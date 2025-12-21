MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Social Trends 21.12.2025

Boy Throb: Aνάμεσα στη viral επιτυχία και την αμφισβήτηση

Το συγκρότημα που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην πλήρη σύνθεσή του στη σκηνή διεκδικεί Grammy και αμερικανική βίζα μέσα από το TikTok
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα νέο boy band έχει καταφέρει να τραβήξει την παγκόσμια προσοχή μέσα από το TikTok, προκαλώντας ταυτόχρονα ενθουσιασμό και σκεπτικισμό. Οι Boy Throb έχουν δημιουργήσει μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη διαδικτυακή βάση θαυμαστών, παρά το γεγονός ότι τα μέλη τους δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ όλα μαζί ζωντανά στη σκηνή. Οι Boy Throb αποτελούνται από τους Evan Papier, Darshan Magdum, Anthony Key και Zachary Sobania. Ο Darshan Magdum βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ινδία και δεν έχει μπορέσει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω ζητήματος βίζας. Το συγκρότημα ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο να φτάσει τους 1.000.000 ακολούθους στο TikTok, καθώς σύμφωνα με νομικές συμβουλές που έλαβαν, η απήχηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την αίτηση του Darshan Magdum για αμερικανική βίζα τύπου O 1, η οποία αφορά άτομα με εξαιρετικές ικανότητες στις τέχνες.

Η δυναμική τους εκτοξεύθηκε μέσα σε μόλις 1 μήνα, έπειτα από τη δημοσίευση ενός βίντεο από την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση σε οίκο ευγηρίας στο Χόλιγουντ. Στο βίντεο αυτό, οι Evan Papier, Anthony Key και Zachary Sobania εμφανίζονται επί σκηνής, ενώ ο Darshan Magdum συμμετέχει μέσω βιντεοκλήσης από φορητό υπολογιστή, τραγουδώντας τις ψηλές νότες από απόσταση. Η εικόνα των μελών με ροζ βελουτέ φόρμες και έντονα κίτρινα αθλητικά παπούτσια έγινε γρήγορα σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Διάβασε επίσης: Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s

Οι Evan Papier και Anthony Key γνωρίστηκαν αρχικά έπειτα από ανεπιτυχείς συμμετοχές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «American Idol». Ο Anthony Key εμφανίστηκε το 2021, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Dynamite» των BTS μπροστά στους Luke Bryan, Katy Perry και Lionel Richie, ενώ ο Evan Papier συμμετείχε την επόμενη χρονιά με το «ET» της Katy Perry, χωρίς ωστόσο η εμφάνισή του να προβληθεί ποτέ. Μετά τις απορρίψεις, ο Evan Papier ανέπτυξε έντονη παρουσία στο TikTok πριν ενωθεί με τους υπόλοιπους.

Ο Anthony Key έχει δηλώσει ότι στόχος των Boy Throb ήταν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που να μη μοιάζει με κλασικό αντίγραφο άλλων boy bands, λέγοντας ότι «θέλαμε να φτιάξουμε ένα συγκρότημα όπου κανένα μέλος δεν μοιάζει με το άλλο και κανείς δεν μπορεί να μας μπερδέψει». Η διαφορετικότητα αυτή αποτυπώνεται τόσο στην εικόνα όσο και στο περιεχόμενο των βίντεό τους, στα οποία ο Darshan Magdum εμφανίζεται συχνά με πράσινο φόντο, ενσωματωμένος ψηφιακά δίπλα στα υπόλοιπα μέλη.

Οι Boy Throb έχουν γίνει επίσης γνωστοί για τις διασκευές δημοφιλών τραγουδιών, με στίχους που αναφέρονται άμεσα στη μάχη για τη βίζα του Darshan Magdum. Σε δική τους εκδοχή του τραγουδιού «Manchild» της Sabrina Carpenter, οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη να βρίσκεται ο Darshan Magdum στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την Πρωτοχρονιά. Παρά την επιτυχία, τα σχόλια που αμφισβητούν τη σοβαρότητά τους δεν έχουν λείψει. Ο Evan Papier έχει απαντήσει ότι πολλοί χαρακτηρίζουν εύκολα το εγχείρημά τους σατιρικό, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος χρησιμοποιεί τη λέξη σάτιρα πολύ εύκολα, αλλά εμείς το κάνουμε σοβαρά». Ο ίδιος παραδέχεται ότι η προσέγγισή τους είναι ασυνήθιστη, όμως επιμένει ότι αν το κοινό αγαπά αυτή τη μορφή έκφρασης, το συγκρότημα θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο.

Αφού ξεπέρασαν τον στόχο του 1.000.000 ακολούθων, το επόμενο βήμα για τους Boy Throb είναι η έγκριση της βίζας του Darshan Magdum, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ενωθεί με τα υπόλοιπα μέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες την άνοιξη. Ο Evan Papier έχει δηλώσει ότι ο βασικός στόχος παραμένει να βρεθεί ο Darshan Magdum στη σκηνή μαζί τους και να κατακτήσουν τις διακρίσεις που ονειρεύονται. Παρά τις αμφιβολίες που συνοδεύουν το φαινόμενο Boy Throb, το συγκρότημα δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει, επιδιώκοντας όχι μόνο την επαγγελματική αναγνώριση αλλά και να προσφέρει χαρά στο κοινό. Όπως έχει πει ο Evan Papier, το σημαντικότερο για τους Boy Throb είναι να μεταδώσουν λίγη αισιοδοξία και θετική ενέργεια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που θεωρούν απαραίτητο στη σημερινή εποχή.

Διάβασε επίσης: Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Boy Band TikTok συγκρότημα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Fashion recap 2025: Από τις μουσικές καρέκλες στους οίκους μόδας στα bag charms του Instagram

Fashion recap 2025: Από τις μουσικές καρέκλες στους οίκους μόδας στα bag charms του Instagram

21.12.2025
Επόμενο
Νωρίτερα τα τελευταία επεισόδια της σειράς της Taylor Swift

Νωρίτερα τα τελευταία επεισόδια της σειράς της Taylor Swift

21.12.2025

Δες επίσης

Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας
Social & Tech

Pop culture 2025: Ανασκόπηση σε όλες τις viral στιγμές που έγραψαν την δική τους ιστορία στα feeds μας

20.12.2025
Το YouTube «κατεβάζει» κανάλια με ΑΙ κινηματογραφικά trailer
Social & Tech

Το YouTube «κατεβάζει» κανάλια με ΑΙ κινηματογραφικά trailer

20.12.2025
Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT
Social & Tech

Από emails μέχρι coding: Τι ζητούν περισσότερο οι χρήστες από το ChatGPT

20.12.2025
Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές
Social & Tech

Ο τελικός του GNTM 2025 όπως τον είδε το X: Μemes, σχόλια και viral στιγμές

19.12.2025
Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards
Social & Tech

Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

19.12.2025
Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air
Mad Radio News

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 μοιράζονται τις πιο αστείες στιγμές τους on air

19.12.2025
H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο
Social & Tech

H Κατερίνα χτυπά κόκκινο στα social media και «μπλοκάρει» τον αλγόριθμο

17.12.2025
Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;
Social & Tech

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

17.12.2025
Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό
Social & Tech

Έρχονται τα Βραβεία του TikTok με την Ciara να δίνει τον ρυθμό

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις