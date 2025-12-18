MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 18.12.2025

H Essence παρουσιάζει την συλλογή feelin’ comfy – Η απόλυτη cozy εμπειρία ομορφιάς

kafe_molivi_xiliwn
Η νέα trend edition feelin’ comfy από την essence φέρνει cozy vibes, βελούδινες υφές και διακριτικά αρώματα όπως cinnamon roll και strawberry-vanilla
Μαρία Χατζηγιάννη

Σαν ένα κυριακάτικο πρωινό σε beauty μορφή: Η νέα trend edition feelin’ comfy από την essence γιορτάζει τη φυσική λάμψη του self-care, cozy, διακριτική και φτιαγμένη για να σε κάνει να νιώθεις όμορφα.

Βελούδινες υφές, διακριτικά αρώματα όπως cinnamon roll και strawberry-vanilla και looks που δείχνουν τόσο καλά όσο σε κάνουν να νιώθεις. Το Blush Balm Duo χαρίζει μια φρέσκια πινελιά χρώματος, από διακριτική έως πιο έντονη, πάντα προσαρμόσιμη, πάντα cute.

Διάβασε επίσης: Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

Για ζουμερά, περιποιημένα χείλη, το Plumping Lip Glow έρχεται σε πρακτική συσκευασία twist, ενώ το Peptide Lipgloss με το γυαλιστερό του φινίρισμα και το απαλό άρωμα γίνεται το απόλυτο comfy statement.

Feelin’ comfy peptide lipgloss

  • Θρεπτικό lip gloss με ενεργό πεπτίδιο ως συστατικό
  • Μεσαία κάλυψη με γυαλιστερό, φυσικό φινίρισμα
  • Γλυκό άρωμα για μια ευχάριστη, παιχνιδιάρικη πινελιά

Feelin’ comfy peptide lipgloss

  • Θρεπτικό lip gloss με ενεργό πεπτίδιο ως συστατικό
  • Μεσαία κάλυψη με γυαλιστερό, φυσικό φινίρισμα
  • Γλυκό άρωμα για μια ευχάριστη, παιχνιδιάρικη πινελιά

Feelin’ comfy blush balm duo

  • 2 σε 1 ρουζ με balm και πουδρένιες υφές
  • Φυσικό φινίρισμα με προσαρμόσιμη μεσαία κάλυψη
  • Εύκολο στο blending για ένα απόλυτα προσαρμοσμένο look

Feelin’ comfy plumping lip glow

  • Ανάλαφρη balm υφή με διακριτική, shimmering λάμψη
  • Θρεπτική φόρμουλα για smooth όψη στα χείλη
  • Πρακτική μορφή stick για λάμψη on-the-go

Feelin’ comfy hair & body mist

  • Απαλό άρωμα με ευχάριστη, γλυκιά νότα
  • Φόρμουλα που στεγνώνει γρήγορα για άμεση αίσθηση φρεσκάδας
  • Ιδανικό για καθημερινή χρήση σε μαλλιά και σώμα

Feelin’ comfy lash curler

  • Χαρίζει υπέροχα γυρισμένες βλεφαρίδες σε δευτερόλεπτα
  • Απαλό και εύχρηστο εργαλείο για άνετη, καθημερινή χρήση
  • Περιλαμβάνει επιπλέον σιλικονούχο μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση και διάρκεια

Feelin’ comfy lash WITHOUT LIMITS BROWN EXTREME LENGTHENING & VOLUME MASCARA

  • Ίσιο βουρτσάκι για εφαρμογή με απόλυτη ακρίβεια
  • Μήκος και φυσικός όγκος
  • Πλήρης κάλυψη για καλοσχηματισμένες έντονες βλεφαρίδες

Διάβασε επίσης: Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty Essence
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Taylor Swift δεν φεύγει για τουρνέ χωρίς τις γάτες της

Η Taylor Swift δεν φεύγει για τουρνέ χωρίς τις γάτες της

18.12.2025
Επόμενο
Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025

Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025

18.12.2025

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που ξέρουν να κάνουν τα καλύτερα δώρα με διαφορά!

18.12.2025
Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου
Food

Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου

18.12.2025
Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025
Life

Όταν η AI συναντά τη δημιουργία: Το Google Gemini στον πυρήνα του MadWalk 2025

18.12.2025
Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων
Food

Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων

18.12.2025
YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου
Beauty

YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου

18.12.2025
Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock
Fashion

Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

18.12.2025
Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black
Fashion

Το γκρι με το γαλάζιο είναι ο χρωματικός συνδυασμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις το total black

18.12.2025
Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου
Beauty

Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

18.12.2025
Η δερμάτινη καμπαρτίνα επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και τις street style εμφανίσεις – 4 fashion items για να αγοράσεις
Fashion

Η δερμάτινη καμπαρτίνα επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες και τις street style εμφανίσεις – 4 fashion items για να αγοράσεις

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας