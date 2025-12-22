Iστορικό ρεκόρ για Kylie Minogue – Ξεπερνά Madonna και Mariah και ισοφαρίζει με Elvis Presley

Η Kylie Minogue κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της την κορυφή του βρετανικού χριστουγεννιάτικου chart με το τραγούδι «XMAS». Αυτό αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για την Αυστραλή ποπ σταρ, η οποία με αυτή την επιτυχία ξεπέρασε τα αντίστοιχα ρεκόρ της Madonna και της Mariah Carey. Η Kylie Minogue έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει single στο Νο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Η πορεία της στην κορυφή ξεκινά από τη δεκαετία του 1980, συνεχίζεται τη δεκαετία του 1990 και του 2000 και ολοκληρώνεται πλέον τη δεκαετία του 2020. Με αυτό το επίτευγμα ισοφαρίζει καλλιτέχνες όπως ο Elton John, ο Elvis Presley και το συγκρότημα Queen, οι οποίοι επίσης έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες.

Το «XMAS» αποτελεί το όγδοο Νο 1 single της Kylie Minogue στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ταυτόχρονα το πρώτο Amazon Music Original που φτάνει ποτέ στην κορυφή του Official Christmas Chart. Η επιτυχία αυτή έβαλε τέλος στο σερί του τραγουδιού «Last Christmas» των George Michael και Andrew Ridgeley, το οποίο διεκδικούσε την πρωτιά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Σε δήλωσή της για την επιτυχία, η Kylie Minogue ανέφερε «Είναι δύσκολο να βρω λόγια για να περιγράψω πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το συναίσθημα. Το να είσαι Χριστουγεννιάτικο Νο 1 είναι πραγματικά το πιο υπέροχο δώρο. Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι άκουσαν το τραγούδι και μοιράστηκαν την αγάπη τους και εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα». Η φετινή κατάκτηση της κορυφής έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη πρόσφατη επιτυχία της Kylie Minogue, καθώς μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα το άλμπουμ «Kylie Christmas Fully Wrapped» βρέθηκε επίσης στο Νο 1 των βρετανικών charts. Παράλληλα, το «XMAS» σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στο streaming, ενισχυμένο και από τη διανομή του ως αποκλειστικό τραγούδι της Amazon Music.

Στη φετινή χριστουγεννιάτικη κατάταξη, το «Last Christmas» των Wham κατέλαβε τη δεύτερη θέση, έπειτα από δύο συνεχόμενες πρωτιές τα προηγούμενα χρόνια. Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey βρέθηκε στο Νο 3 για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ενώ το «Rockin’ Around The Christmas Tree» της Brenda Lee ακολούθησε στο Νο 4. Στην πέμπτη θέση κατέληξε το «Lullaby» του σχήματος Together For Palestine, το οποίο αναδείχθηκε και το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις της εβδομάδας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 15 Βρετανών και Παλαιστινίων καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Official Charts, οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πωλήσεων, όπου πλέον 100 streams αντιστοιχούν σε μία πώληση, έχουν μεταμορφώσει τη φυσιογνωμία των χριστουγεννιάτικων charts, ευνοώντας τόσο τα διαχρονικά τραγούδια όσο και τις μεγάλες streaming επιτυχίες. Ο Martin Talbot, διευθύνων σύμβουλος της Official Charts Company, δήλωσε «Το streaming έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο κρίνεται το Χριστουγεννιάτικο Νο 1. Τα κλασικά τραγούδια έχουν πλέον πραγματική ευκαιρία να επιστρέφουν στην κορυφή κάθε χρόνο, χάρη στη διαρκή παρουσία τους στις playlists, κάτι που δεν ήταν εφικτό στην εποχή των φυσικών πωλήσεων».

Με το «XMAS», η Kylie Minogue όχι μόνο πέτυχε έναν πολυπόθητο προσωπικό στόχο, αλλά επιβεβαίωσε και τη διαχρονική της παρουσία στην παγκόσμια ποπ σκηνή, προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο σε μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

