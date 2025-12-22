MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 22.12.2025

Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα

brooklyn_beckham
Η ένταση κορυφώνεται καθώς ο Brooklyn μπλόκαρε τους γονείς και τα αδέλφια του, προκαλώντας αναστάτωση λίγο πριν τις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Νέα διάσταση παίρνει το οικογενειακό δράμα των Beckham μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον David και τη Victoria Beckham να κάνουν unfollow τον γιο τους Brooklyn στο Instagram. Η είδηση προκάλεσε έντονη αναστάτωση, δεδομένων των συνεχών προσπαθειών των γονέων να επαναπροσεγγίσουν τον αποξενωμένο γιο τους.

Ωστόσο, την κατάσταση ήρθε να ξεκαθαρίσει ο Cruz Beckham, που με ανάρτησή του στα Instagram Stories διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Ο ίδιος δημοσίευσε στιγμιότυπο οθόνης από άρθρο της Daily Mail και έγραψε: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow τον γιο τους… Ξύπνησαν και είδαν ότι είχαν μπλοκαριστεί… όπως κι εγώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο David και η Victoria Beckham γιορτάζουν την κατάκτηση του MLS Cup

Όπως εξηγεί ο Cruz, τόσο οι ίδιος όσο και οι γονείς του είχαν μπλοκαριστεί κατά λάθος στην πλατφόρμα, γεγονός που αφαιρεί αυτόματα από τις λίστες ακολούθων και ακολουθούμενων και μπορεί να προκαλέσει παρερμηνείες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Sun, η ένταση προέκυψε όταν ο Brooklyn φέρεται να μπλόκαρε την οικογένειά του στα social media, ενοχλημένος από τη δημόσια επίδειξη αγάπης της μητέρας του. Η Victoria Beckham είχε κάνει «like» σε βίντεο του Brooklyn, όπου εξηγούσε πώς μαρινάρει κοτόπουλο σε άλμη με μπύρα για μεγαλύτερη γεύση. Ο Brooklyn αντέδρασε μπλοκάροντας τη μητέρα του, τον πατέρα του, καθώς και τα αδέλφια του Romeo και Cruz και την 14χρονη αδελφή του Harper.

cruz_beckham
https://www.instagram.com/cruzbeckham/?hl=el

Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η οικογένεια να μην μπορεί πλέον να βλέπει τις αναρτήσεις του Brooklyn από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, όπου ζει με τη σύζυγό του, ηθοποιό Nicola Peltz. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιο μέλος της οικογένειας Beckham αναφέρθηκε δημόσια στη μεταξύ τους διαμάχη, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση στα ταμπλόιντ.

Η αντίδραση των Cruz και Romeo ήταν έντονη, καθώς η ξαφνική αυτή κατάσταση τους προκάλεσε εξοργιστικά συναισθήματα. Πηγή κοντά στην οικογένεια ανέφερε: «Ο David και η Victoria είναι κατανοητά συντετριμμένοι από ό,τι έχει συμβεί. Αυτό τους ήρθε εντελώς ξαφνικά και, μάλιστα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μια περίοδο που οι οικογένειες υποτίθεται πως ενώνονται, είναι καταστροφικό».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Το μόνο που θέλουν είναι να λυθούν τα πράγματα, αλλά κάθε εβδομάδα φαίνεται πως χειροτερεύουν. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι Cruz και Romeo είναι εξοργισμένοι με τη δημόσια επίθεση του Brooklyn». Από την πλευρά του, ο Brooklyn φέρεται να θέλει τα ζητήματα να λυθούν ιδιωτικά, αν και οι ενέργειές του στα social media είχαν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ο γάμος του Brooklyn με τη Nicola Peltz τον Απρίλιο του 2022 σηματοδότησε την έναρξη της απομάκρυνσής του από την οικογένεια, και μέχρι σήμερα φαίνεται ότι οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες, με τον Cruz να επιχειρεί να επαναφέρει την αλήθεια στα γεγονότα και να ηρεμήσει τα πνεύματα πριν τις γιορτές.

Διάβασε επίσης: Η Victoria Beckham ξαναζεί τις μέρες των Spice Girls μέσα από ένα τρυφερό ντουέτο με τον γιο της Cruz

 

