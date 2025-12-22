Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο OK!: Όλα όσα είπε για τους στόχους της νέας της χρονιάς

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μιλά για τη νέα θεατρική της παράσταση στο Θέατρο Αποθήκη και τους στόχους της για το 2026

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε τηλεφωνικά καλεσμένη στη στήλη Themis is Calling της εκπομπής OK! Η ηθοποιός μίλησε στον Θέμη Γεωργαντά για τις προκλήσεις και τα σχέδιά της για το 2026, αναφερόμενη τόσο στη θεατρική της δραστηριότητα όσο και στις προσωπικές της προσδοκίες για τη νέα χρονιά.

Από τη νέα χρονιά θα εμφανίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αποθήκη με την θεατρική παράσταση «Άνθρωπος χωρίς όνομα», προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τις δημιουργίες της.

Σχετικά με τη νέα χρονιά, σημείωσε: «Εγώ δεν το έχω και πολύ με τους στόχους τους πρωτοχρονιάτικους… όχι όμως ότι δεν βάζω στόχους στη διάρκεια της χρονιάς». Η αλλαγή του χρόνου αποτελεί για εκείνη μια ευκαιρία ανανέωσης, ενώ ευχήθηκε το 2026 «να έχει θετικές και ευχάριστες εκπλήξεις».

Η ηθοποιός περιέγραψε τον εαυτό της με τρεις λέξεις ως «υπερκινητική, ευαίσθητη και δημιουργική», ενώ αποκάλυψε μικρές καθημερινές συνήθειες, όπως τη φροντίδα του προσώπου και των δοντιών κάθε πρωί.

Με αισιοδοξία για το μέλλον, η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνεχίζει να προσφέρει θεατρικές παραστάσεις που συνδυάζουν δημιουργικότητα και ποιοτική ψυχαγωγία, ανανεώνοντας το ραντεβού της με το κοινό για το νέο έτος.

