Μουσικά Νέα 21.12.2025

Νωρίτερα τα τελευταία επεισόδια της σειράς της Taylor Swift

Η σταρ κάνει χριστουγεννιάτικο δώρο στους θαυμαστές της, επιταχύνοντας την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων της σειράς «The End of an Era»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Disney+, τα 2 τελευταία επεισόδια της εξαμερούς σειράς «The End of an Era» της Taylor Swift μεταφέρονται για τις 23 Δεκεμβρίου, περιγράφοντας την απόφαση ως «ένα πρόωρο δώρο για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο». Αρχικά η πλατφόρμα είχε προγραμματίσει την κυκλοφορία των 4 τελευταίων επεισοδίων ανά 2 κάθε εβδομάδα. Τα επεισόδια 3 και 4 θα κυκλοφορήσουν κανονικά τα μεσάνυχτα ώρα Ειρηνικού την Παρασκευή, ενώ πλέον ολόκληρη η σειρά θα είναι διαθέσιμη τα μεσάνυχτα 2 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Τα 2 πρώτα επεισόδια έκαναν πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου, παραμονή των γενεθλίων της Taylor Swift.

Η σειρά «The End of an Era» προσφέρει μια εκτενή ματιά στα παρασκήνια της περιοδείας που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή για την καλλιτέχνιδα. Στα πρώτα επεισόδια οι θεατές άκουσαν την Taylor Swift να μιλά με τρυφερότητα για τη σχέση της με τον Travis Kelce, ωστόσο στα επεισόδια που κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα ο επαγγελματίας παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου εμφανίζεται και οπτικά. Ο Travis Kelce παρουσιάζεται όχι μόνο ως σημαντικό πρόσωπο στην προσωπική της ζωή, αλλά και ως απρόσμενος συμμετέχων επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας της περιοδείας στο Λονδίνο.

Με αυτή την κίνηση η Taylor Swift ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δεσμό της με το παγκόσμιο κοινό της, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε μια από τις πιο επιτυχημένες και φιλόδοξες περιοδείες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική της σχέση με τους θαυμαστές της.

