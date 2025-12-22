MadWalk 2025 Mega
Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου

mpoukles_mallia
Το απλό trick υπόσχεται φυσικές, σφιχτές και λαμπερές μπούκλες που θα ανανεώσουν το hair look σου στις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν νομίζεις πως έχεις δει όλα τα viral beauty hacks του TikTok, το τελευταίο trend ήρθε να σε εκπλήξει. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστεί ένα καθημερινό αντικείμενο της κουζίνας: το σουρωτήρι ζυμαρικών. Η δημιουργός Liz Fox Roseberry, γνωστή στο TikTok ως @foxcraftcustom, αποφάσισε να αντικαταστήσει τη φυσούνα του σεσουάρ με το σουρωτήρι της και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Στο βίντεο, που έχει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές και 700.000 likes, η Liz δείχνει πώς βάζει τα βρεγμένα μαλλιά της ανάποδα μέσα στο σουρωτήρι και τα στεγνώνει, δημιουργώντας σφιχτές, καλοσχηματισμένες μπούκλες. Η ίδια σχολιάζει με χιούμορ πως δεν μπορεί πια να ξεχωρίσει το «τρελό από το ιδιοφυές», αναφερόμενη στην πρωτοτυπία του hack.

mpoukles
Pinterest

Διάβασε επίσης: Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ

Πολλοί χρήστες του TikTok έχουν εντυπωσιαστεί από την αποτελεσματικότητα του trick, σημειώνοντας ότι το σουρωτήρι βοηθάει να κρατήσουν οι μπούκλες το σχήμα τους, προσθέτοντας όγκο και ελαστικότητα. Σε αντίθεση με αρκετά άλλα hacks που δεν αποδίδουν, αυτό φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Ίσως λοιπόν το μυστικό για τέλεια, φυσικά σγουρά μαλλιά να ήταν πιο κοντά απ’ ό,τι φανταζόσουν,  στο ντουλάπι της κουζίνας σου. Το TikTok αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως με λίγη δημιουργικότητα, ακόμα και τα πιο απλά αντικείμενα μπορούν να γίνουν εργαλεία ομορφιάς.

@foxcraftcustom I can’t tell the difference between genius and crazy anymore lol #wavyhairtips #hairhacks #plopping #hairproblems #diffusecurlyhair #foxcraftcustom ♬ original sound – Taylor Dean

Διάβασε επίσης: Μακιγιάζ χωρίς foundation ακόμα και τον χειμώνα με την τεχνική της makeup artist της Dua Lipa

