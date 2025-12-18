Η Taylor Swift δεν φεύγει για τουρνέ χωρίς τις γάτες της

Η Taylor Swift αποκάλυψε στην εκπομπή του Stephen Colbert τη μοναδική συνήθεια του Benjamin Button και μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό της με τα κατοικίδιά της

Η Taylor Swift αποκάλυψε μια ακόμη τρυφερή πτυχή της καθημερινότητάς της, μιλώντας για τη ζωή της στο πλευρό των γατών της κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων περιοδειών της. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», όπου μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για τον τρόπο με τον οποίο τα κατοικίδιά της τη συνοδεύουν σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Stephen Colbert παρουσίασε μια φωτογραφία στην οποία ο μικρότερος γάτος της, ο Benjamin Button, κοιμάται πάνω στο κεφάλι της. Η Taylor Swift επιβεβαίωσε ότι η εικόνα αντικατοπτρίζει απόλυτα την καθημερινή του συμπεριφορά. Όπως δήλωσε, «είναι πραγματικά κολλημένος με το μαξιλάρι μου, όποιο κι αν είναι αυτό, σε όποια χώρα κι αν βρίσκεται». Η ίδια πρόσθεσε ότι ταξιδεύει παντού μαζί με τις γάτες της, ανεξάρτητα από το απαιτητικό πρόγραμμά της.

Ο Benjamin Button εντάχθηκε στην οικογένεια της Taylor Swift το 2019, όταν εμφανίστηκε ως μικρό γατάκι στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «ME!». Η τραγουδίστρια τον υιοθέτησε αμέσως και από τότε ο Benjamin Button έχει εξελιχθεί σε σταθερή παρουσία τόσο στην προσωπική όσο και στη δημόσια εικόνα της. Έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε μάλιστα ένα από τα εναλλακτικά εξώφυλλα του περιοδικού TIME, όταν η Taylor Swift ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2023.

Η Taylor Swift δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για τις γάτες της, Meredith Grey, Olivia Benson και Benjamin Button, οι οποίες έχουν συμμετάσχει επανειλημμένα σε φωτογραφίες, βίντεο και ακόμη και σε μουσικά της έργα. Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι τα κατοικίδιά της έχουν επηρεάσει ακόμη και επαγγελματικές της επιλογές.

