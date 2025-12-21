MadWalk 2025 Mega
Beauty 21.12.2025

Μακιγιάζ χωρίς foundation ακόμα και τον χειμώνα με την τεχνική της makeup artist της Dua Lipa

Φυσική και λαμπερή επιδερμίδα χωρίς foundation, με τη μέθοδο της makeup artist της Dua Lipa για αψεγάδιαστο και φωτεινό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τάση για φυσική, λαμπερή επιδερμίδα χωρίς foundation κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Αυτή η τεχνική, που έχει καθιερωθεί από τη makeup artist της Dua Lipa, βασίζεται στη χρήση προϊόντων που αντανακλούν το φως και αναδεικνύουν τα δυνατά σημεία του προσώπου, δίνοντας ένα φυσικό, υγιές αποτέλεσμα. Το μυστικό του no-makeup look κρύβεται στην εφαρμογή και στο σωστό blending, που επιτρέπει στο πρόσωπο να δείχνει λαμπερό χωρίς υπερβολική κάλυψη.

Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στην υγεία της επιδερμίδας και στην ενίσχυση του φυσικού της όγκου και των όψεων. Αντί να προσπαθείς να κρύψεις ατέλειες, μαθαίνεις να αναδεικνύεις τις φυσικές γραμμές του προσώπου, δημιουργώντας φωτεινό και ξεκούραστο αποτέλεσμα.

Για ένα φυσικό αποτέλεσμα χωρίς foundation, το κλειδί είναι η χρήση concealer με την κατάλληλη τεχνική. Το προϊόν εφαρμόζεται στα σημεία που χρειάζονται κάλυψη, όπως κοντά στα μάτια, γύρω από τη μύτη ή σε προσωρινές ατέλειες. Η ποσότητα είναι μικρή και το blending γίνεται με κυκλικές κινήσεις, ώστε το concealer να ενσωματωθεί ομοιόμορφα στην επιδερμίδα, χωρίς να δημιουργεί έντονες γραμμές ή υπερβολική κάλυψη.

Η χρήση πινέλου με λεπτές, συνθετικές τρίχες βοηθά στη σωστή απελευθέρωση του προϊόντος και στην καλύτερη διανομή του, ενώ η παλάμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παλέτα για μεγαλύτερη ακρίβεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόσωπο φυσικά λαμπερό, ξεκούραστο και με ομοιόμορφο τόνο, χωρίς να χάνεται ο φυσικός του όγκος.

@katiejanehughes SMALL BRUSHES and thoughtful concealing! #Concealer #ThoughtfulConcealing ##fyp ♬ original sound – Katiejanehughes


Για περισσότερη λάμψη, μπορείς να εφαρμόσεις highlighter στα υψηλότερα σημεία του προσώπου, όπως τα ζυγωματικά και το κέντρο του μετώπου. Τα προϊόντα που αντανακλούν το φως μειώνουν την ανάγκη για επιπλέον κάλυψη και ενισχύουν την αίσθηση φρεσκάδας και υγείας.

Τέλος, μια διάφανη πούδρα μπορεί να σταθεροποιήσει το look χωρίς να αφαιρεί τη φυσική λάμψη. Η τεχνική αυτή δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο, δροσερό αποτέλεσμα που ενισχύει τα φυσικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας ένα κομψό και φυσικό μακιγιάζ για κάθε μέρα ή ειδική περίσταση.

