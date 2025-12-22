Σύμφωνα με το TikTok το trick για τις τέλειες μπούκλες βρίσκεται στην κουζίνα σου

Το απλό trick υπόσχεται φυσικές, σφιχτές και λαμπερές μπούκλες που θα ανανεώσουν το hair look σου στις γιορτές

Αν νομίζεις πως έχεις δει όλα τα viral beauty hacks του TikTok, το τελευταίο trend ήρθε να σε εκπλήξει. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστεί ένα καθημερινό αντικείμενο της κουζίνας: το σουρωτήρι ζυμαρικών. Η δημιουργός Liz Fox Roseberry, γνωστή στο TikTok ως @foxcraftcustom, αποφάσισε να αντικαταστήσει τη φυσούνα του σεσουάρ με το σουρωτήρι της και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Στο βίντεο, που έχει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές και 700.000 likes, η Liz δείχνει πώς βάζει τα βρεγμένα μαλλιά της ανάποδα μέσα στο σουρωτήρι και τα στεγνώνει, δημιουργώντας σφιχτές, καλοσχηματισμένες μπούκλες. Η ίδια σχολιάζει με χιούμορ πως δεν μπορεί πια να ξεχωρίσει το «τρελό από το ιδιοφυές», αναφερόμενη στην πρωτοτυπία του hack.

Πολλοί χρήστες του TikTok έχουν εντυπωσιαστεί από την αποτελεσματικότητα του trick, σημειώνοντας ότι το σουρωτήρι βοηθάει να κρατήσουν οι μπούκλες το σχήμα τους, προσθέτοντας όγκο και ελαστικότητα. Σε αντίθεση με αρκετά άλλα hacks που δεν αποδίδουν, αυτό φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Ίσως λοιπόν το μυστικό για τέλεια, φυσικά σγουρά μαλλιά να ήταν πιο κοντά απ’ ό,τι φανταζόσουν, στο ντουλάπι της κουζίνας σου. Το TikTok αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως με λίγη δημιουργικότητα, ακόμα και τα πιο απλά αντικείμενα μπορούν να γίνουν εργαλεία ομορφιάς.

