Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως βρίσκεται προσωρινά στο νοσοκομείο, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την ακριβή αιτία της νοσηλείας του.

Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα: «Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια. Ασκληπιείο Βούλας, καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες». Από τα λόγια του γίνεται σαφές ότι η νοσηλεία ήταν απρόοπτη, ωστόσο επέλεξε να κρατήσει διακριτικά την κατάσταση της υγείας του, επικεντρώνοντας την προσοχή στην ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Παρά τη διακριτική του στάση, ο Γιώργος Παπαδόπουλος θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα συμπαράστασης προς όλους όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αμέσως ευχές και μηνύματα στήριξης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές, μεταξύ των οποίων και η Πέγκυ Ζήνα, που του έστειλε τις θερμές της ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπαδόπουλου δείχνει έναν καλλιτέχνη διακριτικό αλλά ευγνώμονα, που, παρά τις απρόβλεπτες στιγμές στη ζωή του, διατηρεί την αισιοδοξία και τη θετική του στάση. Οι ευχές των θαυμαστών και των συναδέλφων του σίγουρα δίνουν δύναμη στον δημοφιλή τραγουδιστή για γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες και τη μουσική σκηνή.

