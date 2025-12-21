Fashion recap 2025: Από τις μουσικές καρέκλες στους οίκους μόδας στα bag charms του Instagram

Η μόδα το 2025 σημαδεύτηκε από ανατροπές στα μεγάλα designer houses, viral trends και iconic στιγμές που καθόρισαν τη χρονιά

Η μόδα το 2025 ήταν συναρπαστική και απρόβλεπτη, σαν ένα κομψό rollercoaster που σε αιφνιδιάζει σε κάθε στροφή. Ανατροπές στα μεγάλα designer houses, νοσταλγικές τάσεις που επανήλθαν στο προσκήνιο και viral στιγμές που κυριάρχησαν στο διαδίκτυο δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο ενθουσιασμό και στιλιστικές εκπλήξεις.

Η χρονιά αυτή ήταν επίσης μια γιορτή για τα supermodels, που κέρδισαν επιτέλους την αναγνώριση που τους άξιζε, ενώ τα heritage brands απέδειξαν ότι μπορούν να ανανεώνονται χωρίς να χάνουν την κληρονομιά τους. Από τα πιο τρελά bag charms μέχρι την iconic διαφήμιση της Calvin Klein με τον Bad Bunny, το 2025 απέδειξε ότι η μόδα δεν σταματά ποτέ να μας αιφνιδιάζει. Ας κάνουμε μια ανασκόπηση στις στιγμές που καθόρισαν τη χρονιά.

Το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον οίκο Dior

Ο Jonathan Anderson έκανε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντεμπούτα της χρονιάς στον οίκο Dior, μεταφέροντας τη δυναμική και πρωτοποριακή του αισθητική από τη LOEWE στη γαλλική maison. Η παρουσίαση του έδειξε έναν νέο δρόμο για το οίκο, γεμάτο φρεσκάδα αλλά και σεβασμό στην κληρονομιά της μάρκας.

O Pierpaolo Piccioli στο τιμόνι του οίκου Balenciaga

Η πρώτη συλλογή του Pierpaolo Piccioli για τον οίκο Balenciaga συνδύασε ποίηση με edge στοιχεία, σε ένα ανακαινισμένο Παριζιάνικο σαλόνι. Η επίδειξη απέδειξε ότι η νέα εποχή του brand είναι συνέχεια της πλούσιας ιστορίας της, με μια φρέσκια, μοντέρνα ματιά.

Η Anok Yai ανακηρύσσεται «Μοντέλο της Χρονιάς»

Η Anok Yai κέρδισε επιτέλους τον τίτλο «Model of the Year» στα British Fashion Awards, μια νίκη που φαινόταν καθυστερημένη για όσους γνωρίζουν την καριέρα της.

Η «επανάσταση» των bag charms

Το πιο viral αξεσουάρ της χρονιάς ήταν το Labubu, αλλά τα bag charms γενικότερα έγιναν must-have, προσθέτοντας χαρούμενη αταξία σε κάθε tote και top-handle τσάντα.

Η επιστροφή της Chloé Paddington

Η τσάντα Paddington της Chloé επέστρεψε θριαμβευτικά, ανοίγοντας το δρόμο για την αναβίωση των «ταλαιπωρημένων» σχεδίων, όπως η Le City του οίκου Balenciaga και vintage Birkin του οίκου Hermès.

Η τελευταία συλλογή της Maria Grazia Chiuri για το Dior

Η Maria Grazia Chiuri αποχαιρέτησε τον Dior με μια συλλογή γεμάτη φινέτσα και θηλυκότητα, με Trompe l’oeil φορέματα διακοσμημένα με χάντρες που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μας.

Tο ντεμπούτο του Demna στον οίκο Gucci

Ο Demna Gvasalia έφερε την απαιτούμενη ένταση και σεξουαλικότητα στο Gucci, με ένα ντεμπούτο που περιλάμβανε όχι runway, αλλά ένα μικρού μήκους φιλμ THE TIGER, σκηνοθετημένο από τους Spike Jonze και Halina Reijn, πρωταγωνίστρια η Demi Moore.

Η απώλεια του Giorgio Armani

Ο θάνατος του Giorgio Armani αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για τον κόσμο της μόδας. Η επίδειξη Σεπτεμβρίου στη Μιλάνο ήταν ένα αφιέρωμα στον σχεδιαστή, με πιάνο από τον Ludovico Einaudi, τιμώντας την κληρονομιά του.

Η viral διαφήμιση της GAP Denim από Katseye

Η διαφήμιση της GAP Denim από τις Katseye κατέκτησε το διαδίκτυο, με χιλιάδες να μιμούνται το matching denim outfit και τη χορογραφία στο Milkshake της Kelis στο TikTok.

Το διαφημιστικό της Calvin Klein με τον Bad Bunny

Η διαφήμιση με τον Bad Bunny έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο, προκαλώντας την ίδια φρενίτιδα που συνήθως βλέπουμε σε μεγάλους αθλητικούς τελικούς.

O Duran Lantink στον οίκο Jean Paul Gaultier

Η μετακίνηση του Duran Lantink στο Jean Paul Gaultier προμήνυσε μια τολμηρά ασυνήθιστη εποχή για την couture, με την πρώτη του συλλογή να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο Παρίσι.

Glenn Martens στον Maison Margiela

Η ανάληψη του Maison Margiela από τον Glenn Martens σηματοδότησε μια νέα εποχή deconstructed theatrics, κλείνοντας όμως την εποχή του Galliano με έναν bittersweet τόνο.

Η ιστορική πώληση της Birkin της Jane Birkin

Η προσωπική Birkin τσάντα της Jane Birkin, η πρώτη που κατασκευάστηκε ποτέ από την Hermès, πωλήθηκε σε δημοπρασία της Sotheby’s στο Παρίσι για €8.6 εκατομμύρια, σημειώνοντας ρεκόρ.

