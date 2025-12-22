MadWalk 2025 Mega
Βιβλίο 22.12.2025

Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού

Σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας, σε πολλές εκφάνσεις του, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη συγγραφή με ένα πλήθος μυθιστορημάτων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, μια δημιουργός με μακρά και πολυδιάστατη παρουσία στον ελληνικό πολιτισμό. Συγγραφέας, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Ντόρα Γιαννακοπούλου άφησε πίσω της έργο που συνδέθηκε στενά με τη λογοτεχνία, την τηλεόραση και τη μουσική, αγγίζοντας ένα ευρύ κοινό επί δεκαετίες. Η Ντόρα Γιαννακοπούλου, με πραγματικό όνομα Θεοδώρα Κοτοπούλη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη και σπούδασε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε από το θέατρο, όπου έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο έργο «Ένας Όμηρος» του Μπρένταν Μπίαν, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά στο Κυκλικό Θέατρο, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Την ίδια περίοδο άρχισε να δραστηριοποιείται στον κινηματογράφο και στο τραγούδι, εμφανιζόμενη στις πρώτες μπουάτ της Πλάκας. Η μουσική της διαδρομή περιλάμβανε δίσκους με έργα του Ομήρου, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μποστ και ο Μιχάλης Κακογιάννης, πριν στραφεί και στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη.

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Ντόρα Γιαννακοπούλου βρέθηκε στο εξωτερικό, όπου συμμετείχε σε περιοδείες σε χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η δράση αυτή αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου αγώνα πολιτιστικής αντίστασης. Μετά τη Μεταπολίτευση, αποσύρθηκε σχεδόν άμεσα από το θέατρο και το τραγούδι, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στη συγγραφή.

Η λογοτεχνική της πορεία ξεκίνησε το 1993 με το μυθιστόρημα «Η πρόβα του νυφικού», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησε το 1996 το μυθιστόρημα «Ο μεγάλος θυμός». Και τα δύο έργα μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση, το πρώτο από τον ΑΝΤ1 και το δεύτερο από το MEGA, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του έργου της στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια, η Ντόρα Γιαννακοπούλου υπέγραψε μια σειρά μυθιστορημάτων που ενίσχυσαν τη θέση της στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Ανάμεσά τους τα «Με τα μάτια του έρωτα» το 1999, «Οι τρεις χήρες» το 2001, που μεταφέρθηκε επίσης στην τηλεόραση από τον ALPHA, «Αμαρτωλέ μου άγγελε» το 2002, «Έρως μετ’ εμποδίων» το 2004, «Το μενταγιόν» το 2007, «Ένοχα μυστικά» το 2009 και «Πεθαίνω για σένα» το 2011.

Τη λύπη της για την απώλεια εξέφρασε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία ανέφερε «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, μιας γυναίκας που σφράγισε με την πολύχρονη πορεία της τον πολιτισμό μας, και μάλιστα σε πολλές εκφάνσεις του, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη συγγραφή με ένα πλήθος μυθιστορημάτων. Για την Ντόρα Γιαννακοπούλου μιλούν τα τραγούδια της, συνθέσεις κορυφαίων συνθετών, ταυτισμένα με τις δικές της ερμηνείες. Από την άλλη, οι επιλεκτικές και ποιοτικές της εμφανίσεις στο Θέατρο, στη μεγάλη οθόνη, έδωσαν πρόσωπο στην ερμηνεύτρια που αγάπησε το μεγάλο κοινό. Το πέρασμά της στη λογοτεχνία, μας άφησε έργα ολοκληρωμένα, ορισμένα από τα οποία ευτύχησαν να μεταφερθούν από τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη με άρτιο τρόπο, στη μικρή οθόνη, επανασυστήνοντάς την.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου υπήρξε μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνις, που τίμησε κάθε είδος τέχνης με το οποίο καταπιάστηκε, με σεμνότητα και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της περιττής προβολής. Υπήρξε συνειδητή πολίτης, με κορυφαία, αναμφίβολα, στιγμή τον αγώνα της στο εξωτερικό, σε μια διεθνή σταυροφορία κατά της δικτατορίας, τραγουδώντας Μίκη Θεοδωράκη, σε όλη την Ευρώπη. Στην οικογένειά της, στον γιό της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Διάβασε επίσης: Sophie Kinsella: Πέθανε η συγγραφέας των best seller «Shopaholic»

