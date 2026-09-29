Ο Dylan Sprouse και η Barbara Palvin έγιναν γονείς για πρώτη φορά – Δες τη φωτογραφία

Με μια ματιά Ο Dylan Sprouse και η Barbara Palvin ανακοίνωσαν τη γέννηση της κόρης τους.

Η κόρη τους γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, κατά την αμερικανική Ημέρα της Εργασίας.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τη φωτογραφία της νεογέννητης με χιουμοριστική λεζάντα.

Ο Sprouse είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη στις Κάννες και αποκάλυψε ότι περιμένουν κορίτσι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι στη βιομηχανία του θεάματος που καταφέρνει να διατηρεί την αύρα των απόλυτων «relationship goals» χωρίς να προσπαθεί καθόλου, αυτοί είναι αναμφισβήτητα ο Dylan Sprouse και η Barbara Palvin. Από τον παραμυθένιο γάμο τους τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τις αστείες, αυθόρμητες εμφανίσεις τους στα κόκκινα χαλιά, ο 34χρονος ηθοποιός και το 32χρονο μοντέλο έχουν κερδίσει την καρδιά του ίντερνετ με την ειλικρίνεια και το αστείρευτο χιούμορ τους.

Αυτή τη φορά, το αγαπημένο ζευγάρι κατάφερε να προκαλέσει ένα κύμα ενθουσιασμού στους εκατομμύρια θαυμαστές τους, ανακοινώνοντας ότι έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Κρατώντας τη γέννηση της κόρης τους ως επτασφράγιστο μυστικό για σχεδόν τρεις εβδομάδες, ο Dylan και η Barbara μοιράστηκαν τελικά τα ευχάριστα νέα τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας ότι η μικρή τους ήρθε στον κόσμο στις 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς πάνω στην αμερικανική Ημέρα της Εργασίας, προσφέροντάς μας την πιο πρωτότυπη, αστεία και γλυκιά ανακοίνωση που έχουμε δει τελευταία.

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Η ανακοίνωση της γέννησης δεν θα μπορούσε παρά να αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερο χιούμορ του ζευγαριού. Στην κοινή τους ανάρτηση στο Instagram, ο Dylan Sprouse και η Barbara Palvin δημοσίευσαν μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα, κρατώντας στην αγκαλιά τους τη νεογέννητη κόρη τους. Και οι τρεις τους φορούν ταιριαστές φανέλες της ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers, ενώ παρακολουθούν έναν αγώνα στην τηλεόραση. Η λεζάντα που συνόδευε το στιγμιότυπο ήταν απλά έπος: «Πήραμε την Ημέρα της Εργασίας κυριολεκτικά φέτος» -κάνοντας ένα πανέξυπνο λογοπαίγνιο με τη λέξη «Labor», που στα αγγλικά σημαίνει ταυτόχρονα «εργασία» αλλά και «τοκετός».

Η διαδρομή μέχρι τον ερχομό της μικρής ήταν γεμάτη από εντυπωσιακές στιγμές. Ο Dylan Sprouse είχε ανακοινώσει επίσημα τον Μάιο ότι εκείνος και η σύζυγός του περιμένουν το πρώτο τους παιδί, κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης στο 79ο Φεστιβάλ Καννών στη Γαλλία. Η Barbara Palvin είχε κλέψει τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα αιθέριο γαλάζιο φόρεμα, ενώ κρατούσε τρυφερά τη φουσκωμένη της κοιλιά δίπλα στον αγαπημένο της, χαρίζοντας στους φωτογραφικούς φακούς μερικά από τα πιο όμορφα κλικ της διοργάνωσης.

Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη στις Κάννες, τον Ιούλιο, ο Dylan Sprouse αποφάσισε να μοιραστεί ακόμα μία γλυκιά λεπτομέρεια με το κοινό του. Κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου του podcast του με τίτλο «Wildmen», αποκάλυψε ότι το μωρό που περιμένουν είναι κορίτσι.

Όταν η Barbara Palvin τον ρώτησε στον αέρα αν θέλει να το πει, ο ηθοποιός απάντησε γεμάτος ανυπομονησία, αποκαλύπτοντας μάλιστα και το χαϊδευτικό που της είχαν δώσει ήδη από τότε: «Principessa», δηλαδή την ιταλική λέξη για την «πριγκίπισσα». Η μικρή πριγκίπισσα βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά τους και το μόνο βέβαιο είναι ότι η ζωή τους ως τριμελής οικογένεια μόλις ξεκίνησε με τον πιο όμορφο τρόπο.

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