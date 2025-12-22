Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται προληπτικά ο Λευτέρης Πανταζής, μετά από έντονη υπερκόπωση που προκλήθηκε από το ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τις τελευταίες εβδομάδες εργαζόταν χωρίς επαρκή ξεκούραση, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευσή του.

Ο Λευτέρης Πανταζής παραμένει νοσηλευόμενος, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την παρακολούθησή του για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της

Μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και στον Αρτ Αντιμιάν, ο τραγουδιστής περιέγραψε όσα συνέβησαν, εξηγώντας ότι η εξάντληση έφτασε σε οριακό σημείο. Όπως ανέφερε, οι πολύωρες πρόβες και εμφανίσεις, σε συνδυασμό με τα εορταστικά γυρίσματα, τον κράτησαν όρθιο έως και 16 ώρες συνεχόμενα, χωρίς χρόνο για ύπνο.





Την επόμενη ημέρα, παρά την κούραση, συνέχισε κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, με εμφανίσεις σε εξτρά δουλειές και στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγες ημέρες αργότερα, ένιωσε έντονη ζαλάδα και κατέρρευσε, γεγονός που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Ο Λευτέρης Πανταζής υπογράμμισε ότι οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε είναι καλές και πως η καρδιά του δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Όπως εξήγησε, το βασικό ζήτημα ήταν η έλλειψη ύπνου και το συσσωρευμένο στρες, καθώς για περίπου δύο εβδομάδες δεν είχε καταφέρει να ξεκουραστεί επαρκώς. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η κόρη του, Κόνι Μεταξά, την οποία χαρακτήρισε «βράχο» και πολύτιμη στήριξη. Παράλληλα, ανέφερε πως και η Άντζελα Δημητρίου επικοινώνησε μαζί του και πρόκειται να τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο.





Όπως δήλωσε, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση από την πρώτη κιόλας ημέρα νοσηλείας, ωστόσο θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι του.

Διάβασε επίσης: Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

Δες κι αυτό…