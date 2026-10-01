Celeb World 01.10.2026

Δέσποινα Βανδή: Έφτιαξαν ψεύτικο μήνυμα με τη φωνή της μέσω AI – Τι καταγγέλλει γνωστός hair stylist

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Η Δέσποινα Βανδή έγινε στόχος απόπειρας απάτης με AI, καθώς επιτήδειοι φέρεται να κλωνοποίησαν τη φωνή της για 1 ψεύτικο μήνυμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή έγινε στόχος διαδικτυακής απάτης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
  • Επιτήδειοι χρησιμοποίησαν κλωνοποιημένη φωνή της για να στείλουν παραπλανητικό μήνυμα.
  • Ο hair stylist Κωνσταντίνος Αυγερινός αποκάλυψε την απόπειρα εξαπάτησης μέσω Instagram.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης σε διαδικτυακές απάτες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαδικτυακής απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επιτήδειοι φαίνεται πως χρησιμοποίησαν τη φωνή της για να παραπλανήσουν χρήστες στα social media. Το περιστατικό αποκάλυψε ο γνωστός hair stylist Κωνσταντίνος Αυγερινός, ο οποίος δέχτηκε ένα περίεργο μήνυμα στο Instagram από λογαριασμό που παρουσιαζόταν ως η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Η Δέσποινα Βανδή στην κουζίνα φτιάχνει την viral συνταγή της για πασχαλινά τσουρέκια.
https://www.instagram.com/desp1navandi

Αυτό που έκανε την απόπειρα εξαπάτησης να ξεχωρίζει ήταν ένα ηχητικό μήνυμα, στο οποίο ακουγόταν μια φωνή που έμοιαζε εντυπωσιακά με εκείνη της Δέσποινας Βανδή. Το περιεχόμενο ήταν ιδιαίτερα φιλικό, με τη φωνή να τον ευχαριστεί για την υποστήριξή του και να τον καλωσορίζει σε έναν νέο λογαριασμό της στο TikTok.

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«Καλημέρα, πώς κοιμήθηκες; Ελπίζω να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σου στην καριέρα μου. Το εκτιμώ πολύ. Καλώς ήρθες στο νέο μου TikTok», ακουγόταν στο μήνυμα, το οποίο φαινόταν να έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Δέσποινα Βανδή
https://www.instagram.com/desp1navandi

Ο Κωνσταντίνος Αυγερινός αντιλήφθηκε πως δεν επρόκειτο για πραγματική επικοινωνία με την τραγουδίστρια, αλλά για μια απόπειρα κλωνοποίησης της φωνής της μέσω AI. Έτσι, αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα Instagram Stories του.

Η Δέσποινα Βανδή στο σαλόνι της με τον λευκό oversized καναπέ που αποτελεί trend στο interior design.
https://www.instagram.com/desp1navandi

Μάλιστα, ο γνωστός hair stylist συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «Όταν το AI αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο», εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει πόσο πειστικές μπορούν να γίνουν οι ψεύτικες ηχογραφήσεις, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται για να υποδυθούν αναγνωρίσιμα πρόσωπα.


Η κλωνοποίηση φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μία από τις μεθόδους που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαδικτυακές απάτες, με στόχο την παραπλάνηση των χρηστών. Το περιστατικό με τη φωνή της Δέσποινας Βανδή υπενθυμίζει τη σημασία της προσοχής απέναντι σε ύποπτους λογαριασμούς και μηνύματα, ακόμη κι όταν φαίνεται πως προέρχονται από γνωστούς καλλιτέχνες.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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