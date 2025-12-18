MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 18.12.2025

Η Taylor Swift δεν φεύγει για τουρνέ χωρίς τις γάτες της

Η Taylor Swift αποκάλυψε στην εκπομπή του Stephen Colbert τη μοναδική συνήθεια του Benjamin Button και μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό της με τα κατοικίδιά της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift αποκάλυψε μια ακόμη τρυφερή πτυχή της καθημερινότητάς της, μιλώντας για τη ζωή της στο πλευρό των γατών της κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων περιοδειών της. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», όπου μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για τον τρόπο με τον οποίο τα κατοικίδιά της τη συνοδεύουν σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Stephen Colbert παρουσίασε μια φωτογραφία στην οποία ο μικρότερος γάτος της, ο Benjamin Button, κοιμάται πάνω στο κεφάλι της. Η Taylor Swift επιβεβαίωσε ότι η εικόνα αντικατοπτρίζει απόλυτα την καθημερινή του συμπεριφορά. Όπως δήλωσε, «είναι πραγματικά κολλημένος με το μαξιλάρι μου, όποιο κι αν είναι αυτό, σε όποια χώρα κι αν βρίσκεται». Η ίδια πρόσθεσε ότι ταξιδεύει παντού μαζί με τις γάτες της, ανεξάρτητα από το απαιτητικό πρόγραμμά της.

https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

Ο Benjamin Button εντάχθηκε στην οικογένεια της Taylor Swift το 2019, όταν εμφανίστηκε ως μικρό γατάκι στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «ME!». Η τραγουδίστρια τον υιοθέτησε αμέσως και από τότε ο Benjamin Button έχει εξελιχθεί σε σταθερή παρουσία τόσο στην προσωπική όσο και στη δημόσια εικόνα της. Έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε μάλιστα ένα από τα εναλλακτικά εξώφυλλα του περιοδικού TIME, όταν η Taylor Swift ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2023.

Η Taylor Swift δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για τις γάτες της, Meredith Grey, Olivia Benson και Benjamin Button, οι οποίες έχουν συμμετάσχει επανειλημμένα σε φωτογραφίες, βίντεο και ακόμη και σε μουσικά της έργα. Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι τα κατοικίδιά της έχουν επηρεάσει ακόμη και επαγγελματικές της επιλογές.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift έδωσε bonus 197 εκατομμύρια δολάρια στους συνεργάτες της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Benjamin Button Taylor Swift γάτες κατοικίδια περιοδεία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»

Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»

18.12.2025
Επόμενο
H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς

H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς

18.12.2025

Δες επίσης

Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

18.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του 21χρονου τραγουδιστή για τη μήνυση
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του 21χρονου τραγουδιστή για τη μήνυση

18.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι θα συμβεί με την πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο και την συμμετοχή στο «The Voice»

18.12.2025
Οι Backstreet Boys αναβιώνουν το I Want It That Way 26 χρόνια μετά (Video)
Μουσικά Νέα

Οι Backstreet Boys αναβιώνουν το I Want It That Way 26 χρόνια μετά (Video)

18.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του για το «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»

18.12.2025
Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 πιο «ενοχλητικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

18.12.2025
Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ
Μουσικά Νέα

Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

18.12.2025
«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»
Μουσικά Νέα

«Εκεί που όλα γίνονται»: Το τραγούδι τίτλων της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»

17.12.2025
Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας