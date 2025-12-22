MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 22.12.2025

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο OK!: Όλα όσα είπε για τους στόχους της νέας της χρονιάς

doretta_papadimitriou
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μιλά για τη νέα θεατρική της παράσταση στο Θέατρο Αποθήκη και τους στόχους της για το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε τηλεφωνικά καλεσμένη στη στήλη Themis is Calling της εκπομπής OK! Η ηθοποιός μίλησε στον Θέμη Γεωργαντά για τις προκλήσεις και τα σχέδιά της για το 2026, αναφερόμενη τόσο στη θεατρική της δραστηριότητα όσο και στις προσωπικές της προσδοκίες για τη νέα χρονιά.

Από τη νέα χρονιά θα εμφανίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αποθήκη με την θεατρική παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα», προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τις δημιουργίες της.

Ντορέττα Παπαδημητρίου Χριστούγεννα
https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/

Διάβασε επίσης: O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

Σχετικά με τη νέα χρονιά, σημείωσε: «Εγώ δεν το έχω και πολύ με τους στόχους τους πρωτοχρονιάτικους… όχι όμως ότι δεν βάζω στόχους στη διάρκεια της χρονιάς». Η αλλαγή του χρόνου αποτελεί για εκείνη μια ευκαιρία ανανέωσης, ενώ ευχήθηκε το 2026 «να έχει θετικές και ευχάριστες εκπλήξεις».

Η ηθοποιός περιέγραψε τον εαυτό της με τρεις λέξεις ως «υπερκινητική, ευαίσθητη και δημιουργική», ενώ αποκάλυψε μικρές καθημερινές συνήθειες, όπως τη φροντίδα του προσώπου και των δοντιών κάθε πρωί.

Με αισιοδοξία για το μέλλον, η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνεχίζει να προσφέρει θεατρικές παραστάσεις που συνδυάζουν δημιουργικότητα και ποιοτική ψυχαγωγία, ανανεώνοντας το ραντεβού της με το κοινό για το νέο έτος.

Διάβασε επίσης: Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
OK Θέμης Γεωργαντάς Ντορέττα Παπαδημητρίου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Με βροχές και τσουχτερό κρύο θα γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

22.12.2025
Επόμενο
Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου

Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου

22.12.2025

Δες επίσης

Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»
Mad TV News

Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»

19.12.2025
Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»
Mad TV News

Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

18.12.2025
Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»
Mad TV News

Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»

18.12.2025
ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»
Mad TV News

ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»

18.12.2025
Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»
Mad TV News

Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»

17.12.2025
Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»
Mad TV News

Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

17.12.2025
Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»
Mad TV News

Η Ελένη Ντόκου στο Talk to MAD: «Τα social media δεν είναι μόνο δουλειά, είναι τρόπος να εμπνέεις»

16.12.2025
O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»
Mad TV News

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025
O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»
Mad TV News

O Χρήστος Κούρτογλου στο Talk to MAD: «Κάθε τραγούδι είναι μια προσωπική ιστορία»

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών