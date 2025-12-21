Boy Throb: Aνάμεσα στη viral επιτυχία και την αμφισβήτηση

Ένα νέο boy band έχει καταφέρει να τραβήξει την παγκόσμια προσοχή μέσα από το TikTok, προκαλώντας ταυτόχρονα ενθουσιασμό και σκεπτικισμό. Οι Boy Throb έχουν δημιουργήσει μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη διαδικτυακή βάση θαυμαστών, παρά το γεγονός ότι τα μέλη τους δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ όλα μαζί ζωντανά στη σκηνή. Οι Boy Throb αποτελούνται από τους Evan Papier, Darshan Magdum, Anthony Key και Zachary Sobania. Ο Darshan Magdum βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ινδία και δεν έχει μπορέσει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω ζητήματος βίζας. Το συγκρότημα ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο να φτάσει τους 1.000.000 ακολούθους στο TikTok, καθώς σύμφωνα με νομικές συμβουλές που έλαβαν, η απήχηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την αίτηση του Darshan Magdum για αμερικανική βίζα τύπου O 1, η οποία αφορά άτομα με εξαιρετικές ικανότητες στις τέχνες.

Η δυναμική τους εκτοξεύθηκε μέσα σε μόλις 1 μήνα, έπειτα από τη δημοσίευση ενός βίντεο από την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση σε οίκο ευγηρίας στο Χόλιγουντ. Στο βίντεο αυτό, οι Evan Papier, Anthony Key και Zachary Sobania εμφανίζονται επί σκηνής, ενώ ο Darshan Magdum συμμετέχει μέσω βιντεοκλήσης από φορητό υπολογιστή, τραγουδώντας τις ψηλές νότες από απόσταση. Η εικόνα των μελών με ροζ βελουτέ φόρμες και έντονα κίτρινα αθλητικά παπούτσια έγινε γρήγορα σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Διάβασε επίσης: Ελληνικά τραγούδια που θα τρένταραν αν υπήρχε TikTok στα ’80s και στα ’90s

Οι Evan Papier και Anthony Key γνωρίστηκαν αρχικά έπειτα από ανεπιτυχείς συμμετοχές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «American Idol». Ο Anthony Key εμφανίστηκε το 2021, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Dynamite» των BTS μπροστά στους Luke Bryan, Katy Perry και Lionel Richie, ενώ ο Evan Papier συμμετείχε την επόμενη χρονιά με το «ET» της Katy Perry, χωρίς ωστόσο η εμφάνισή του να προβληθεί ποτέ. Μετά τις απορρίψεις, ο Evan Papier ανέπτυξε έντονη παρουσία στο TikTok πριν ενωθεί με τους υπόλοιπους.

Ο Anthony Key έχει δηλώσει ότι στόχος των Boy Throb ήταν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που να μη μοιάζει με κλασικό αντίγραφο άλλων boy bands, λέγοντας ότι «θέλαμε να φτιάξουμε ένα συγκρότημα όπου κανένα μέλος δεν μοιάζει με το άλλο και κανείς δεν μπορεί να μας μπερδέψει». Η διαφορετικότητα αυτή αποτυπώνεται τόσο στην εικόνα όσο και στο περιεχόμενο των βίντεό τους, στα οποία ο Darshan Magdum εμφανίζεται συχνά με πράσινο φόντο, ενσωματωμένος ψηφιακά δίπλα στα υπόλοιπα μέλη.

Οι Boy Throb έχουν γίνει επίσης γνωστοί για τις διασκευές δημοφιλών τραγουδιών, με στίχους που αναφέρονται άμεσα στη μάχη για τη βίζα του Darshan Magdum. Σε δική τους εκδοχή του τραγουδιού «Manchild» της Sabrina Carpenter, οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη να βρίσκεται ο Darshan Magdum στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την Πρωτοχρονιά. Παρά την επιτυχία, τα σχόλια που αμφισβητούν τη σοβαρότητά τους δεν έχουν λείψει. Ο Evan Papier έχει απαντήσει ότι πολλοί χαρακτηρίζουν εύκολα το εγχείρημά τους σατιρικό, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος χρησιμοποιεί τη λέξη σάτιρα πολύ εύκολα, αλλά εμείς το κάνουμε σοβαρά». Ο ίδιος παραδέχεται ότι η προσέγγισή τους είναι ασυνήθιστη, όμως επιμένει ότι αν το κοινό αγαπά αυτή τη μορφή έκφρασης, το συγκρότημα θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο.

Αφού ξεπέρασαν τον στόχο του 1.000.000 ακολούθων, το επόμενο βήμα για τους Boy Throb είναι η έγκριση της βίζας του Darshan Magdum, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ενωθεί με τα υπόλοιπα μέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες την άνοιξη. Ο Evan Papier έχει δηλώσει ότι ο βασικός στόχος παραμένει να βρεθεί ο Darshan Magdum στη σκηνή μαζί τους και να κατακτήσουν τις διακρίσεις που ονειρεύονται. Παρά τις αμφιβολίες που συνοδεύουν το φαινόμενο Boy Throb, το συγκρότημα δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει, επιδιώκοντας όχι μόνο την επαγγελματική αναγνώριση αλλά και να προσφέρει χαρά στο κοινό. Όπως έχει πει ο Evan Papier, το σημαντικότερο για τους Boy Throb είναι να μεταδώσουν λίγη αισιοδοξία και θετική ενέργεια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που θεωρούν απαραίτητο στη σημερινή εποχή.

Διάβασε επίσης: Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

Δες κι αυτό…