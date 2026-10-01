Η Anne Hathaway διάλεξε τους New York Knicks αντί για δεύτερο Όσκαρ – Η αντίδρασή της έγινε viral

Με μια ματιά Η Anne Hathaway θεωρείται το γούρι των New York Knicks, μετά από σερί νικών της ομάδας.

Η ηθοποιός δέχτηκε υπογεγραμμένη φανέλα από τον OG Anunoby και πανηγύρισε ενθουσιασμένη.

Προτίμησε τους Knicks να κερδίσουν πρωτάθλημα αντί για δεύτερο Όσκαρ, προκαλώντας έκπληξη.

Η Hathaway βρίσκεται σε δημιουργική περίοδο καριέρας, συνδυάζοντας εγκυμοσύνη και κινηματογραφικές επιτυχίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η κουβέντα έρχεται στους New York Knicks, η Anne Hathaway αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από μια απλή οπαδός, αφού πολλοί τη θεωρούν πλέον το επίσημο γούρι της ομάδας. Τα πάντα ξεκίνησαν την περασμένη άνοιξη, όταν μετά από μια ήττα των Knicks από τους Atlanta Hawks, η πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» περιελάμβανε μια σκηνή όπου ο χαρακτήρας της συνομιλούσε με τον σταρ της ομάδας, Karl-Anthony Towns. Από εκείνη τη στιγμή, η ομάδα της Νέας Υόρκης ξεκίνησε ένα ιστορικό σερί 13 νικών που σταμάτησε μόνο στους τελικούς του NBA, με τους φιλάθλους να αποδίδουν χιουμοριστικά αυτή την ανατροπή στην αύρα της αγαπημένης ηθοποιού.

Η ίδια, ως γνήσια Νεοϋορκέζα, δεν έκρυψε ποτέ τον ενθουσιασμό της για την πορεία της ομάδας, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon. Η Anne Hathaway βρέθηκε στο πλατό για να προωθήσει το νέο της ερωτικό θρίλερ «Verity», όμως η συζήτηση γρήγορα περιστράφηκε γύρω από το μπάσκετ. Μάλιστα, ο παρουσιαστής αποφάσισε να εκπλήξει την εγκυμονούσα σταρ, η οποία διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, προσφέροντάς της μια υπογεγραμμένη φανέλα από τον αγαπημένο της παίκτη, τον OG Anunoby.

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Η αντίδρασή της ήταν απλά καταιγιστική, αφού φόρεσε αμέσως τη φανέλα και άρχισε να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί, αγνοώντας για λίγο τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Η ομάδα των Knicks φρόντισε μάλιστα να της στείλει και ένα καλάθι με δώρα για το μωρό που περιμένει, συνοδευόμενο από μια κάρτα με ευχές από τον ίδιο τον OG Anunoby. Θυμίζουμε ότι η λατρεία της για τον συγκεκριμένο παίκτη γιγαντώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, όταν εκείνος παραλίγο να πέσει πάνω στην ίδια και τον γιο της στην προσπάθειά του να σώσει μια μπάλα κοντά στις κερκίδες.

Το σκληρό δίλημμα στον Jimmy Fallon και η απόφαση της Anne Hathaway

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Jimmy Fallon υπέβαλε τη γνωστή ηθοποιό σε ένα παιχνίδι σκληρών διλημμάτων με τίτλο «Best Thing Ever», βάζοντάς την να διαλέξει ανάμεσα σε πράγματα που λατρεύει. Η πιο δύσκολη στιγμή ήρθε όταν τη ρώτησε αν θα προτιμούσε να κερδίσει ένα δεύτερο βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «The Odyssey» ή να δει τους New York Knicks να κατακτούν το επόμενο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι θεωρείται φαβορί για το χρυσό αγαλματίδιο Β’ Γυναικείου Ρόλου, η Hathaway δεν δίστασε να επιλέξει τον τίτλο για την αγαπημένη της ομάδα, αφήνοντας άναυδο το κοινό.

Η σωματική αντίδραση και το πάθος για την ομάδα της Νέας Υόρκης

Η απόφαση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη για την ίδια, όπως εξομολογήθηκε αμέσως μετά την απάντησή της στον παρουσιαστή. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε το νευρικό της σύστημα σε αυτή την επιλογή ήταν απίστευτα έντονος, δείχνοντας πόσο βαθιά συνδεδεμένη είναι συναισθηματικά με την ομάδα της πόλης της. Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media, με τους φιλάθλους να την αποθεώνουν για την αφοσίωσή της και την αυθεντικότητά της.

Η προώθηση των νέων της ταινιών και η χρυσή περίοδος της καριέρας της

Εκτός από τις αθλητικές της προτιμήσεις, η Anne Hathaway διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της, συνδυάζοντας την προσωπική ευτυχία της εγκυμοσύνης με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες. Η προώθηση του θρίλερ «Verity» αλλά και οι διαιτητικές διεκδικήσεις για την ερμηνεία της στο «The Odyssey» την κρατούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ωστόσο, για την ίδια, η μεγαλύτερη χαρά αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου και στην ελπίδα για ένα νέο δαχτυλίδι πρωταθλήματος.

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