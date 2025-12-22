Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins

Η 5η σεζόν της σειράς «Emily in Paris», που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκε με ένα φινάλε γεμάτο αβεβαιότητα και συναισθηματική ένταση για την Emily Cooper, την οποία υποδύεται η Lily Collins. Το τελευταίο επεισόδιο αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το ποια κατεύθυνση θα πάρει η ζωή της, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερωτικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι η σειρά συνεχίζει να επενδύει στα διλήμματα και τις ανατροπές. Φήμες ότι το Emily in Paris μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν έντονα, μετά το φινάλε της 5ης σεζόν. Μια αινιγματική σκηνή, μια καρτ ποστάλ και δηλώσεις συντελεστών της σειράς άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για το αν η Emily Cooper θα αφήσει το Παρίσι και τη Ρώμη για το ελληνικό φως.

Κατά τη διάρκεια της 5ης σεζόν, η Emily Cooper μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στο Παρίσι, τη Ρώμη και τη Βενετία, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του γραφείου της Agence Grateau στη Ρώμη. Παράλληλα, ζει έναν νέο έρωτα με τον Marcello Muratori, τον οποίο ενσαρκώνει ο Eugenio Franceschini, συνδυάζοντας την επαγγελματική φιλοδοξία με την προσωπική αναζήτηση ισορροπίας. Στο τελευταίο σκέλος της σεζόν, η συνεργασία της Emily Cooper με τον Marcello Muratori κορυφώνεται με μια επιτυχημένη επίδειξη μόδας στη Venice Fashion Week. Η επιτυχία αυτή οδηγεί τη μητέρα του Marcello Muratori, Antonia Muratori, την οποία υποδύεται η Anna Galiena, να του αναθέσει τη διεύθυνση του οίκου Muratori. Η νέα αυτή θέση προϋποθέτει την επιστροφή του στην Ιταλία και τη μετακόμιση στο Solitano, μαζί με μια πρόταση προς την Emily Cooper να χτίσουν μαζί τη ζωή τους και να ηγηθούν της εταιρείας.

Η προοπτική αυτή, αν και αρχικά την κολακεύει, οδηγεί την Emily Cooper σε μια εσωτερική σύγκρουση, όταν συνειδητοποιεί ότι μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε την εγκατάλειψη της ζωής που έχει δημιουργήσει στο Παρίσι. Σε μια καθοριστική σκηνή, ξεκαθαρίζει τη θέση της λέγοντας «Δεν είναι η ζωή μου. Είναι ένα όμορφο όνειρο, αλλά δεν είναι το δικό μου». Παράλληλα, η σχέση της Emily Cooper με τον Gabriel, τον οποίο υποδύεται ο Lucas Bravo, παραμένει στο επίκεντρο. Η δυναμική του διαρκούς πλησιάσματος και απομάκρυνσης που χαρακτηρίζει τους δύο ήρωες συνεχίζεται και στη συγκεκριμένη σεζόν.

Επιπλέον, ο Gabriel επιστρέφει στη Ρώμη με σκοπό να την κερδίσει ξανά, όμως επιλέγει να κάνει πίσω όταν αντιλαμβάνεται ότι εκείνη δείχνει ευτυχισμένη. Αργότερα, οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά στο Παρίσι, μέσα από μια επαγγελματική συνεργασία, που οδηγεί την Emily Cooper να του εξασφαλίσει μια θέση ως ιδιωτικός σεφ σε γιοτ δισεκατομμυριούχου στην Ελλάδα. Το φινάλε κορυφώνεται όταν ο Gabriel μαθαίνει ότι η σχέση της Emily Cooper με τον Marcello Muratori έχει τελειώσει οριστικά. Παίρνοντας ένα ρίσκο, της στέλνει μια καρτ ποστάλ και την προσκαλεί να περάσουν λίγες εβδομάδες μαζί στην Ελλάδα. Η απάντηση της Emily Cooper δεν αποκαλύπτεται, αφήνοντας το κοινό με ένα ερωτηματικό ωστόσο πολλοί θεώρησαν την καρτ ποστάλ ως προαναγγελία αλλαγής τοποθεσίας στη νέα σεζόν.

Τη φημολογία ενίσχυσε και ο σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Andrew Fleming, ο οποίος δήλωσε στο Us Weekly: «Αν υποθέσουμε ότι θα πάρουμε το “πράσινο φως”, θέλω να επιστρέψουμε στο Παρίσι. Αλλά θέλω να πάμε και σε άλλα μέρη. Υπάρχει ένα teaser στο τέλος της 5ης σεζόν για το πού μπορεί να καταλήξουμε, υπάρχει η πιθανότητα να πάμε στην Ελλάδα». Θετικός στο ενδεχόμενο εμφανίστηκε και ο Samuel Arnold, που υποδύεται τον Julien, λέγοντας: «Δεν θα πω ψέματα. Αν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, όποιος κι αν είναι ο λόγος, εγώ λέω “πάμε”. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα».

Τη δική της απάντηση για το ενδεχόμενο να δούμε την επόμενη σεζόν της σειράς να μεταφέρεται στην Ελλάδα έδωσε και η Lily Collins. Σε κοινή συνέντευξη με τη συμπρωταγωνίστριά της Ashley Park, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση για ένα ενδεχόμενο «Emily in Greece», η ηθοποιός σχολίασε ότι «Το ελπίζω, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει 6η σεζόν, οπότε απλώς το ευχόμαστε». Η Ashley Park πήρε τον λόγο στη συνέχεια, λέγοντας ότι «Αν τελικά γίνει η 6η σεζόν, πιστεύω πως σίγουρα θα πάει στην Ελλάδα. Το υπονοούμενο υπάρχει, και αν ο Gabriel τύχει να βρίσκεται εκεί και θέλει να μαγειρέψει για όλους, τότε όλα είναι πιθανά». Κλείνοντας τη συζήτηση, η Lily Collins πρόσθεσε με νόημα ότι «Ποιος ξέρει;».

