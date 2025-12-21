Night Agent: Η σειρά-φαινόμενο του Netflix μπαίνει σε νέα εποχή – Όλα όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν

Το The Night Agent, η σειρά που το 2023 έγινε η μεγαλύτερη αγγλόφωνη επιτυχία στην ιστορία του Netflix, ετοιμάζεται να επιστρέψει με έναν τρίτο κύκλο που υπόσχεται ακόμη πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα και αγωνία χωρίς διακοπή. Ο Gabriel Basso ξανασυναντά τον ρόλο που τον έχει καθιερώσει, ενσαρκώνοντας ξανά τον μυστικό πράκτορα Peter Sutherland, ο οποίος αυτή τη φορά βρίσκεται πιο βαθιά από ποτέ στα επικίνδυνα μονοπάτια του Night Action.

Στο πλευρό του συναντάμε και πάλι την Amanda Warren, η οποία επανέρχεται ως Catherine Weaver, ο άνθρωπος-κλειδί που καθοδηγεί τις κινήσεις του μέσα στο λαβύρινθο πληροφοριών και προδοσιών. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους: Fola Evans-Akingbola, Ward Horton, Albert Jones, David Lyons, Jennifer Morrison, Stephen Moyer, Genesis Rodriguez, Callum Vinson και Suraj Sharma, συνθέτοντας ένα από τα πιο πλούσια και δυναμικά σύνολα της σειράς μέχρι σήμερα.

Τι να περιμένετε από τη νέα σεζόν

Η τρίτη σεζόν ξεκινά από το ακριβές σημείο όπου μας άφησε ο δεύτερος κύκλος. Ο Peter, πλέον επίσημα ενταγμένος στις επιχειρήσεις του Night Action, κινείται σε μια πραγματικότητα όπου η εμπιστοσύνη είναι σπάνια και η παραπληροφόρηση καθημερινότητα.

Αν και το Netflix κρατά την πλοκή καλά κρυμμένη, το πρώτο teaser δίνει μια γεύση των εντυπωσιακών σκηνών που έρχονται:

Ο Peter μπαίνει σε ένα κατάμεστο γήπεδο ποδοσφαίρου

Εντοπίζει τον χαρακτήρα του Suraj Sharma

Και αμέσως μετά ξεσπούν εκρήξεις, συμπλοκές, ανθρωποκυνηγητά και σκηνές όπου βλέπουμε τον πράκτορα να κρέμεται από φορτηγά εν κινήσει.

Η δράση φαίνεται πιο «κινηματογραφική» και εξωστρεφής από κάθε άλλη σεζόν.

Πού γυρίστηκε ο νέος κύκλος

Η παραγωγή ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη, με τον Gabriel Basso να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από τα γυρίσματα και να δηλώνει ενθουσιασμένος με την ενέργεια του συνεργείου. Στη συνέχεια, η ομάδα μετέφερε τα γυρίσματα πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Νέα Υόρκη να αποτελεί την κύρια βάση του τρίτου κύκλου. Η αλλαγή τοποθεσίας χαρίζει πιο σύγχρονη, αστική και διεθνή αίσθηση στη σειρά.

Η επιτυχία του Night Agent δεν ήταν τυχαία. Η πρώτη σεζόν σημείωσε ρεκόρ:

98,2 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 91 ημέρες

Νο.1 σε 87 χώρες

Τέσσερις εβδομάδες στο Global Top 10

7η δημοφιλέστερη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία του Netflix

Με τέτοιους αριθμούς, ο τρίτος κύκλος ήταν μονόδρομος.

Η νέα σεζόν του The Night Agent καταφτάνει στο Netflix στις 19 Φεβρουαρίου. Όσοι θέλουν να μπουν ξανά στο κλίμα, μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη 2η σεζόν που βρίσκεται ήδη διαθέσιμη στην πλατφόρμα.

