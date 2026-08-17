Beauty 17.08.2026

Τα 6 κορυφαία nail trends του καλοκαιριού που «σαρώνουν» παντού

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Οι μεγαλύτερες τάσεις στα νύχια για το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τους κορυφαίους experts, για να επιλέξεις το ιδανικό look
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα seashell nails, με 3D ή chrome φινίρισμα, φέρνουν την αύρα της θάλασσας.
  • Τα 3D νύχια με ocean-themed ή μεταλλικά σχέδια προσδίδουν βάθος και πολυτέλεια.
  • Τα goth nails με σκούρες αποχρώσεις αναδεικνύουν το καλοκαιρινό μαύρισμα.
  • Τα mismatched nails προσφέρουν ευελιξία με διαφορετικές αποχρώσεις ή σχέδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περνάς κι εσύ ώρες ατελείωτου scrolling στο Pinterest και το Instagram αναζητώντας έμπνευση για το επόμενο μανικιούρ, σίγουρα έχεις παρατηρήσει τις τάσεις που καθορίζουν τη σεζόν. Μετά από μια άνοιξη γεμάτη polka dots, micro art και soap nails, το καλοκαίρι έφερε στο προσκήνιο τα απόλυτα global trends. Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί η celebrity manicurist Jacqueline Pham, οι τάσεις στα νύχια επηρεάζονται από έναν μοναδικό συνδυασμό μόδας, social media, celebrities και παγκόσμιας κουλτούρας, μετατρέποντας αμέσως ένα σχέδιο σε viral φαινόμενο.

nixia_prasina_matcha
https://www.instagram.com/karinebeauty.salon/

Για να υπάρχει ο απόλυτος οδηγός ομορφιάς, συγκεντρώθηκαν οι 6 μεγαλύτερες τάσεις στα νύχια που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη βοήθεια ειδικών του χώρου. Από τα εντυπωσιακά 3D σχέδια μέχρι τα διαχρονικά κόκκινα και τα minimal nude, ανακαλύπτεται ποιο look ταιριάζει στο επόμενο ραντεβού στο nail salon.

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1. Seashell nails

Τα κοχύλια έχουν καταλάβει τις λίστες προτιμήσεων σε κάθε nail artist παγκοσμίως. Είτε δημιουργούνται με τρισδιάστατη (3D) τέχνη είτε αποδίδονται με chrome και cat-eye φινίρισμα, η συγκεκριμένη τάση φέρνει την απόλυτη καλοκαιρινή αύρα της θάλασσας απευθείας στα δάχτυλα.

seashell_nails_trend
https://www.instagram.com/paiwaloves/

2. 3D texture

Τα 3D νύχια μονοπωλούν το ενδιαφέρον όλο το καλοκαίρι και προβλέπεται να συνεχίσουν δυναμικά και το φθινόπωρο. Από ocean-themed σχέδια μέχρι molten-metal (μεταλλικά) μανικιούρ συνδυασμένα με πιο έντονα χρώματα, οι επιλογές είναι αμέτρητες και προσδίδουν μοναδικό βάθος και πολυτέλεια.

https://www.instagram.com/chummy.nails/
https://www.instagram.com/chummy.nails/

3. Goth nails

Οι κορυφαίοι celebrity nail artists λατρεύουν να δημιουργούν goth looks για A-list αστέρια όπως η Dua Lipa και η Lily Collins, κάνοντας τη συγκεκριμένη τάση must-try για το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι βαθιές, σκούρες αποχρώσεις, όπως το μαύρο και το black cherry, κάνουν το καλοκαιρινό μαύρισμα να δείχνει πιο εκθαμβωτικό από ποτέ.

goth_nails_trends
https://www.instagram.com/matejanova/

4. Mismatched nails

Το trend των ασύμμετρων νυχιών κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ αποτελεί την ιδανική λύση ακόμα και με press-on νύχια για όσες δεν θέλουν να περνούν ώρες στο σαλόνι ομορφιάς. Υπάρχει η δυνατότητα να βαφτεί κάθε νύχι σε διαφορετική απόχρωση ή να γίνει πειραματισμός με ξεχωριστά, παιχνιδιάρικα σχέδια.

mismatched_nails
https://www.instagram.com/studiokikimcr/

5. Red nails

Αν και το κόκκινο δεν είναι το πρώτο χρώμα που σκέφτεται κανείς για το κατακαλόκαιρο, η δυναμική του παραμένει ακαταμάχητη. Όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες του χώρου, αυτή η τολμηρή απόχρωση τραβά τα βλέμματα και δείχνει απίστευτα ζωντανή και φωτεινή πάνω στην ηλιοκαμένη επιδερμίδα.

kokkina_nixa_trend
https://www.instagram.com/nailsbyjesshales/

6. Nude nails

Τα bare nails και οι φυσικές, καθαρές αποχρώσεις βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας προτίμησης. Οι καθαρές, διάφανες nude αποχρώσεις χαρίζουν ένα περιποιημένο και «ακριβό» αποτέλεσμα, ιδανικό για όσες αγαπούν τη διακριτική πολυτέλεια χωρίς υπερβολές.

https://www.instagram.com/chuenails/
https://www.instagram.com/chuenails/

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beauty trends Καλοκαίρι 2026 νύχια
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