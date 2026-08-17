Celeb News 17.08.2026

Βασίλης Μπισμπίκης: Χορεύει κρητικά στην ψησταριά και η Δέσποινα Βανδή τον «δίνει» στεγνά

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Η Δέσποινα Βανδή «έδωσε» στεγνά τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος χορεύει κρητικά μπροστά στη ψησταριά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Πάρο.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα social media.
  • Η Βανδή δημοσίευσε βίντεο με τον Μπισμπίκη να χορεύει κρητικά στην ψησταριά.
  • Η τραγουδίστρια σχολίασε χιουμοριστικά τη στιγμή, τονίζοντας την αγάπη τους για την Κρήτη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές συνεχίζουν αδιάκοπα η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης μαζί. Το αγαπημένο ζευγάρι, μετά τις εξορμήσεις του, βρίσκεται πλέον στην πανέμορφη Πάρο, όπου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Οι δυο τους δεν κρύβουν την αγάπη τους για τα ελληνικά νησιά και την αυθεντική διασκέδαση, δημιουργώντας συχνά ευχάριστες στιγμές που γίνονται viral. Είτε βρίσκονται σε πολυσύχναστα μέρη είτε απολαμβάνουν πιο χαλαρές στιγμές σε κάποιο σπίτι, φροντίζουν πάντα να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, συνδυάζοντας το καλό φαγητό με την καλή παρέα και τη μουσική.

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Η γνωστή τραγουδίστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο σε story, στο οποίο καταγράφει τον σύντροφό της να χορεύει υπό τους ήχους κρητικής μουσικής την ώρα που ετοιμάζει μεσημεριανούς μεζέδες.

despina_vandi_diakopes_mpismpikis_paros

Η Δέσποινα Βανδή δεν δίστασε να σχολιάσει τη στιγμή με πολύ χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς… να εδώ με τον ψήστη», ενώ λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά», αποκαλύπτοντας έτσι τη νέα τους στάση στις διακοπές.

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Βασίλης Μπισμπίκης ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ διακοπές Πάρος
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