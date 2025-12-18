H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς

Η νέα trend edition feelin’ comfy από την essence φέρνει cozy vibes, βελούδινες υφές και διακριτικά αρώματα όπως cinnamon roll και strawberry-vanilla

Σαν ένα κυριακάτικο πρωινό σε beauty μορφή: Η νέα trend edition feelin’ comfy από την essence γιορτάζει τη φυσική λάμψη του self-care, cozy, διακριτική και φτιαγμένη για να σε κάνει να νιώθεις όμορφα.

Βελούδινες υφές, διακριτικά αρώματα όπως cinnamon roll και strawberry-vanilla και looks που δείχνουν τόσο καλά όσο σε κάνουν να νιώθεις. Το Blush Balm Duo χαρίζει μια φρέσκια πινελιά χρώματος, από διακριτική έως πιο έντονη, πάντα προσαρμόσιμη, πάντα cute.

Για ζουμερά, περιποιημένα χείλη, το Plumping Lip Glow έρχεται σε πρακτική συσκευασία twist, ενώ το Peptide Lipgloss με το γυαλιστερό του φινίρισμα και το απαλό άρωμα γίνεται το απόλυτο comfy statement.

Feelin’ comfy peptide lipgloss

Θρεπτικό lip gloss με ενεργό πεπτίδιο ως συστατικό

Μεσαία κάλυψη με γυαλιστερό, φυσικό φινίρισμα

Γλυκό άρωμα για μια ευχάριστη, παιχνιδιάρικη πινελιά

Feelin’ comfy blush balm duo

2 σε 1 ρουζ με balm και πουδρένιες υφές

Φυσικό φινίρισμα με προσαρμόσιμη μεσαία κάλυψη

Εύκολο στο blending για ένα απόλυτα προσαρμοσμένο look

Feelin’ comfy plumping lip glow

Ανάλαφρη balm υφή με διακριτική, shimmering λάμψη

Θρεπτική φόρμουλα για smooth όψη στα χείλη

Πρακτική μορφή stick για λάμψη on-the-go

Feelin’ comfy hair & body mist

Απαλό άρωμα με ευχάριστη, γλυκιά νότα

Φόρμουλα που στεγνώνει γρήγορα για άμεση αίσθηση φρεσκάδας

Ιδανικό για καθημερινή χρήση σε μαλλιά και σώμα

Feelin’ comfy lash curler

Χαρίζει υπέροχα γυρισμένες βλεφαρίδες σε δευτερόλεπτα

Απαλό και εύχρηστο εργαλείο για άνετη, καθημερινή χρήση

Περιλαμβάνει επιπλέον σιλικονούχο μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση και διάρκεια

Feelin’ comfy lash WITHOUT LIMITS BROWN EXTREME LENGTHENING & VOLUME MASCARA

Ίσιο βουρτσάκι για εφαρμογή με απόλυτη ακρίβεια

Μήκος και φυσικός όγκος

Πλήρης κάλυψη για καλοσχηματισμένες έντονες βλεφαρίδες

