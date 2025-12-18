MadWalk 2025 Mega
Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ξεχώρισε τις μουσικές δημιουργίες που θα διεκδικήσουν το χρυσό αγαλματίδιο το 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τη φετινή shortlist για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, επιλέγοντας 15 τραγούδια από έναν αρχικό κατάλογο 65 επιλέξιμων συνθέσεων. Τα μέλη του μουσικού κλάδου της Ακαδημίας προχώρησαν στην πρώτη αυτή επιλογή, από την οποία θα προκύψουν οι 5 τελικές υποψηφιότητες. Η φετινή λίστα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έχουν κατακτήσει την κορυφή του Billboard Hot 100. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Miley Cyrus, Mark Ronson, Billy Idol, Ed Sheeran και EJAE. Η Miley Cyrus και ο Mark Ronson συγκαταλέγονται στους δημιουργούς του τραγουδιού «Dream As One» από την ταινία «Avatar Fire and Ash». Ο Billy Idol συμμετέχει στη σύνθεση του «Dying To Live» από το ντοκιμαντέρ «Billy Idol Should Be Dead». Ο Ed Sheeran συνυπογράφει το «Drive» από την ταινία «F1», ενώ ο EJAE είναι συνδημιουργός του «Golden» από την παραγωγή «KPop Demon Hunters».

Σταθερή παρουσία στη shortlist αποτελεί και φέτος η Diane Warren, η οποία διεκδικεί το Όσκαρ με το τραγούδι «Dear Me» από το ντοκιμαντέρ «Diane Warren Relentless». Η υποψηφιότητα αυτή διατηρεί ζωντανή την προοπτική να γίνει η πρώτη τραγουδοποιός στην ιστορία των Όσκαρ με 9 συνεχόμενες υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία, ισοφαρίζοντας προς το παρόν το ρεκόρ του Sammy Cahn με 8 συνεχόμενες παρουσίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το τραγούδι «Salt Then Sour Then Sweet», το οποίο συνυπογράφουν οι Sara Bareilles, Brandi Carlile και Andrea Gibson για την ταινία «Come See Me in the Good Light». Η ίδια ταινία βρίσκεται και στη shortlist για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, γεγονός που υποδηλώνει ευρύτερη στήριξη από τα μέλη της Ακαδημίας. Οι Sara Bareilles και Brandi Carlile υπήρξαν και εκτελεστικές παραγωγοί του ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή της Andrea Gibson και της συζύγου της, καθώς και τη μάχη της Gibson με τον καρκίνο των ωοθηκών. Η Andrea Gibson, η οποία πέθανε τον Ιούλιο, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα λάβει το αγαλματίδιο μετά θάνατον μετά τον Howard Ashman.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο από τα τραγούδια της shortlist, το «Golden» από το «KPop Demon Hunters» και το «Dying To Live» από το «Billy Idol Should Be Dead», έχουν δημιουργηθεί από 5 συνδημιουργούς το καθένα. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ακαδημίας, απονέμονται έως 4 αγαλματίδια στην κατηγορία, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση νίκης οι δημιουργοί θα μοιραστούν ένα μόνο Όσκαρ.

Οι 5 τελικές υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου, ενώ ο νικητής θα προκύψει από ψηφοφορία του συνόλου των μελών της Ακαδημίας και θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ.

Τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στη shortlist, μαζί με την ταινία στην οποία ακούγεται το καθένα, παρατίθενται παρακάτω σε αλφαβητική σειρά βάσει του τίτλου της ταινίας:

«Dream As One» – Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
Avatar Fire and Ash, 20th Century Studios

«Our Love» – Tom Basden, Carey Mulligan
The Ballad of Wallis Island, Universal

«Dying To Live»
Billy Idol, J. Ralph, Steve Stevens, Tommy English, Joe Janiak
Billy Idol Should Be Dead, Live Nation Productions

«Salt Then Sour Then Sweet» – Sara Bareilles, Brandi Carlile, Andrea Gibson
Come See Me in the Good Light, Apple Original Films

«Dear Me» – Diane Warren
Diane Warren Relentless, Greenwich Entertainment MasterClass

«Drive» – John Mayer, Ed Sheeran, Blake Slatkin
F1, Apple Original Films

«Highest 2 Lowest» – Aiyana Lee Anderson, Nicole Daciana Anderson
Highest 2 Lowest, A24

«Golden» – EJAE, Mark Sonnenblick, IDO, 24, Teddy
KPop Demon Hunters, Netflix

«I Lied to You» – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
Sinners, Warner Bros Pictures

«Last Time I Seen the Sun» – Alice Smith, Miles Caton
Sinners, Warner Bros Pictures

«Train Dreams» – Nick Cave, Bryce Dessner
Train Dreams, Netflix

«As Alive as You Need Me To Be» – Nine Inch Nails
Tron Ares, Disney

«Sweet Dreams of Joy» – Nicholas Pike
Viva Verdi, LA Monte Productions

«The Girl in the Bubble» – Stephen Schwartz
Wicked For Good, Universal

«No Place Like Home» – Stephen Schwartz
Wicked For Good, Universal

