YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου

kourtney_kardashian
Το «YSL haircut» της Kourtney Kardashian είναι το must-have hair look των γιορτών, με σαγινευτικό φιλάρισμα, φράντζα και effortless glam
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι ημέρες των γιορτών ζητούν λάμψη, ένταση και εκρηκτικά makeup και hair looks που αποτυπώνουν απόλυτα το festive vibe. Η χαρά και η ανεμελιά αυτής της περιόδου μας ωθούν να πειραματιστούμε περισσότερο με την εμφάνισή μας, δοκιμάζοντας νέες τεχνικές και χτενίσματα που, υπό άλλες συνθήκες, θα μένανε απλώς αποθηκευμένα στα αγαπημένα μας για «κάποια άλλη στιγμή».

Ένα hair look που αξίζει να υιοθετήσεις αυτά τα Χριστούγεννα είναι το «YSL haircut», το οποίο δημιούργησε πρόσφατα ο hairstylist Dimitris Giannetos για την Kourtney Kardashian. Όπως ανέφερε και ο ίδιος στη λεζάντα του post, πρόκειται για ένα κούρεμα εμπνευσμένο απευθείας από τη δεκαετία των ’70s, που αποπνέει τη δυναμική και τη θηλυκή αυτοπεποίθηση των fashion icons της εποχής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Farrah Fawcett.

kourtney_kardashian (2)
https://www.instagram.com/dimitrishair/ 

Διάβασε επίσης: Το μπορντό μολύβι ματιών είναι η festive προσθήκη που χρειάζεται το μακιγιάζ σου

Όπως φαίνεται και από το καρουζέλ φωτογραφιών που δημοσίευσε, πρόκειται για ένα κούρεμα που με την πρώτη ματιά μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τα εμβληματικά catwalks του οίκου Yves Saint Laurent της δεκαετίας του ’70. Ένα hair look με ξεκάθαρη fashion αναφορά, που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη δυναμική.

Το YSL haircut βασίζεται σε έντονο, στρατηγικά τοποθετημένο φιλάρισμα, το οποίο χαρίζει όγκο, κίνηση και «αέρα» στα μαλλιά, χωρίς να δείχνει υπερβολικό ή στιλιζαρισμένο. Οι γραμμές του κουρέματος αγκαλιάζουν το πρόσωπο, δημιουργώντας ένα φυσικό framing που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά και δίνει μια ανεπιτήδευτη, cool αισθητική.

https://www.instagram.com/dimitrishair/

Καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα παίζει και η φράντζα, η οποία είναι χωρισμένη στη μέση και εξίσου φιλαρισμένη, προσφέροντας συμμετρία αλλά και ελευθερία στο styling. Φοριέται χαλαρή, με φυσική κίνηση, θυμίζοντας τα iconic blow-dry looks των ’70s, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί εξαιρετικά τόσο σε sleek όσο και σε πιο messy χτενίσματα.

Διάβασε επίσης: Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

Δες κι αυτό…

Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»

