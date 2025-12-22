MadWalk 2025 Mega
Ξένια Τσίρκοβα: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του GNTM 6 – Το modeling και η σχέση της με τον Ανέστη

Η εφ' όλης της ύλης συνέντευξης της μεγάλης νικήτριας του GNTM 6
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6, Ξένια Τσίρκοβα, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, μιλώντας για τη διαδρομή της μέχρι την κορυφή, τους ενδοιασμούς της μητέρας της, αλλά και για τη σχέση της με τον συμπαίκτη της, Ανέστη Τεντέσκι.

Η Ξένια Τσίρκοβα περιέγραψε πώς η προσήλωση και το πάθος της για το modeling την οδήγησαν στη νίκη: «Νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το ήθελα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένη σε κάθε δοκιμασία και ενθουσιασμένη που ήμουν εκεί. Κάθε μέρα έλεγα ευχαριστώ που είχα την ευκαιρία να αφοσιωθώ μόνο στο modeling… Έκανα focus και συγκεντρώθηκα!».

Η μετακόμισή της στην Αθήνα και η προσαρμογή σε νέα δεδομένα ήταν επίσης σημαντική: «Στην Αθήνα έκλεισα ένα χρόνο. Ζούσα στην Κέρκυρα για 6 χρόνια, όπου σπούδαζα, και η ζωή σε ένα νησί είναι πολύ διαφορετική. Όταν μου προέκυψε μια σημαντική δουλειά στην Αθήνα, το σκέφτηκα σοβαρά και αποφάσισα να το δοκιμάσω», εξήγησε η Ξένια.


Η μητέρα της αρχικά ανησύχησε για την απόφαση της Ξένιας να μετακομίσει: «Όταν το είπα στη μαμά μου είπε “πού θα πας παιδάκι μου;”. Φοβόταν και αγχωνόταν, αλλά της είπα: ‘Άκου μαμά, έναν χρόνο δώσ’ μου και σου υπόσχομαι ότι θα τα καταφέρω’. Και να ‘μαστε τώρα», είπε με χαμόγελο.

Όσον αφορά τις φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον Ανέστη Τεντέσκι, η Ξένια ξεκαθάρισε: «Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, γιατί ήμασταν σε ένα περιβάλλον με πολύ λίγα άτομα, οπότε κάπως περνάγαμε την ώρα μας. Δεν τον είδα διαφορετικά».

Breakfast@star GNTM GNTM 6 Star tv Ξένια Τσίρκοβα
