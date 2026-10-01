Celeb News 01.10.2026

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρετά την σκυλίτσα του: «Υπήρξες η μεγαλοπρέπεια του σπιτιού μας»

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Ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια του πιστού του σκύλου, μετά από 12 χρόνια κοινής ζωής, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρετά την σκυλίτσα του, Αΐσα, μετά από δώδεκα χρόνια ζωής μαζί.
  • Την περιγράφει ως «μεγαλοπρέπεια του σπιτιού μας», τονίζοντας την ευγενική της φύση και την αφοσίωσή της.
  • Η Αΐσα υιοθετήθηκε πριν δώδεκα χρόνια, όταν ήταν κουταβάκι και επέλεξε εκείνη την οικογένεια.
  • Η απώλειά της αφήνει ένα «δυσαναπλήρωτο κενό» και αμέτρητες αναμνήσεις στην οικογένεια.
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Ο Χάρης Βαρθακούρης βιώνει δύσκολες στιγμές, καθώς αποχαιρετά το αγαπημένο του σκυλάκι, την Αΐσα. Με μια ανάρτηση στο Instagram, ο τραγουδιστής εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και την αγάπη του για το «πανέμορφο κορίτσι» της οικογένειας, το οποίο τους συντρόφευσε για δώδεκα ολόκληρα χρόνια.

https://www.instagram.com/harryvarthakouris
https://www.instagram.com/harryvarthakouris

Στην ανάρτησή του, ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε την Αΐσα ως «η μεγαλοπρέπεια του σπιτιού μας», τονίζοντας την ευγενική της φύση και την αφοσίωσή της. «Ήσουν κυρία σε όλα: δυνατή και υπερήφανη μα με μια τρυφερότητα που μας τύλιγε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς η Αΐσα έδειχνε την αγάπη της με κάθε της βλέμμα, κούνημα ουράς, αλλά και με μια προστατευτική διάθεση απέναντι στους ανθρώπους της. «Μας αγαπούσες απίστευτα πολύ και το έδειχνες με κάθε βλέμμα, κάθε κούνημα της ουράς, κάθε προειδοποιητικό γρύλισμα σε όποιον μας πλησίαζε και του έλεγες, μέσες-άκρες, “όχι πολλά πολλά με τους ανθρώπους μου”», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

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Ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στην πρώτη συνάντηση με την Αΐσα, όταν ήταν μόλις κουταβάκι και επέλεξε εκείνη να την υιοθετήσουν. «Πριν δώδεκα χρόνια, μπήκες στη ζωή μας όταν ΕΣΥ επέλεξες εμάς, ήσουν το μόνο κουταβάκι που έτρεξε προς το μέρος μας και ξέραμε επιτόπου ότι θα γίνεις δική μας κι εμείς δικοί σου. Τότε, σχεδόν, χωρούσες στην παλάμη μου!», έγραψε.

https://www.instagram.com/harryvarthakouris
https://www.instagram.com/harryvarthakouris

Ένα δυσαναπλήρωτο κενό

Η απώλεια της Αΐσα αφήνει πίσω της ένα «δυσαναπλήρωτο κενό» και αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Ο Χάρης Βαρθακούρης δήλωσε ότι θα τους λείπει «σε κάθε γωνιά του σπιτιού, σε κάθε ήσυχη στιγμή, σε κάθε μέρα που θα θέλαμε να σε έχουμε δίπλα μας». Ευχαρίστησε την αγαπημένη τους σύντροφο για τα δώδεκα χρόνια αφοσίωσης, συντροφιάς και αμείωτης αγάπης.

https://www.instagram.com/harryvarthakouris
https://www.instagram.com/harryvarthakouris
https://www.instagram.com/harryvarthakouris
https://www.instagram.com/harryvarthakouris
https://www.instagram.com/harryvarthakouris
https://www.instagram.com/harryvarthakouris

«Θα είσαι πάντα η κυρία μας, η αρχόντισσά μας και η πιο αθώα και τρυφερή ψυχή της οικογένειας», κατέληξε ο Χάρης Βαρθακούρης, στέλνοντας ένα συγκινητικό «καλό ταξίδι» στην Αΐσα, γνωστή και ως «γιαγιάκα μας». «Ξεκουράσου. Πονάμε, να ξέρεις. Πήγαινε να βρεις τον Μέλο, να παίζετε πάλι παρέα και να μας προσέχετε από ψηλά», πρόσθεσε, αναφερόμενος πιθανόν σε ένα άλλο αγαπημένο τους ζώο. «Σε αγαπήσαμε βαθιά και θα σε αγαπάμε για πάντα».

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ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
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