόγος και συνσυγγραφέας της μελέτης, ανέφερε ότι «αν μια σειρά περιλαμβάνει κάποια μορφή υποεκπροσωπούμενης ιστορίας, όπως μια ιστορία με επίκεντρο τις γυναίκες, η διάμεση συνολική αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πάνω από 5 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με σειρές χωρίς τέτοια στοιχεία».

