Fashion 18.12.2025

Η δερμάτινη καμπαρτίνα επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και τις street style εμφανίσεις – 4 fashion items για να αγοράσεις

alai_kampartina
Το leather trench coat γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος του χειμώνα, συνδυάζοντας στιλ, ζεστασιά και αμέτρητους τρόπους να το φορέσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Με τις μέρες να γίνονται ολοένα πιο κρύες, τα κλασικά σου bomber jackets από δέρμα δεν φτάνουν για να σε κρατήσουν ζεστή και στιλάτη. Ήρθε η ώρα να στρέψεις την προσοχή σου στη δερμάτινη καμπαρτίνα, ένα κομμάτι που συνδυάζει πρακτικότητα και αξεπέραστη κομψότητα. Με το μήκος του, την βαριά υφή του και το πλεονέκτημα να φοριέται πάνω από πλεκτά, το leather trench μπορεί να γίνει ο απόλυτος σύμμαχος του χειμώνα.

Οι συλλογές Fall/Winter 2025-2026 των μεγάλων οίκων μόδας το επιβεβαίωσαν. O Burberry παρουσίασε trench coats από δέρμα σε κοκκινωπά, μαύρα και πράσινα χρώματα, με ζώνη και διαφορετικά μήκη. O Fendi έπαιξε με λεπτομέρειες σε ζώνες, η Khaite άφησε το δικό της ανοιχτό για layering, η Chloé συνδύασε ένα σκούρο καφέ trench με γούνινο κασκόλ και αλυσίδα στη μέση, ενώ o Alaïa πειραματίστηκε με όγκο στον γιακά, δημιουργώντας μια δραματική σιλουέτα.

Διάβασε επίσης: Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

H δερμάτινη καμπαρτίνα δεν περιορίζεται μόνο στις συλλογές φθινοπώρου-χειμώνα. Ακόμη και στις spring/summer 2026 παρουσιάσεις είδαμε εντυπωσιακά κομμάτια. Form-fitting σχέδια από την Maison Margiela, snake-print εκδοχές από την Burberry και mid-length cuts από την Khaite, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική επένδυση που μπορεί να φορεθεί όλο τον χρόνο.

chloe_kampartina
https://www.chloe.com/

Η ιστορία του trench coat είναι πλούσια και η δερμάτινη εκδοχή έχει παίξει σημαντικό ρόλο ακόμα και σε στρατιωτικά context, ενώ στο Hollywood έχει γίνει σύμβολο μυστηρίου, δύναμης και χαρακτηριστικής αισθητικής. Το «Matrix» το απογείωσε ως εικονικό κομμάτι, με τον Morpheus να φοράει το leather trench που συνδέθηκε με την προσωπικότητα και την ηγεσία του.

khaite_kampartina
https://khaite.com/

Με τις πασαρέλες και τις stars να το υποστηρίζουν, το leather trench coat επιστρέφει δυναμικά στη μόδα και γίνεται το απόλυτο κομμάτι για τον χειμώνα, συνδυάζοντας στιλ, πρακτικότητα και άπειρους τρόπους styling.

5 σχέδια για να επιλέξεις

H&M

hm_kampartina

Marks & Spencers

marks_spencers

ALE

ale_kampartina

Stradivarius

kampartina_stradivarius
PInterest

Διάβασε επίσης: Πώς η δαντελένια φούστα γίνεται από καλοκαιρινό item σε απόλυτο must-have του χειμώνα

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends χειμώνας
