Living 22.12.2025

Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον καιρό των γιορτών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, το μεγάλο ερώτημα επανέρχεται κάθε χρόνο: θα μας κάνει το χατίρι ο καιρός ή θα χρειαστούμε ομπρέλα δίπλα στο δέντρο; Η φετινή γιορτινή περίοδος φαίνεται πως θα έχει… απ’ όλα! Βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά αλλά και ήπιες θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές, συνθέτουν το σκηνικό των ημερών.

Ας δούμε αναλυτικά τι μας επιφυλάσσει ο καιρός από την παραμονή έως και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Διάβασε επίσης: Τα DIY χριστουγεννιάτικα λαμπάκια που κάνουν τη βεράντα να ξεχωρίζει

Άστατος καιρός πριν τα Χριστούγεννα: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ο καιρός θα δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του, με πυκνές νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να είναι και έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα, τα σύννεφα θα κάνουν συχνά την εμφάνισή τους, δίνοντας τοπικές βροχές και μεμονωμένα φαινόμενα καταιγίδων. Από το απόγευμα, τα καιρικά φαινόμενα θα γίνουν πιο έντονα κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, με έμφαση στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν:

  • Ανατολικοί στα βόρεια
  • Νότιοι στις υπόλοιπες περιοχές, έντασης 3–5 μποφόρ
  • Στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, θα φτάνουν τοπικά έως και 6 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ελαφρά άνοδο στα νότια, κάνοντας τον καιρό πιο ήπιο συγκριτικά με τα βόρεια.

Καιρός Χριστουγέννων

Τα Χριστούγεννα θα κυλήσουν με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως:

  • στο Ιόνιο
  • στο βόρειο Αιγαίο
  • στο ανατολικό Αιγαίο

Για όσους αγαπούν το χειμωνιάτικο σκηνικό, τα καλά νέα έρχονται από τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι:

  • Ανατολικοί στα βόρεια, 3–5 μποφόρ
  • Στο βόρειο Αιγαίο έως και 6–7 μποφόρ
  • Νότιοι-νοτιοανατολικοί στην υπόλοιπη χώρα, 3–5 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, διατηρώντας ωστόσο σχετικά ήπιες συνθήκες στα νότια.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Άστατο σκηνικό και πτώση θερμοκρασίας

Η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων θα φέρει ασταθή καιρό, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν:

  • Ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά
  • Βόρειοι-βορειοανατολικοί στα ανατολικά, 4–6 μποφόρ
  • Στα πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή αλλά γενικευμένη πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του χειμώνα.

Συνολικά, ο φετινός καιρός των Χριστουγέννων θα έχει χειμωνιάτικο χαρακτήρα, με εναλλαγές και φαινόμενα που απαιτούν προσοχή, ειδικά για όσους ταξιδέψουν. Είτε δίπλα στο τζάκι είτε με το παλτό στο χέρι για τις βόλτες, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καιρός θα βάλει τη δική του… γιορτινή πινελιά.
Καλά Χριστούγεννα και προσοχή στις μετακινήσεις!

Διάβασε επίσης: Οι 5 ζεστές σαλάτες που θα φέρουν τα πιο cozy vibes στο γιορτινό τραπέζι

MAD Christmas καιρός Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
