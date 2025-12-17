MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Streaming News 17.12.2025

Τα καλύτερα fashion looks από την πρεμιέρα του Emily in Paris στο Παρίσι

emily_in_paris
Η πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του Emily in Paris στο Παρίσι έφερε στο κόκκινο χαλί τη Lily Collins και το καστ σε απαστράπτουσες εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Με κινηματογραφικό αέρα και εμφανή επιρροές από τη χρυσή εποχή του Hollywood, η Lily Collins ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της πέμπτης σεζόν του Emily in Paris στο Παρίσι. Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και κατέληγε σε μια βελούδινη φούστα με εντυπωσιακό βολάν, δημιουργία υψηλής ραπτικής.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα peep toe ψηλοτάκουνα, λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα και sleek χτένισμα που τόνιζε τα χαρακτηριστικά της. Η ηθοποιός, αναφερόμενη στη σειρά, τόνισε τη σημασία της για το κοινό: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που συμμετέχω σε κάτι που προσφέρει τόσο γέλιο και χαρά στους ανθρώπους. Αυτό από μόνο του είναι πολύ θεραπευτικό».

emily_in_paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Διάβασε επίσης: Η σειρά Emily in Paris αποκτά επίσημο οδηγό μόδας

Δίπλα της, η Ashley Park, που υποδύεται τη φίλη της Emily, Mindy, εμφανίστηκε με ένα κόκκινο strapless φόρεμα με κορσέ και δαντελένια φούστα, ολοκληρώνοντας το look με διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια. Η Mini Driver επέλεξε ένα γκρι αστραφτερό φόρεμα με λεπτές τιράντες και εφαρμοστό μπούστο, ενώ η Philippine Leroy-Beaulieu, η Sylvie Grateau της σειράς, εντυπωσίασε με μαύρο δαντελένιο μίνι φόρεμα, διάφανες πουά κάλτσες και καφέ γούνινο παλτό.

emily_in_paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Από τους άνδρες του καστ, ο Lucas Bravo εμφανίστηκε με λευκό σακάκι και μαύρο tailored παντελόνι, ο Lucien Laviscount με μπορντό βελούδινο σακάκι και κρεμ μεταξωτό πουκάμισο, ενώ ο William Abadie ξεχώρισε με ροζ κοστούμι δύο τεμαχίων, αποδεικνύοντας ότι το Emily in Paris παραμένει πηγή μόδας και στιλιστικής έμπνευσης.

Η πέμπτη σεζόν της σειράς, που ακολουθεί τη ζωή της Emily ανάμεσα σε Παρίσι και Ρώμη, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, φέρνοντας νέες επαγγελματικές προκλήσεις, ρομαντικές ισορροπίες και ανατροπές στην καθημερινότητα της πρωταγωνίστριας.

Διάβασε επίσης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Emily in Paris Fashion
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή ο γιος του Rob Reiner για το διπλό φονικό

Αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή ο γιος του Rob Reiner για το διπλό φονικό

17.12.2025
Επόμενο
Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

17.12.2025

Δες επίσης

Νέες φωτογραφίες από την υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Christopher Nolan
Cinema

Νέες φωτογραφίες από την υπερπαραγωγή Οδύσσεια του Christopher Nolan

17.12.2025
Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried
Cinema

Δες το trailer του The Housemaid με την Sydney Sweeney και την AmandaSeyfried

17.12.2025
Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar
Cinema

Ο James Cameron γίνεται δισεκατομμυριούχος πριν την πρεμιέρα του Avatar

17.12.2025
Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί
Cinema

Η Sydney Sweeney με αλά Marilyn Monroe εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

16.12.2025
«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που καθήλωσε από το 1ο επεισόδιο – Χαμός στο Χ
Cinema

«Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που καθήλωσε από το 1ο επεισόδιο – Χαμός στο Χ

16.12.2025
“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους
Cinema

“Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή;” Μέρος Πρώτο, του Αλέξανδρου Ρήγα – Έρχεται στους κινηματογράφους

16.12.2025
Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2
Cinema

Μορφή ο Gary De’Snake – Άνοδος στην αγορά ερπετών στην Κίνα λόγω Zootopia 2

16.12.2025
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Cinema

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 14ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16.12.2025
Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious
Cinema

Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας