Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε, μέσα από τη συνέντευξή του στο OPEN και την εκπομπή «Ραντεβού ΣΚ», ότι θα βρίσκεται και φέτος στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του ελληνικού εθνικού τελικού για τη Eurovision, με τίτλο Sing for Greece 2026.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης τόνισε πως μετά την ολοκλήρωση των γιορτών θα ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΕΡΤ για τον σχεδιασμό και τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, βασική του προτεραιότητα είναι οι συμμετέχοντες να νιώθουν χαρούμενοι και περήφανοι για την εμφάνισή τους στη σκηνή, αφήνοντας τη διαδικασία να αναδείξει τον καλύτερο. Παράλληλα, ο Φωκάς Ευαγγελινός εξέφρασε τη στήριξή του στην απόφαση της δημόσιας τηλεόρασης να πραγματοποιήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εθνικό τελικό, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη επιλογή δίνει νέα πνοή στη διαδικασία επιλογής του ελληνικού τραγουδιού για τη Eurovision.

Διάβασε επίσης: ORF: Χωρίς λογοκρισία η Eurovision 2026 – Δεν θα καλύπτονται οι αποδοκιμασίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άνοιγμα της διοργάνωσης προς νέους καλλιτέχνες, αλλά και στη συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία. Όπως σημείωσε, η φωνή και το ένστικτο του κόσμου σπάνια διαψεύδονται, ενώ υπογράμμισε πως η αγάπη του κοινού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας, όπως αποδείχθηκε και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε από την αποχώρηση πέντε χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ο Φωκάς Ευαγγελινός επέλεξε να κρατήσει ξεκάθαρα μουσική στάση, τονίζοντας ότι η Eurovision πρέπει να παραμένει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.





Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, πρόκειται για έναν διαγωνισμό με δημοκρατικό χαρακτήρα, όπου η μουσική έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ουσία, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στη δύναμη της μουσικής να ενώνει και όχι στην πολιτική αντιπαράθεση ή στη διεκδίκηση του βραβείου. Τέλος, σχολιάζοντας την απόφαση του Nemo να επιστρέψει στην EBU το τρόπαιο της νίκης του από τη Eurovision 2024, επισήμανε πως ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη διαμαρτυρία του με τον τρόπο που επιλέγει, αρκεί να παραμένει συνεπής στη στάση του μέχρι το τέλος.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00, μέσα από την εκπομπή «Sing for Greece 2026 – Οι φιναλίστ», θα ανακοινωθούν οι 28 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στους δύο ημιτελικούς, καθώς και τα τραγούδια τους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο μεγάλος τελικός αναμένεται να διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου, ενώ οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 5 Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media

Δες κι αυτό…