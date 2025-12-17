Τα καλύτερα fashion looks από την πρεμιέρα του Emily in Paris στο Παρίσι

Η πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του Emily in Paris στο Παρίσι έφερε στο κόκκινο χαλί τη Lily Collins και το καστ σε απαστράπτουσες εμφανίσεις

Με κινηματογραφικό αέρα και εμφανή επιρροές από τη χρυσή εποχή του Hollywood, η Lily Collins ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της πέμπτης σεζόν του Emily in Paris στο Παρίσι. Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και κατέληγε σε μια βελούδινη φούστα με εντυπωσιακό βολάν, δημιουργία υψηλής ραπτικής.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα peep toe ψηλοτάκουνα, λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα και sleek χτένισμα που τόνιζε τα χαρακτηριστικά της. Η ηθοποιός, αναφερόμενη στη σειρά, τόνισε τη σημασία της για το κοινό: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που συμμετέχω σε κάτι που προσφέρει τόσο γέλιο και χαρά στους ανθρώπους. Αυτό από μόνο του είναι πολύ θεραπευτικό».

Δίπλα της, η Ashley Park, που υποδύεται τη φίλη της Emily, Mindy, εμφανίστηκε με ένα κόκκινο strapless φόρεμα με κορσέ και δαντελένια φούστα, ολοκληρώνοντας το look με διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια. Η Mini Driver επέλεξε ένα γκρι αστραφτερό φόρεμα με λεπτές τιράντες και εφαρμοστό μπούστο, ενώ η Philippine Leroy-Beaulieu, η Sylvie Grateau της σειράς, εντυπωσίασε με μαύρο δαντελένιο μίνι φόρεμα, διάφανες πουά κάλτσες και καφέ γούνινο παλτό.

Από τους άνδρες του καστ, ο Lucas Bravo εμφανίστηκε με λευκό σακάκι και μαύρο tailored παντελόνι, ο Lucien Laviscount με μπορντό βελούδινο σακάκι και κρεμ μεταξωτό πουκάμισο, ενώ ο William Abadie ξεχώρισε με ροζ κοστούμι δύο τεμαχίων, αποδεικνύοντας ότι το Emily in Paris παραμένει πηγή μόδας και στιλιστικής έμπνευσης.

Η πέμπτη σεζόν της σειράς, που ακολουθεί τη ζωή της Emily ανάμεσα σε Παρίσι και Ρώμη, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, φέρνοντας νέες επαγγελματικές προκλήσεις, ρομαντικές ισορροπίες και ανατροπές στην καθημερινότητα της πρωταγωνίστριας.

